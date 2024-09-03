Обновлённая после капремонта школа посёлка Шатурторф приняла учеников

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
Ребята из посёлка Шатурторф в День знаний пришли в преобразившуюся после капремонта школу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Шатура.
«Для первоклассников и учеников выпускного, 9 класса провели торжественную линейку. Не неё были приглашены глава муниципалитета Николай Прилуцкий и депутат Госдумы Геннадий Панин. Обращаясь к школьникам, их родителям, бабушкам и дедушкам, они отметили всех, благодаря кому школа превратилась в современное образовательное учреждение», – говорится в сообщении.Как рассказали в администрации, строители заменили инженерные коммуникации, окна и двери, утеплили стены, смонтировали яркий фасад и архитектурную подсветку, отремонтировали санузлы, покрасили стены. Теперь в школе есть актовый зал, а столовая переехала на первый этаж.
«Школа преобразилась и буквально на глазах стала современной, чистой, красивой. Даже не верится, что это наша школа», – поделилась эмоциями мама первоклассника Екатерина.
«Сегодня мы впервые привели в школу наших трёх дочек, и это очень волнующий момент для нас. Нам повезло пойти в первый класс в новое отремонтированное здание. Всё очень красиво!», – сказал папа первоклашек-тройняшек Андрей.В завершении праздника всем ученикам начальных классов вручили подарок от губернатора – мороженое. В Подмосковье эта традиция зародилась несколько лет назад.
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