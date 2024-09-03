В Реутове до конца года появятся школа с IT-классами и два детсада

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Реутове введут в эксплуатацию школу с IT-классами и два детских сада.
Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главой городского округа Филиппом Науменко. Обсуждали самые актуальные вопросы, которые стоят перед муниципалитетом.
Накануне, в день старта нового учебного года, в городском округе пошли в школу около 12 тыс. ребят. Ещё порядка 7 тыс. детей отправились в детсады. Все образовательные учреждения полностью укомплектованы учителями и воспитателями.
По словам Науменко, все работы планируют завершить в декабре, а за парты дети смогут сесть после нового года. Эта долгожданная школа позволит полностью закрыть вопрос с доступностью школьного образования в этом микрорайоне.
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«Вы возглавляете известный наукоград, который многие любят ещё и за его культуру, красоту. В рамках президентской идеологии мы реализуем национальные проекты. Они касаются всего самого важного – благоустройства, модернизации теплоснабжения, строительства школ, создания новых рабочих мест. Расскажите, как идет эта работа в Реутове», – начал встречу Воробьёв.
Накануне, в день старта нового учебного года, в городском округе пошли в школу около 12 тыс. ребят. Ещё порядка 7 тыс. детей отправились в детсады. Все образовательные учреждения полностью укомплектованы учителями и воспитателями.
«Благодаря вашей поддержке мы открыли после капремонта садик на 350 детей. А перед Днём города, который пройдет 13-14 сентября, запустим совместно с «НПО машиностроения» сад «Самоцветы» на 80 мест. В декабре откроем детсад в ЖК «Юбилейный» на 90 мест, чтобы полностью снять проблему очерёдности в дошкольные учреждения на юге городского округа», – рассказал Науменко.До конца года в микрорайоне 10А построят школу на 1100 учеников. В ней будут IT-классы, два спортивных зала, актовый зал на 400 человек, а также столовая на 550 мест. Это бывший долгострой – недобросовестный застройщик не смог сдать объект. По поручению губернатора школу включили в госпрограмму, чтобы сдать её в этом году.
По словам Науменко, все работы планируют завершить в декабре, а за парты дети смогут сесть после нового года. Эта долгожданная школа позволит полностью закрыть вопрос с доступностью школьного образования в этом микрорайоне.
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Лора Луганская