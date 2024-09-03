В Мытищах открыли четыре новые школы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
В городском округе Мытищи прошли торжественные линейки в новых школах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Речь идёт о школе № 36 в ЖК «Скандинавский» в деревне Бородино, новом корпусе школы № 14 в Рупасовском переулке, новом корпусе многопрофильной лингвистической гимназии № 33 в ЖК «Новое Медведково» – самом большом образовательном учреждении на территории округа, рассчитанном на 1735 мест, а также второй по проектной мощности школе, вошедшей в образовательный кластер школы № 32, в ЖК «Ярославский», – говорится в сообщении.Новое учебное заведение в деревне Бородино на 500 мест стало частью единого образовательного комплекса № 36 «Новые горизонты». Замглавы городского округа Мытищи Павел Нуштаев, поздравляя с его открытием, пожелал ребятам успехов в учёбе, чтобы в будущем стать достойными гражданами.
Педагогический и ученический состав новой школы поздравила первый замглавы городского округа Мытищи Людмила Иванова.
«Сегодня свои двери открыла новая, современная школа. Я надеюсь, что всем здесь будет уютно, тепло и комфортно. Первоклассникам желаю новых друзей, отличных оценок и исполнения всех желаний, педагогам – творчества, терпения, сил и новых свершений», – отметила Иванова.К поздравлениям присоединился депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.
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Лора Луганская