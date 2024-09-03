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В Мытищах открыли четыре новые школы

03 сентября 2024, 14:45
Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В городском округе Мытищи прошли торжественные линейки в новых школах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Речь идёт о школе № 36 в ЖК «Скандинавский» в деревне Бородино, новом корпусе школы № 14 в Рупасовском переулке, новом корпусе многопрофильной лингвистической гимназии № 33 в ЖК «Новое Медведково» – самом большом образовательном учреждении на территории округа, рассчитанном на 1735 мест, а также второй по проектной мощности школе, вошедшей в образовательный кластер школы № 32, в ЖК «Ярославский», – говорится в сообщении.
Новое учебное заведение в деревне Бородино на 500 мест стало частью единого образовательного комплекса № 36 «Новые горизонты». Замглавы городского округа Мытищи Павел Нуштаев, поздравляя с его открытием, пожелал ребятам успехов в учёбе, чтобы в будущем стать достойными гражданами.



Педагогический и ученический состав новой школы поздравила первый замглавы городского округа Мытищи Людмила Иванова.
«Сегодня свои двери открыла новая, современная школа. Я надеюсь, что всем здесь будет уютно, тепло и комфортно. Первоклассникам желаю новых друзей, отличных оценок и исполнения всех желаний, педагогам – творчества, терпения, сил и новых свершений», – отметила Иванова.
К поздравлениям присоединился депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

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#подмосковье
#мытищи
#московская область
#школы
#строительство
Получить выплату за землю могут около 200 многодетных семей из Клина
03 сентября 2024, 14:28

Фото: iStock/Pirotehnik

Право на получение бесплатных земельных участков имеют около 200 многодетных семей, проживающих в городском округе Клин, теперь у них есть возможность получить вместо участка выплату, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сейчас на учёте в Клину стоит порядка 200 многодетных семей. Они могут получить деньги как альтернативу земельному участку. Для этого нужно подать заявку через региональный портал госуслуг, опция называется «Единовременная выплата взамен земельного участка». Услуга предоставляется бесплатно», — отметила глава округа Клин Алёна Сокольская.
Возможность получить выплату вместо земельного участка появилась благодаря изменению в подмосковном законе «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области». Новая редакция закона действует с 11 июля текущего года.

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#клин
#многодетная семья
#земельные участки
#выплаты
#алёна сокольская
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В Раменском округе почтили память офицера, погибшего в Беслане
03 сентября 2024, 13:56

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Память офицера спецподразделения «Вымпел» Михаила Кузнецова, погибшего в Беслане, почтили в Раменском округе, могилу героя посетили участники Раменского отделения организации «Боевое братство», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мероприятие состоялось в День солидарности борьбы с терроризмом. Традиционно оно включает в себя также мемориальную линейку, которую проводят в Юровской школе, где учился Михаил Кузнецов», — отмечается в сообщении.

Михаил Кузнецов погиб 3 сентября 2004 года, спасая заложников школы № 1 в Беслане. Он эвакуировал в безопасное место 20 человек. Выполняя свой долг, майор Кузнецов получил множественные ранения несовместимые с жизнью. Герой награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени посмертно.

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#патриотизм
#раменский городской округ
#раменское
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В Подмосковье открылось 40 капитально отремонтированных школ
03 сентября 2024, 13:20

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Сорок школ открылось после капитального ремонта в Московской области с началом учебного года, обновления коснулись не только зданий и помещений, но и технической оснащённости учебных заведений, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
«Обновлённые школы предлагают современное оборудование для обучения и развития детей. К примеру, школы оснащены новыми партами и интерактивными досками. Инновационные технологии создают стимулы для более глубокого погружения в учебный процесс», — говорится в сообщении.
В министерстве особо отметили, что в ходе капремонта в зданиях школ улучшили системы отопления и вентиляции, благодаря чему находиться там стало более комфортно и безопасно.

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#капремонт
#капитальный ремонт
#минстройкомплекс мо
#школы
#московская область
#подмосковье
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Приём заявок на национальную премию «Патриот» продлится до конца сентября
03 сентября 2024, 12:59

Фото: пресс-служба Росмолодёжи

Национальную премию «Патриот» проводит Федеральное агентство по делам молодёжи, заявки принимаются до 30 сентября включительно, сообщает пресс-служба ведомства.
«Премия проводится с 2020 года, она направлена на выявление лучших проектов в сфере патриотического воспитания. Её целью является также признание заслуг организаций и граждан за вклад в систему патриотического воспитания России и продвижение патриотической повестки за рубежом», — говорится в сообщении.
В 2024 году премия будет вручаться по одиннадцати номинациям в таких областях как наука, образование, семейные ценности, культура, служение и пр. Кроме того, предусмотрена специальная номинация «Патриот года».

Подробная информация о премии размещена на сайте проекта.

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#молодёжь
#россия
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В центре временного содержания иностранцев в Сахарово проходят обыски
03 сентября 2024, 12:50

Фото: istockphoto/vichinterlang

В Центре временного содержания (ЦВС) иностранных граждан в Сахарове проходят обыски. Причиной стали уголовные дела, заведённые в отношении двух инспекторов.
Сотрудников ЦВС подозревают в мошенничестве, сообщает телеграм-канал SHOT. По предварительной информации, 33-летний мужчина и 58-летняя женщина занимались оформлением документов иностранцев. Через мигрантов, постоянно дежуривших около центра, они за деньги предлагали быстро «решить вопрос».

Например, скорая отправка из центра домой стоила 30 тысяч рублей. За то, чтобы помочь организовать свидание, инспекторы просили всего пять тысяч рублей. В настоящее время оба стали фигурантами уголовного дела по статье «Мошенничество».

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#мошенничество
#мужчина
#мигранты
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В Жуковском открыли мемориальную доску в честь погибшего на СВО бойца
03 сентября 2024, 12:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Мемориальную доску, посвящённую погибшему в ходе специальной военной операции Никите Утину, открыли в Жуковском, она размещена на стене школы №12, где учился герой, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На церемонии присутствовали вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная, депутат Госдумы Роман Терюшков, глава округа Борис Аубакиров, депутаты областного парламента Игорб Чистюхин и Игорь Коханый, родители и сослуживцы Никиты Уткина, а также учителя и ученики школы №12.

«Сегодня мы открыли мемориальную доску в память об этом искреннем, жизнерадостном и безотказном парне, как о нём вспоминают все его близкие. Наша задача сделать всё, чтобы никогда не забыть о его подвиге. Пусть эта доска станет одним из таких напоминаний», — сказал Борис Аубакиров.
Никита Уткин погиб 11 октября 2023 года в зоне СВО. Он, спасая товарищей, вызвал огонь на себя. Ему было 25 лет.

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#жуковский
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#сво
#патриотизм
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На пляжах Подмосковья за лето отдохнули более 1,2 млн человек
03 сентября 2024, 12:16

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше 1,2 млн человек посетили пляжи и зоны отдыха у воды в Московской области за летний сезон текущего года, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Ещё в мае мы подготовили более 200 пляжей и зон отдыха у воды. Лето было жарким, поэтому эти территории пользовались огромной популярностью у жителей и гостей Подмосковья. За сезон там побывали более 1,2 миллиона человек», — сказал министр благоустройства области Михаил Хайкин.
Он добавил, что специалисты весь сезон следили за состоянием пляжей и контролировали устранение нарушений.

Самым популярным пляжем Подмосковья стал «Солнечный берег» в парке культуры и отдыха в Талдоме: его посетили 100 тысяч человек. Второе место по этому показателю заняла зона отдыха у водоёма «Западный» в Электростали: там побывали 85,5 тыс. человек. А замыкает топ-3 популярности городской пляж «Сенеж» в Солнечногорске, где отдохнули более 79 тысяч человек.

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#московская область
#подмосковье
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С улиц Подмосковья за неделю увезли на штрафстоянки более 3,5 тыс. машин
03 сентября 2024, 11:59

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более трёх с половиной тысяч автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за неделю было перемещено 3526 машин-нарушителей, что на 26 машин меньше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.
Первое место в недельном антирейтинге занимает округ Мытищи, где эвакуировали 323 автомобиля. На втором месте оказался округ Красногорск, откуда на штрафные стоянки переместили 321 машину. На третье место вышел Ленинский округ с 311 эвакуированными машинам. На четвёртом месте Химки, где с улиц увезли 299 автомобилей. А замыкает топ-5 антирейтинга округ Котельники, где эвакуировали 224 машины.

Узнать, где находиться эвакуированный в Подмосковье автомобиль, можно по телефону 112, при помощи приложения «112 МО» или через сайт областного Центра безопасности дорожного движения.

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Синоптик Шувалов раскрыл, какая погода ждет Москву и Подмосковье на этой неделе
Синоптик Шувалов: ближайшую неделю в Москве и области будет теплая погода
03 сентября 2024, 11:55

Фото: istock / Vladislav Zolotov

Начало осени радует жителей Москвы и Московской области солнцем и теплом. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какие погодные условия ждут жителей столичного региона в ближайшую неделю.
Синоптик заявил, что хорошая погода будет еще долго радовать, несмотря на небольшое снижение температуры во второй половине недели, в среднем на 5 градусов.

«В четверг у нас 20-22 градуса, на термометрах ближайшие два дня 25-27 градусов, так что снижение на 5 градусов будет, но при этом никаких дождей, никаких облаков, слабый ветер, высокое давление», — рассказал Шувалов.
В заключении синоптик отметил, что ясная погода, скорее всего, продержится еще неделю-полторы.

Он добавил, что рассказывать о хорошей погоде приятнее, нежели о природных катаклизмах.

Ранее ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москве ожидается наступление осенней погоды примерно в середине сентября. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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