Глава Одинцовского округа Иванов осмотрел современную детскую площадку в деревне Шульгино

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов осмотрел игровую площадку, которая открылась осенью прошлого года в деревне Шульгино. Как заявил глава муниципалитета, площадка уверенно выдержала снежную зиму и продолжает радовать детей.
«Игровой городок расположен на берегу пруда и выполнен в знакомой жителям тематике «Буран». Сегодня лично проверил состояние объекта после богатого на осадки зимнего периода. Площадка содержится хорошо и пользуется спросом. Для безопасности ребят и родителей объект оснастили освещением и видеонаблюдением. Прилегающую территорию можно развивать и дальше. Подготовим проект обустройства небольшого пирса на пруду, чтобы было комфортно и рыбакам. Концепцию обязательно обсудим с жителями», – поделился планами Иванов.Площадь игрового городка – 450 кв. м. Объект установили в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Площадка вошла в программу благоустройства на 2023 год по итогам голосования жителей на портале «Добродел».
По данным администрации муниципалитета, всего в прошлом году в городском округе по этой программе установили девять современных игровых городков.
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Лора Луганская