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Глава Одинцовского округа Иванов открыл детский сад №65 после капремонта

28 сентября 2024, 18:40
Фото: пресс-служба Одинцовского округа

Фото: пресс-служба Одинцовского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов открыл детский сад №65 после капитального ремонта по президентской программе. В здании были заменены все инженерные системы, фасад, кровля, проведена внутренняя отделка и благоустроена прилегающая территория. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
Глава округа вместе с начальником Управления образования Ольгой Ткачевой, депутатом окружного Совета депутатов Ниной Гинтовой, воспитанниками дошкольного учреждения, их родителями и педагогами оценил обновленные групповые комнаты и спальни, пищеблок, учебные кабинеты, актовый и многофункциональный спортивный залы.

Также воспитателей поздравили с профессиональным праздником — Днём работников дошкольного образования. Коллектив детского сада №65 поблагодарили их за труд и терпение в воспитании юных жителей округа.



«Воспитатель — это волшебник, который помогает делать первые шаги нашим самым маленьким мечтателям в этом сложном, но очень интересном мире. Я хочу сердечно вас поблагодарить – за верность профессии, терпение, мудрость и творческий подход к каждому малышу. Спасибо вам большое за то, что вы делаете!», — отметил Иванов.
По словам главы округа, на прилегающей к учреждению территории были проведены комплексное благоустройство и озеленение. В процессе благоустройства садика было установлено одиннадцать прогулочных веранд, смонтировано игровое оборудование, теневые навесы и травмобезопасное покрытие.

Фото: пресс-служба Одинцовского округа

Иванов подчеркнул, что дошкольному учреждению практически 50 лет, однако благодаря проведенному капремонту, здание можно считать новым.

«Мы постарались сделать максимально комфортные условия для наших ребят. Здесь теперь есть уютные игровые комнаты, спальни, кабинет логопеда, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет. Тем самым приблизились к самым современным стандартам дошкольного образования», — сказал глава округа.

Фото: пресс-служба Одинцовского округа

Иванов заключил, что всего в детском саду будет порядка 240 детей — это 11 групп. По словам мамы воспитанницы старшей группы Ирины Мыльниковой, вернутся в обновленный и благоустроенный сад очень приятно.

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Звездные участники акции «Сохраним лес» высадили 25-миллионное дерево в Балашихе
28 сентября 2024, 16:56

Фото: пресс-служба Московской области

Рок-музыканты, телерадиоведущие и популярные блогеры вместе с экоативистами, участниками движения «Экосистема» и корпоративными волонтерами РЖД высадили 25-миллионное дерево акции «Сохраним лес» в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе Московской области.
Отмечается, что участие в акции приняли лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин, фронтмен группы «Конец фильма» Евгений Феклистов, телеведущая Юлия Барановская и блогер Мари Добро. Для ведущих «Нашего радио» участие в акции «Сохраним лес» стало уже традицией.

По словам музыканта Сергея Галанина, чем больше будет высажено деревьев, тем светлее станут души россиян.

«Приходите, посадите свой сеянец и внесите вклад в общее экологичное дело: найдите на сайте акции удобную для вас локацию и благоустраивайте пространство рядом с вами. Все же очень просто: нужно начинать с себя. И тогда будет всем добро, радость и здоровье», – отметил Галанин.
Юлия Барановская рассказала, что лес, который приехали восстанавливать участники акции, связан с теплыми воспоминаниями ее детских лет. Она подчеркнула, что рада принимать участие в этой акции.

Фото: пресс-служба Московской области

«Маленькой девочкой я видела, как лес после пожара начинает восстанавливаться, как раз такими же ростками, как мы сажаем сегодня. И поэтому мне приятно внести вклад в такое важное дело. Мои дети и мои внуки смогут ходить в этот лес так же, как когда-то ходила я», — сказала Юлия.
Блогер-миллионник Мари Добро приняла участие в этой акции впервые. Своим примером она хотела вдохновить огромную аудиторию на высадку деревьев.

Цель акции «Сохраним лес» — высадить по всей стране 70 млн деревьев. В Московской области помощь в организации акции оказали Комитет по лесному хозяйству Московской области, ГБУ «Мособллес», администрация г.о. Балашихи и ОАО «РЖД».

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У Барвихинской СОШ обустроили разворотную площадку для школьных автобусов
28 сентября 2024, 16:40

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Возле Барвихинской средней школы обустроили новую разворотную площадку для школьных автобусов и парковку для родителей учеников, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Накануне соответствующая просьба была озвучена на встрече главы Одинцовского округа Андрея Иванова с родителями. Строительство объектов было начало в августе, а завершено к началу учебного года. Работы финансировались из внебюджетных источников. Иванов отметил, что разворотная площадка и парковка улучшили дорожную обстановку в поселке Барвиха.
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

«В прошлом году на встрече с родителями учеников Барвихинской школы была озвучена просьба — обустроить разворотную площадку и стоянку школьных автобусов. Нашли подходящий по размерам участок и к 1 сентября выполнили задачу. Объекты строились за счет внебюджетных средств. Теперь здесь есть широкая платформа для посадки и высадки ребят, обустроены пешеходные переходы, нанесена разметка, установлены знаки, смонтировано освещение», — рассказал Андрей Иванов.
Он пояснил, что теперь дорога в школу стала комфортнее и безопаснее, о чем и просили родители. Помимо этого, за счет внебюджетных средств оборудовали парковку на 30 машиномест для родителей школьников.

Таким образом, проезды между жилыми домами и прилегающие улицы, где в час-пик трудно найти место для ожидания, стали менее загружены.

Стоит отметить, что на школьных автобусах в Барвихинскую школу привозят около 300 учеников — это дети из отдаленных населенных пунктов. Задачей на перспективу, как уточнил Иванов, станет обустройство небольшой парковки для преподавателей.

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Бывшая девушка Хью Хефнера рассказала о полном экскрементов особняке Playboy
Девушка основателя Playboy Хью Хефнера назвала легендарный особняк грязным
28 сентября 2024, 16:12

Фото: iStock/bastan

Бывшая девушка основателя журнала Playboy Хью Хефнера Кендра Уилкинсон назвала его легендарный особняк грязным. Об она сообщила в подкасте The Kyle and Jackie O Show.
Уилкинсон поселилась в особняке Playboy в 18 лет. Она, как и остальные обитательницы дома, время от времени вступала с Хефнером в сексуальные отношения. Девушка прожила в знаменитом особняке пять лет и съехала оттуда, когда встретила будущего мужа.

По ее словам, этот опыт негативно сказался на психическом здоровье. Уилкинсон пояснила, что она пришла в этот дом за красивой жизнью и за несколько лет приняла участие в сотнях гламурных вечеринок.

Девушка подчеркнула, что не жалеет о прошедших бурных годах. При этом, она добавила, что в роскошном особняке Playboy было полно собачьих экскрементов.

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Глава Жуковского Аубакиров вручил именные стипендии школьникам
28 сентября 2024, 15:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Глава Жуковского Борис Аубакиров вручил именные стипендии жуковским школьникам, которые проявили выдающиеся способности в учебе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В 2024 году стипендиями удостоены 30 одаренных ребят, а всего было подано 74 заявки. Дипломы стипендиатов вручались в трех номинациях – «Образование и наука», «Физическая культура и спорт», «Культура и искусство».

«С некоторыми из ребят мы уже неоднократно встречались: они прославляют наш город, участвуя и занимая первые места на соревнованиях и олимпиадах самого разного уровня. С теми, с кем сегодня мы только познакомились, уверен, мы еще встретимся и обязательно услышим об их достижениях. Все они – талантливые и неординарные юноши и девушки, которые еще только начали проявлять свои способности. Очень надеюсь, что в будущем они свяжут свою жизнь с Жуковским и пойдут работать на ниши городские предприятия», — заявил Аубакиров.
Он также пожелал всем стипендиатам успехов и удачи. Глава города добавил, что Жуковский гордится ими.

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#жуковский
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В Раменском состоялась спартакиада допризывной молодёжи
28 сентября 2024, 15:44

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Раменский городской округ снова наполнился духом соревнования и товарищества — 27 сентября прошла традиционная спартакиада допризывной молодежи, в которой участвовало восемь команд. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В соревнованиях приняли участие команды: «Раменский дорожно-строительный техникум», «Раменский колледж», «Гжельский государственный университет», «Авиационный техникум имени В. А. Казакова», Гимназия № 2, СОШ №1 и №19. Все участники показали свою силу, ловкость и умения.

Юноши соревновались в разнообразных испытаниях, проверяющих их физическую подготовку и умение работать в команде. Они прыгали в длину, метали гранаты, поднимали туловище и подтягивались на перекладине. Помимо этого, участники бежали на 1000 метров и демонстрировали мастерство разборки и сборки автомата, что добавляло интриги и показывало умение участников действовать не только силой, но и умом.

В напряженной борьбе и атмосфере соперничества победу одержала команда Раменского колледжа. За ними следуют команды СОШ № 1 и Гжельского государственного университета, заняв второе и третье места соответственно.

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#городской округ
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#раменский городской округ
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«Проклинаю день, когда встретила тебя»: Болгар показала семейного Дурова и раскрыла историю их любви
Ирина Болгар опубликовала серию архивных фото с Павлом Дуровым
28 сентября 2024, 15:20

Фото: Соцсети Ирины Болгар

Ирина Болгар продолжает делиться подробностями отношений с Павлом Дуровым. На этот раз она опубликовала семейные кадры с Павлом, сделанные в период с 2013 по 2021 год, и рассказала, как начались их отношения.
Как познакомились Болгар и Дуров и почему она сейчас решила обнародовать личный архив — читайте в материале «Радио 1».

История любви Дурова и Болгар

Ирина рассказала, что летом 2012 года её представили Павлу как специалиста по йоге. К тому моменту она занималась йогой больше 14 лет. Девушке позвонил друг с приложением встретится с Павлом. Болгар отметила, что даже не знала, как выглядит Дуров и ей пришлось искать в сети фото создателя «Вконтакте».

После первого занятия они снова договорились встретиться. Увлечение йогой постепенно перешло к более личным разговорам.

«Мы проводили много времени вместе, разговаривая часами. Так мы подружились», — поделилась Ирина.
Болгар добавила, что они разговаривали друг с другом только на «Вы». Оказывается, именно так Дуров общается со своим самым близким людям.

Отношения Дурова и Болгар начали развиваться в конце 2012-го — после совместной поездки в Дубай с большой компанией друзей предпринимателя и сотрудников «Вконтакте». В том же году они вернулись в квартиру с видом на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге уже как пара.

Фото: Соцсети Ирины Болгар

Всегда хотел детей

Мать троих детей Дурова опубликовала кадры, на которых Павел работает, играет с детьми, и даже улыбается.

Фото: Соцсети Ирины Болгар

Идею иметь большую семью Павел пронес через всю историю отношений с Ириной. Мужчина предлагал ей родить четвертого ребенка, но она отказалась, так как в паре уже назревали серьезные проблемы.

Судьба развела семью по разным странам: Болгар с детьми осталась в Швейцарии, Павел обжился в ОАЭ. Он настаивал, чтобы она тоже переехала к нему, но женщина отказалась, опасаясь, что миллиардер отнимет детей. В ответ Дуров перестал помогать деньгами.

Алименты и насилие над детьми

В августе сообщалось, что Болгар потребовала от Дурова выплачивать ей алименты в размере 150 тысяч евро в месяц. Помимо этого, она обвинила его в насилии над ребёнком.

По данным Forbes, первый иск о неуплате алиментов против Дурова подали в марте 2023 года. В документах дела также указано, что Дуров применял насилие к их общему младшему сыну, что, по словам Ирины, серьезно повлияло на здоровье мальчика. В деле описано пять инцидентов, которые произошли в 2021–2022 годах.

Болгар сообщила о потере связи с братом Павла Дурова
Болгар сообщила о потере связи с братом Павла Дурова

Также Болгар подала иск об опеке над детьми, который Дуров не оспаривал. Адвокат Ирины заявил, что в июне этого года она подала ещё один гражданский иск об алиментах.

Видимо, эти аргументы не смогли убедить Дурова выплачивать алименты и дальше. Вероятно, поэтому Болгар приняла решение опубликовать личные снимки и историю отношений с Дуровым.

Ирина заявила, что нет смысла распространять ложь, ведь у неё есть доказательства всего, о чём она говорит.

«Проклинаю день, когда встретила тебя», — написала Болгар, добавив драматичности своим словам.
Напомним, что в настоящее время Павел находится во Франции. В конце августа он был задержан в аэропорту Парижа, и несколько дней он находился под стражей. Спустя несколько дней его отпустили под залог в 5 миллионов евро.

Основателю Telegram предъявили обвинения в 12 преступлениях, включающих соучастие в мошенничестве и в распространении детской порнографии. Считается, что это произошло вследствие отказа Павла сотрудничать со спецслужбами Франции и отсутствия модерации в мессенджере.

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В Подмосковье проходит военно-патриотическая игра «Девушки в погонах»
28 сентября 2024, 14:22

Фото: Рина Ермакова

Военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» им. Марии Михайловны Рохлиной проходит в Подмосковье. Как уточнили в Управлении пресс-службы губернатора и правительства МО, в мероприятии участвует 120 команд из регионов страны, в том числе из Луганской народной республики.
«Для нас большая гордость принимать на подмосковной земле участников нашей военно-патриотической игры со всей страны. Спасибо нашим федеральным коллегам, которые нас поддержали. Очень здорово, что теперь соревнования стали всероссийскими и носят имя Марии Михайловны Рохлиной», — сказала Министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Участникам предстоит показать свои способности в таких этапах как: спортивное ориентирование, тактическая стрельба, марш-бросок и песенно-строевой смотр.

Ветеран ВОВ Мария Михайловна Рохлина приехала поддержать спортсменов в свой день рождения. Женщина участвовала в Курской и Сталинградской битвах.

«Мария Михайловна, спасибо, что вы сегодня с нами, для нас это особенная честь. Мы все хотим вас поздравить с днем рождения, передать самые теплые слова и пожелания от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Здоровья вам, добра, всего самого хорошего! Вы - наша гордость, легендарный человек! Мы вас любим и всегда рядом», — поздравила Рохлину Екатерина Швелидзе.
Мероприятие организовано Всероссийским военно-патриотическим движением «Юнармия» при поддержке регионального Министерства информации и молодежной политики.

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«По частям выгоднее»: Как сложилась судьба мальчика, которого бабушка продала на органы ради дома
28 сентября 2024, 14:03

Фото: istockphoto/kieferpix

История маленького мальчика Андрея, которого бабушка пыталась продать на органы, потрясла страну в начале нулевых. Росший в семье бандитов из рязанской ОПГ «Слоны» ребенок оказался брошен матерью. Родительница сбежала, когда ее новый ухажер решил срочно скрыться либо от закона, либо от своих же, но без ребенка.
Бабушка Нина, которой бросили на воспитание 6-летнего Андрея Ткачева, сдала внука в детдом. А затем родственница увидела объявление в газете, где предлагали отдать детей на усыновление заграницу за 20 000 долларов. «Сердобольная» старушка тут же забрала внука обратно и оформила над ним опеку.

Как сложилась судьба проданного на органы мальчика — читайте в материале «Радио 1».

Продать Андрюшу по частям выгоднее

Нина Ткачева уже готовилась отдать маленького Андрея на усыновление, но потом решила, что продать его по частям на органы будет выгоднее. Женщина стала искать покупателей на детские органы. О жуткой сделке узнала соседка и сообщила в правоохранительные органы. Поначалу слова женщины не восприняли в серьез, ее рассказ казался бредом сумасшедшей. В это сложно было поверить, но милиция на всякий случай решила проследить за семьей. В ходе слежки стражи порядка заподозрили неладное и решили выступить в роли покупателей детских органов.

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Согласно легенде у друга участника «контрольной закупки» серьезно болел сын и влиятельный бизнесмен был готов заплатить любую сумму, чтобы быстрее получить донора.

Мальчика, девочку — найдем и продадим

Бабушка бойко торговалась за органы внука, чтобы не прогадать. Нина выторговала у оперативника 90 тысяч долларов, по тем деньгам это было 2,5 миллиона рублей. Тогда-то у предприимчивой бабули созрел еще один жуткий план: продавать на органы воспитанников детдома чуть ли не оптом.
«У меня в детдоме подруга работает, может достать еще деток, если надо. Мальчики, девочки — она все найдет», — вспоминали тогда слова Нины Ткачевой оперативники.
Старушка уже пообещала своим взрослым детям новый дом на деньги, вырученные от продажи органов ребенка.
Проверочная закупка состоялась осенью 2001 года. Продавать ребенка на радостях пошли всей семьей — сама бабушка Нина, ее сын Сергей и сноха Лариса.

После успешной сделки по продаже ребенка и передаче денег, семейку задержали.
«Я желала Андрею лучшего», — кричала бабушка, когда поняла, что осталась без денег и нового дома.
Фото: istockphoto/mactrunk

Нине Ткачевой дали всего 4 года, ее сын получил условный срок. А перепуганный Андрюша, на глазах у которого скрутили бабушку и дядю, снова вернулся в детдом. Ни родная мама, ни вышедшая на свободу бабушка, к нему так и не пришли.

«Я ее, наверное, не простил»

Теперь уже взрослый Андрей сменил фамилию на Манкур. Его в возрасте 8 лет усыновила семья из Шотландии. Сейчас парень живет в Германии и даже не помнит русский язык. Он приезжал в Россию, чтобы посмотреть на родственников, которые пытались продать его на органы. Свою биологическую семью он так и не простил.

«Всю свою жизнь я старался не думать о том, что произошло. Да, прошли годы, но я стараюсь об этом не вспоминать. Нина умерла, и я ее, наверное, не простил. Я вообще считаю, что не имею ничего общего со своими кровными родственниками», — сказал Андрей Монкур в эфире программы «Малахов».

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#мама
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Отказавшихся от эвакуации из-за урагана жителей США попросили написать на руках свои имена
Не эвакуировавшихся из-за урагана американцев попросили написать на теле имена
28 сентября 2024, 13:53

Фото: iStock/SingerGM

В США людей, отказавшихся от эвакуации из-за урагана «Хелен», попросили написать на руках личные данные. Об этом информирует телеканал NBC.
По словам шерифа Уэйна Паджетта, его округ, где проживает примерно 20 тысяч человек, окажется в эпицентре надвигающегося урагана, которому присвоена самая серьезная категория. В этом районе была объявлена обязательная эвакуация, но почти половина населения отказалась покидать свои дома.

Шериф сообщил, что в данный момент уже поздно пытаться уехать, по этой причине жителям необходимо написать черным маркером на руке свое имя и номер социального страхования, чтобы после ненастья их можно было быстро опознать. Он добавил, что такого шторма в этом округе еще не было.

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#эвакуация
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#дома
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