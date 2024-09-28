Глава Одинцовского округа Иванов открыл детский сад №65 после капремонта

Фото: пресс-служба Одинцовского округа
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов открыл детский сад №65 после капитального ремонта по президентской программе. В здании были заменены все инженерные системы, фасад, кровля, проведена внутренняя отделка и благоустроена прилегающая территория. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
Глава округа вместе с начальником Управления образования Ольгой Ткачевой, депутатом окружного Совета депутатов Ниной Гинтовой, воспитанниками дошкольного учреждения, их родителями и педагогами оценил обновленные групповые комнаты и спальни, пищеблок, учебные кабинеты, актовый и многофункциональный спортивный залы.
Также воспитателей поздравили с профессиональным праздником — Днём работников дошкольного образования. Коллектив детского сада №65 поблагодарили их за труд и терпение в воспитании юных жителей округа.
Иванов подчеркнул, что дошкольному учреждению практически 50 лет, однако благодаря проведенному капремонту, здание можно считать новым.
Иванов заключил, что всего в детском саду будет порядка 240 детей — это 11 групп. По словам мамы воспитанницы старшей группы Ирины Мыльниковой, вернутся в обновленный и благоустроенный сад очень приятно.
Читайте также:
Звездные участники акции «Сохраним лес» высадили 25-миллионное дерево в Балашихе
В Одинцове открыли памятник императрице Марии Александровне
В Одинцове завершается снос ТЦ-недостроя
Также воспитателей поздравили с профессиональным праздником — Днём работников дошкольного образования. Коллектив детского сада №65 поблагодарили их за труд и терпение в воспитании юных жителей округа.
«Воспитатель — это волшебник, который помогает делать первые шаги нашим самым маленьким мечтателям в этом сложном, но очень интересном мире. Я хочу сердечно вас поблагодарить – за верность профессии, терпение, мудрость и творческий подход к каждому малышу. Спасибо вам большое за то, что вы делаете!», — отметил Иванов.По словам главы округа, на прилегающей к учреждению территории были проведены комплексное благоустройство и озеленение. В процессе благоустройства садика было установлено одиннадцать прогулочных веранд, смонтировано игровое оборудование, теневые навесы и травмобезопасное покрытие.
Фото: пресс-служба Одинцовского округа
Иванов подчеркнул, что дошкольному учреждению практически 50 лет, однако благодаря проведенному капремонту, здание можно считать новым.
«Мы постарались сделать максимально комфортные условия для наших ребят. Здесь теперь есть уютные игровые комнаты, спальни, кабинет логопеда, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет. Тем самым приблизились к самым современным стандартам дошкольного образования», — сказал глава округа.
Фото: пресс-служба Одинцовского округа
Иванов заключил, что всего в детском саду будет порядка 240 детей — это 11 групп. По словам мамы воспитанницы старшей группы Ирины Мыльниковой, вернутся в обновленный и благоустроенный сад очень приятно.
Читайте также:
Звездные участники акции «Сохраним лес» высадили 25-миллионное дерево в Балашихе
В Одинцове открыли памятник императрице Марии Александровне
В Одинцове завершается снос ТЦ-недостроя
Екатерина Коршунова