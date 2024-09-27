В Одинцове завершается снос ТЦ-недостроя

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Здание торгового центра, остававшееся недостроенным свыше десяти лет, сносят в Одинцове, в настоящее время демонтаж завершён на 90%, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Недострой расположен на въезде в город, завершить снос планируется до конца октября.
Он также рассказал, что сейчас на объекте работает 17 единиц спецтехники, из них 15 — экскаваторы с гидроножницами и гидромолотами. Задействованы также две дробильные установки: они перемалывают стены в щебень, который потом вывозят. В результате на месте недостроя останется чистый котлован.
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«Более десяти лет недостроенный торговый центр на въезде в Одинцово портил облик города. В этом году мы ставим точку в его истории– здание в Лохино полностью ликвидируют», — заявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Он также рассказал, что сейчас на объекте работает 17 единиц спецтехники, из них 15 — экскаваторы с гидроножницами и гидромолотами. Задействованы также две дробильные установки: они перемалывают стены в щебень, который потом вывозят. В результате на месте недостроя останется чистый котлован.
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Лев Каштанов