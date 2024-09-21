В Одинцове открыли памятник императрице Марии Александровне

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Памятник императрице Марии Александровне открыли в Императорском имении «Ильинское-Усово» в Одинцово. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Скульптура состоит из трёх фигур: самой императрицы и её сыновей великих князей Сергея Александровича и Павла Александровича.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Воробьёв отметил, что в этом году отмечается 200-летняя годовщина со дня рождения Марии Александровны. На протяжении всей жизни она активно помогала людям: занималась благотворительностью, строила новые школы и гимназии, развивала женское образование.
Памятник императрице поставили благодаря работе, проделанной фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Два года назад он также открыл на территории имения Музей школы и детства.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Глава региона выразил особую благодарность председателю Наблюдательного Совета Фонда Анне Громовой. А также выразил уверенность, что открывшаяся в субботу выставка «Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия» станет отличным дополнением ко всему «Императорскому маршруту».
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Воробьёв отметил, что в этом году отмечается 200-летняя годовщина со дня рождения Марии Александровны. На протяжении всей жизни она активно помогала людям: занималась благотворительностью, строила новые школы и гимназии, развивала женское образование.
Памятник императрице поставили благодаря работе, проделанной фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Два года назад он также открыл на территории имения Музей школы и детства.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Глава региона выразил особую благодарность председателю Наблюдательного Совета Фонда Анне Громовой. А также выразил уверенность, что открывшаяся в субботу выставка «Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия» станет отличным дополнением ко всему «Императорскому маршруту».
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Анастасия Чинкова