Глава Одинцовского округа Иванов проголосовал на избирательном участке в «Барвихе»

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов принял участие в выборах в Совет депутатов округа. Он проголосовал на избирательном участке № 3949, который находится в филиале Культурно-досугового центра «Барвиха». Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
«Я считаю, что участие в выборах — это гражданский долг, который нельзя игнорировать. Местный совет принимает бюджет, утверждает важные нормативно-правовые акты и определяет стратегию развития округа. Будущее следующих пяти лет зависит от тех граждан, которые принимают участие в голосовании. Это очень важно», — отметил Андрей Иванов.
Он также призвал проголосовать тех, кто еще не воспользовался этим правом.
Напомним, что сегодня, 8 сентября, завершается голосование за новый состав Совета депутатов Одинцовского округа. В 8:00 открылись 173 избирательных участка, голосование продлится до 20:00. Избиратели, зарегистрированные в системе ДЭГ через портал Госуслуг, могут голосовать дистанционно.
В Одинцовском округе более 36 тысяч жителей выбрали онлайн-формат. Дистанционное голосование также завершится 8 сентября в 20:00.
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