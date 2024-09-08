Глава Одинцовского округа Иванов проголосовал на избирательном участке в «Барвихе»

12 ноября ей исполнится 102 года, и, несмотря на свой почтенный возраст, она всегда активно участвует в выборах, считая это своим гражданским долгом.



Мария Анисимовна начала свою службу на фронте в 1942 году сразу после окончания курсов медсестер. В качестве медицинского работника она прошла войну с батальоном связи и участвовала в Курской битве. Ее заслуги отмечены орденом Отечественной войны II степени, а также медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги».



В звании старшины-санинструктора она проявила героизм на полях сражений, в том числе на Курской дуге и в Сталинградской битве, завершив свой военный путь в Берлине в мае 1945 года. В представлении к ордену «Красной Звезды» подчеркивается ее мужество, отвага и готовность рисковать жизнью ради спасения своих товарищей.



Напоминаем, что выборы в городской Совет депутатов проходят 6, 7 и 8 сентября. Жителям Жуковского предстоит выбрать 25 депутатов по пяти пятимандатным округам. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.