Во всех округах Подмосковья открылись избирательные участки

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Во всех 28 городских округах Подмосковья в субботу утром открылись избирательные участки, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома. Они начали свою работу в 08:00.
По состоянию на 20:00 7 сентября явка избирателей на выборах депутатов Советов депутатов городских округов составила 18,08%: на избирательных участках – 12,62%, посредством дистанционного электронного голосования отдали голоса 79,31% избирателей.
Напомним, выборы в местные советы депутатов стартовали в Московской области 6 сентября и продлятся до 8 сентября включительно. Найти адрес своего избирательного участка можно на портале «Госуслуги» и на сайте «ЦИК.РФ».
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность обеспечения легитимности и прозрачности голосования. Он также отметил, что благодаря системе электронного голосования можно сделать свой выбор, не выходя из дома.
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Напомним, выборы в местные советы депутатов стартовали в Московской области 6 сентября и продлятся до 8 сентября включительно. Найти адрес своего избирательного участка можно на портале «Госуслуги» и на сайте «ЦИК.РФ».
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность обеспечения легитимности и прозрачности голосования. Он также отметил, что благодаря системе электронного голосования можно сделать свой выбор, не выходя из дома.
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Анастасия Хохлова