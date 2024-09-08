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Во всех округах Подмосковья открылись избирательные участки

08 сентября 2024, 08:40
Фото: istock / Alfonso Sangiao

Фото: istock / Alfonso Sangiao

Во всех 28 городских округах Подмосковья в субботу утром открылись избирательные участки, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома. Они начали свою работу в 08:00.
По состоянию на 20:00 7 сентября явка избирателей на выборах депутатов Советов депутатов городских округов составила 18,08%: на избирательных участках – 12,62%, посредством дистанционного электронного голосования отдали голоса 79,31% избирателей.

Напомним, выборы в местные советы депутатов стартовали в Московской области 6 сентября и продлятся до 8 сентября включительно. Найти адрес своего избирательного участка можно на портале «Госуслуги» и на сайте «ЦИК.РФ».



Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность обеспечения легитимности и прозрачности голосования. Он также отметил, что благодаря системе электронного голосования можно сделать свой выбор, не выходя из дома.

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Против Моргенштерна* возбудили уголовное дело
08 сентября 2024, 04:48

Фото: РИА Новости/Максим Блино

В отношении российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник правоохранительных органов.
Музыканту грозит штраф от 300 000 рублей до двух лет лишения свободы.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении певицы Елизаветы Гырдымовой, известной как Монеточка* , за неисполнение обязанностей иностранного агента.

В связи с этим делом она решила отменить свои выступления в Казахстане.

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* признан иностранным агентом в России

**внесена в реестр иностранных агентов Минюстом
#моргенштерн
#иноагенты
#уголовное дело
#суд
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Белоусов поздравил российских танкистов
08 сентября 2024, 03:14

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил танкистов с профессиональным праздников. Приказ главы российского оборонного ведомства был опубликован в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
Министр обороны отметил высокий уровень подготовки, стойкость и героизм российских танкистов в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

«Они умело ориентируются в сложной обстановке, действуют смело и настойчиво, эффективно решают все поставленные задачи», – сообщается в обращении.

Глава Минобороны также поблагодарил сотрудников оборонно-промышленного комплекса, где благодаря их труду создаются образцы уникального бронетанкового вооружения и техники.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за верную службу. Желаю крепкого здоровья, стойкости духа и дальнейших успехов на благо Отечества!», – написал Белоусов.

Ранее Белоусов поздравил российских военных с освобождением населенных пунктов Донецкой народной республики – Пречистовки, Нетайловки, Новгородского и Первомайского. Белозов поблагодарил бойцов, принимавших участие в специальной военной операции (СВО), за ратную службу и верность присяге.

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#андрей белоусов
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#праздники
#днр
#россия
#сво
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В подмосковном Серпухове открылась новая набережная
07 сентября 2024, 21:33

Фото: Общероссийское общественное движение

Новая набережная в рамках развития проекта «Большой Серпухов» открылась в Серпухове, сообщили в пресс-службе общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество».
Уточняется, что открытие участка большого проекта по созданию единой прогулочной зоны приурочили к 685-летию города, который пройдет 21 сентября. По случаю события общественники провели физкультурный фестиваль под названием «Я выбираю здоровое будущее».

Для присутствующих организовали насыщенную программу, куда вошли: силовые дисциплины, сдача норм ГТО, а также полоса препятствий. На каждом этапе определили победителя. Сильнейших участников наградили ценными подарками.

Помимо всего прочего, можно было пообщаться с такими спортсменами как Федор Чудинов, Евгений Тищенко, Яна Егорян и Марк Петровский.

По словам инициатора проекта, президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева, каждый желающий может погулять по уникальным местам вдоль Оки.

«Это лишь начало всей большой набережной, которую мы ещё будем достраивать, но уже сейчас мы точно знаем, что мы на верном пути!» — сказал Кремлев.

Он добавил, что было отрадно наблюдать большое количество людей и слышать добрые и положительные отзывы.

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Наталья-Овсяница 8 сентября: чего не надо делать в этот день, чтобы не потерять достаток

В честь Дня города глава Химок Дмитрий Волошин наградил выдающихся химчан

Первый мемориал защитникам Отечества открыли в Химках
#россия
#подмосковье
#новости
#новости подмосковья
#серпухов
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Аэропорт Грозного опроверг слухи о едва не севшем на закрытую полосу самолете
В Грозном опровергли слухи о самолете из Турции, который едва не сел на недостроенную полосу
07 сентября 2024, 21:12

Фото: istockphoto/ Marcus Millo

Информация о том, что пассажирский самолет чуть не приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу аэропорта в Грозном, не соответствует действительности. Об этом официально заявила пресс-служба воздушной гавани вечером 7 сентября.
Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что Boeing 737 (RA-73089) из Турции авиакомпании Utai едва не сел на недостроенную полосу в аэропорту Грозного. Якобы пилоты в последний момент заметили, что полоса не готова, смогли увернуться и уйти на второй круг, когда самолет почти коснулся земли. К сообщению прилагалось видео.
«Видео – это старая съемка, когда в начале июня проводились работы по присоединению действующей ВПП к строящейся. Манёвр на кадрах – это когда пилот после порыва ветра пошел на второй круг. При этом никаких нарушений совершено не было, а представляемая авторами фейка картина – лишь визуальная ошибка восприятия», – пишет администрация аэропорта.

В пресс-службе гавани добавили, что сегодняшний рейс Анталья-Грозный произвел штатную посадку без ухода на второй круг.

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#грозный
#чечня
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Наталья-Овсяница 8 сентября: чего не надо делать в этот день, чтобы не потерять достаток
Праздник святой мученицы Натальи отмечают верующие 8 сентября
07 сентября 2024, 19:13

Фото: istockphoto/ StockSeller_ukr

В праздник 8 сентября верующие чтят память святой мученицы Натальи и ее супруга – Адриана, которые жили в начале IV века на берегу Мраморного моря. Во время гонений на христиан язычники придали Адриана жестоким пыткам, во время которых Наталья оставалась при муже до самого конца. За это ее тоже замучили до смерти.
Об особенностях праздника мучеников Натальи и Адриана, истории, традициях и народных приметах расскажет редакция «Радио 1».

Праздник в народе – история и обычаи

В народе праздник 8 сентября называют Наталья Овсяница. В этот день на Руси было принято убирать овес, с которым связано множество поверий. «К Наталье не выкосишь овес – намотаешься до слез», – была поговорка в народе.

Первый сноп овса по обычаю ставили в углу дома под образа. Хозяева готовили овсяные блины и овсяное толокно на молоке с рябиной. Блюдами из овса угощали гостей. Обязательным считалось вдоволь накормить овсом лошадей.

Особое отношение было у народа и к рябине, которая как раз начинала поспевать 8 сентября. Ее кисти вешали под крышу дома, как оберег от всего недоброго. Также прутья рябины клали под порог дома.
Фото: istockphoto/ Olga Seifutdinova

Также 8 сентября считалось началом «бабьего лета». С этого периода световой день становился примерно на 3 часа короче.

Приметы дня 8 сентября

На Наталью-Овсяницу существует множество народных примет. Эти наблюдения помогают людям ориентироваться в погодных условиях и предсказывать изменения в природе.
  • Если в этот день идет дождь, то осень будет дождливой;
  • Утренние заморозки предвещают раннюю и холодную зиму;
  • Если рябина уродилась, то холода не за горами;
  • Если к 8 сентября не опали листья с березы и дуба, стоит ожидать суровую зиму.

Что принято делать на Наталью-Овсяницу 8 сентября

В праздник Натальи-Овсяница принято проводить время с семьей. Также в этот день принято молиться мученикам Адриане и Наталье, просить их о супружеском счастье и хороших отношениях с близкими.
  • Желательно встретить 8 Наташ. Кому повезет, тому еще 8 дней будет везти;
  • Нужно принести домой ветку рябины – она защитит от злых людей и намерений;
  • Для хороших запасов на зиму обязательным было печь овсяные блины и готовить другие блюда из овса;
  • Поставить себе цель и достигнете к концу дня. Если удастся – Наталья поможет во всех начинаниях в будущем;
  • Добрые дела в день Натальи Овсяницы вернутся сторицей.
Фото: istockphoto/ Tatsiana Niamera

Чего нельзя делать 8 сентября

В праздник Натальи-Овсяницы не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой и ссориться с близкими. Считается, что негативные эмоции привлекут беду.
  • Нельзя жаловаться – это может привлечь новые проблемы;
  • Нельзя быть зеркала и посуду;
  • Нельзя отказывать в помощи людям;
  • Не нужно переедать, иначе это приведет к проблемам с финансами;
  • Нельзя топтать ягоды рябины и не мусорить там, где она растет.
Наталья-Овсяница – это не только народный праздник, но и возможность для людей задуматься о своих поступках, укрепить семейные связи и обратиться к святым за помощью. Приметы и обычаи, связанные с этим днем, помогают сохранить традиции и передать их следующим поколениям. Празднование Натальи-Овсяницы обогащает духовную жизнь и укрепляет связь с природой и предками.

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В честь Дня города глава Химок Дмитрий Волошин наградил выдающихся химчан
07 сентября 2024, 18:36

Фото: пресс-служадминистрации бы г.о. Химки

В честь Дня города глава Химок Дмитрий Волошин вручил заслуженные награды выдающимся химчанам. Среди них представители самых разных профессий.
Кроме того, руководитель администрации присвоил звание почётного гражданина округа. В этом году его удостоена директор Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» Элеонора Панова. За ее плечами более двадцати лет руководства одним из самых популярных спортивных кластеров Подмосковья

Фото: пресс-службы администрации г.о. Химки

Вручая награды и поздравляя горожан с праздником, Дмитрий Волошин сказал, что на сегодняшний день в Химках живут почти полмиллиона человек — врачи, инженеры, педагоги, строители — и своим самоотверженным и честным трудом каждый вносит свой посильный вклад в общее процветание.

«И всех нас, людей разных возрастов и профессий, жителей разных улиц, объединяют общие чувства: гордость за подвиги наших героев — бойцов СВО; восхищение работой конструкторов космической отрасли; радость за победы спортсменов, восторг от успехов талантливых школьников и студентов», — подчеркнул глава города.

Благодаря за присвоение звания почётного гражданина округа, Элеонора Панова отметила, что занятия физической культурой и спортом — это не только здоровье нации, а прежде всего воспитание силы духа, любви к своему Отечеству, утверждение семейных ценностей. А центр «Планерная», которым она сейчас руководит, уже почти 90 лет помогает решать эти задачи.

Фото: пресс-службы администрации г.о. Химки

Почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева отметили сотрудников ТСК «Мосэнерго», братьев Ивана и Сергея Гринько, работников «Химкиэлектротранс» Алексея Терёшина и МКБ «Факел» Ольгу Воробьеву.

Кроме того, звание заслуженного работника промышленности Московской области присвоили заместителю начальника цеха НПО Лавочкина Василию Титкину. Заслуженным работником физической культуры, спорта и туризма Московской области признан директор спортивной школы олимпийского резерва №1 Юрий Сорокин.

Фото: пресс-служадминистрации бы г.о. Химки

Знак Мособлдумы «За труды» вручили ведущему инженеру-технологу НПО Лавочкина Юрию Магонину, а почетную грамоту и
благодарственное письмо Мособлдумы — преподавателю Сходненской ДШИ Марианне Грозовой и общественнице Ольге Кирилловой.

Фото: пресс-службы администрации г.о. Химки

Также отметили военнослужащих, медиков, волонтеров, активистов, спасателей, сотрудников ЖКХ — всех, кто помогает развивать и делать Химки лучше день за днем.
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#сво
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Секретарь Мособлизбиркома рассказал о голосовании избирателей с инвалидностью
07 сентября 2024, 16:36

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс выступил в Центре общественного наблюдения региона и рассказал о том, как организованы выборы для людей с ограниченными возможностями в Единый день голосования (ЕДГ).
В Московской области 89% избирательных участков находятся на первых этажах, 11% — на вторых этажах, уточнил Фурс. Они обеспечены пандусами и иными приспособлениями для слепых, глухих, слепоглухих и людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

«Волонтеры оказывают помощь избирателям с инвалидностью по пути следования к избирательному участку и по дороге домой. Также встречают и сопровождают внутри избирательного участка, на лестнице и пандусах, оказывают помощь в преодолении порожков, открытии дверей при входе», — пояснил секретарь Мособлизбиркома.
Кроме того, все избирательные участки обеспечены лупами и при необходимости дополнительным освещением. По запросу также можно получить услуги сурдопереводчиков, добавил Фурс.

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#мособлизбирком
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Минтранс ведет работу над поручением Путина по сокращению времени в пути на юг
Старовойт: Минтранс ведет работу для сокращения времени в пути составов на юг
07 сентября 2024, 16:29

Фото: istockphoto/denisgo

Работа над сокращением времени в пути поездов на юг до 16 часов ведется Минтрансом по поручению президента России Владимира Путина. Об этом на полях Восточного экономического форума, завершившегося 6 сентября, сообщил министр российского транспорта Роман Старовойт в разговоре с РИА Новости.
«Задачи, поставленные президентом, у нас сегодня на повестке дня, и мы уделяем этому первостепенное внимание. Одним из таких механизмов сокращения времени в пути может стать ВСМ (высокоскоростная магистраль — прим. ред).», — прокомментировал чиновник.

Соответствующее поручение Путин дал весной этого года. Путь из Москвы в Сочи на самом быстром составе сейчас занимает примерно сутки.

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Первый мемориал защитникам Отечества открыли в Химках
#россия
#поезда
#поездки
#минтранс
#новости
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Первый мемориал защитникам Отечества открыли в Химках
07 сентября 2024, 15:29

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В День города в городском округе Химки торжественно открыли один из первых в Московской области мемориал защитникам Отечества. В церемонии поучаствовали глава округа Дмитрий Волошин, начальник Военно-оркестровой службы штаба Московского военного округа Константин Петрович, участники спецоперации, ветераны, представители Химкинского благочиния, мусульманской общины и местные жители.
«Капсулу с посланием потомкам в основание будущего мемориала заложили вместе с химчанами в День Победы, а сегодня практически всем городом открыли мемориал. Это знаковое и историческое для Химок событие. Сейчас как никогда важно укреплять интерес к нашей истории, воспитывать уважение к наследию наших предков, достойно продолжать начатое ими дело!» — обратился к присутствующим глава г.о Химки Дмитрий Волошин.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Постамент состоит из фигур двух военнослужащих разных времен — героя ВОВ и бойца спецоперации. Композицию дополняет надпись «Сохраняя прошлое – защищаем будущее!», выбранная жителями округа по результатам общенародного голосования.

Руководитель Филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова поблагодарила бойцов спецоперации, а также ожидающие возвращения героев семьи.

«Спасибо тем, кто бережно хранит память о героях, которых уже нет с нами», — сказала Ермакова.
Создать монумент предложили сотрудники градообразующих предприятий Химок. Проект заручился поддержкой десятков тысяч единомышленников, бойцов спецоперации и их семей, местных депутатов, общественников и активистов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
«Спасибо всем горожанам. Мы чувствуем вашу поддержку, чувствуем, что вы с нами. Для нас это очень важно», — заявил участник спецопеарции Алексей Лебедев.
Композиция расположена на площади у Вечного огня, обелисков «Отстоявшим Отчизну» и «Химчанам, отдавшим жизнь за Родину». Вокруг мемориала расположены тематические аллеи. Одна из них — аллея героев трудовой славы, состоящая из арок, которые символизируют градообразующие предприятия Химок. Архитектурный ансамбль дополнен бюстами заслуженных героев Отечества вдоль прогулочной зоны на проспекте Мира. Также запланировано создание аллеи защитников Родины вблизи мемориала.

В реализации инициативы помогли предприятия: «Факел», «Энергомаш», НПО имени Лавочкина, «Аэромар», Исследовательский институт химического разнообразия, компанию «ХСР-Химки».

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