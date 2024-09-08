Явка избирателей в Подмосковье к 10 часам 8 сентября составила 16,55%

Фото: istock / nemchinowa
По состоянию на 10:00 8 сентября явка избирателей на выборах депутатов Советов депутатов городских округов Московской области составила 18,89%. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
Явка на избирательных участках составила 13,31% , с помощью ДЭГ свои голоса отдали 81,47% избирателей.
Напомним, выборы в Советы депутатов проходят с 6 по 8 сентября в 28 городских округах Подмосковья. Информацию о кандидатах, избирательных участках и списках можно найти на цифровом сервисе ЦИК РФ.
Согласно данным Мособлдумы, в 2024 году выборы в Советы депутатов затронут треть всех избирателей региона — более 2,5 миллионов человек.
Читайте также:
Ветеран ВОВ Мария Сердюк проголосовала на выборах депутатов в Жуковском
Во всех округах Подмосковья открылись избирательные участки
В Подмосковье завершился второй день выборов
Напомним, выборы в Советы депутатов проходят с 6 по 8 сентября в 28 городских округах Подмосковья. Информацию о кандидатах, избирательных участках и списках можно найти на цифровом сервисе ЦИК РФ.
Согласно данным Мособлдумы, в 2024 году выборы в Советы депутатов затронут треть всех избирателей региона — более 2,5 миллионов человек.
Читайте также:
Ветеран ВОВ Мария Сердюк проголосовала на выборах депутатов в Жуковском
Во всех округах Подмосковья открылись избирательные участки
В Подмосковье завершился второй день выборов
Анастасия Хохлова