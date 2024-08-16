Глава Одинцовского округа Иванов проверил ход подготовки к зиме в Старом Городке

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Ход подготовки жилого фонда к зиме в посёлке Старый Городок проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, в проверке также приняли участие депутаты Владимир Виницкий и Андрей Яцышин, представительница компании «Одинцовская теплосеть» Светлана Дейвис и директор Одинцовского муниципального ЦУРа Елена Меньшикова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Проверили, как готовят к осенне-зимнему периоду дом №2 на Почтовой улице. На объекте в настоящий момент задействовано шесть человек. Специалисты «Одинцовской теплосети» промывают систему отопления, фильтры, внутренний водосток, проверяют дроссельные шайбы и сохранность теплового контура. Паспорт готовности будут подписывать вместе с сотрудниками Мособлгаза, которые обследуют внутридомовое газовое оборудование», — отметил Андрей Иванов.Он также добавил, что в будущем году в Старом Городке планируется заменить все изношенные сети горячего водоснабжения и теплотрассы.
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Лев Каштанов