Жильцам дома в Кубинке помогли решить проблему с грязной водой

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Жильцам дома в городке Кубинка-10 Одинцовского городского округа помогли повысить качество воды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Граждане пожаловались в соцсетях на некачественное водоснабжение. По их сообщению, в воде содержались примеси и неоднородные организмы. К решению вопроса подключилось Минчистоты.
По данным ведомства, сейчас качество воды соответствует всем нормам и требованиям. В Минчистоты напомнили, что по вопросам содержания многоквартирных домов и придомовой территории жители могут обратится в свою управляющую компанию, а в случае её бездействия – в министерство. Адреса отделов и контакты можно найти на сайте.
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«Инспекторы ведомства направили ресурсоснабжающей компании «Назарьево» требование промыть сети холодного водоснабжения. Обслуживающая дом управляющая организация ПО «РемЖилСервис» провела проверку. Наличие грязи и неоднородных тел подтвердилось. Под контролем министерства сотрудники УК выполнили промывку лежаков водоснабжения в доме», – рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, сейчас качество воды соответствует всем нормам и требованиям. В Минчистоты напомнили, что по вопросам содержания многоквартирных домов и придомовой территории жители могут обратится в свою управляющую компанию, а в случае её бездействия – в министерство. Адреса отделов и контакты можно найти на сайте.
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Лора Луганская