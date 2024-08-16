Глава Одинцовского округа Иванов вручил новую форму футболистам клуба «Витязь»

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Комплекты новой спортивной формы вручил футболистам клуба «Витязь» из посёлка Старый Городок глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сегодня мы вручаем новые комплекты формы нашим юным футболистам. «Витязь» – это замечательная школа с сильным тренерским составом и уникальными, выдающимися воспитанниками. Уверен, что здесь проходят подготовку будущие звезды российского футбола. Пусть эта новая форма верно вам служит и приносит радость», — сказал Андрей Иванов.Он также поблагодарил за приобретение новой экипировки «Газпромбанк».
Комплекты формы получили игроки молодёжной команды клуба, а также юные футболисты 2008-2011 годов рождения — всего около ста ребят. В комплект вошла тренировочная, домашняя и гостевая форма.
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