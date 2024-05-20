Глава Одинцовского округа Иванов провёл велоинспекцию 5-го микрорайона

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Велосипедную инспекцию 5-го микрорайона города Одинцово провёл глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов совместно с профильными заместителями и местными жителями, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Вместе с жителями объехали на велосипедах 5-й микрорайон. Оценили состояние игрового городка и баскетбольной площадки на бульваре Маршала Крылова. На площадке сделают новое покрытие и кольца», — сказал Иванов.Он добавил, что жители попросили также установить тренажёры и открыть площадку для воркаута.
Кроме того, участник велоинспекции осмотрели открытый в прошлом году стадион гимназии №14. По итогам осмотра глава округа дал поручение ликвидировать борщевик, выросший у забора вокруг стадиона.
Ещё одной точкой осмотра стало здание кафе «Ковчег»: жители жаловались на шум и запаркованность из-за точки общественного питания. Для удобства жителей было принято решение не ставить столики на улице, чтобы не мешать проходу, а у кафе установить камеру видеонаблюдения.
В ходе инспекции жители также подняли вопрос об обустройстве пешеходной дорожки вдоль забора Одинцовской лингвистической гимназии со стороны улицы Говорова.
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