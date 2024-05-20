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Глава Одинцовского округа Иванов провёл велоинспекцию 5-го микрорайона

20 мая 2024, 13:18
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Велосипедную инспекцию 5-го микрорайона города Одинцово провёл глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов совместно с профильными заместителями и местными жителями, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Вместе с жителями объехали на велосипедах 5-й микрорайон. Оценили состояние игрового городка и баскетбольной площадки на бульваре Маршала Крылова. На площадке сделают новое покрытие и кольца», — сказал Иванов.
Он добавил, что жители попросили также установить тренажёры и открыть площадку для воркаута.



Кроме того, участник велоинспекции осмотрели открытый в прошлом году стадион гимназии №14. По итогам осмотра глава округа дал поручение ликвидировать борщевик, выросший у забора вокруг стадиона.

Ещё одной точкой осмотра стало здание кафе «Ковчег»: жители жаловались на шум и запаркованность из-за точки общественного питания. Для удобства жителей было принято решение не ставить столики на улице, чтобы не мешать проходу, а у кафе установить камеру видеонаблюдения.

В ходе инспекции жители также подняли вопрос об обустройстве пешеходной дорожки вдоль забора Одинцовской лингвистической гимназии со стороны улицы Говорова.

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#одинцовский городской округ
#андрей иванов
#проверка
В ДНР сообщили, что ВСУ покинули позиции на востоке Парасковиевки под Угледаром
20 мая 2024, 13:25

Фото: iStock/Irina Piskova

Советник главы Марьинского района Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные покинули свои позиции в селе Парасковиевка, расположенном в восточной части района рядом с Угледаром в ДНР, передает ТАСС.
Он сообщил, что вооруженные формирования Украины не смогли противостоять артиллерийскому и авиационному удару и бежали с позиций.

По его словам, часть населенного пункта была покинута. Кимаковский добавил, что большая часть погибших украинских военнослужащих осталась на месте боевых действий.

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Генпрокуратура хочет изъять более 1 млрд рублей со счетов Ходорковского* и Лебедева
20 мая 2024, 12:55

Фото: РИА Новости/Василий Прокопенко

Генеральная прокуратура России обратилась в суд с просьбой изъять и обратить в доход государства часть средств основателя ЮКОС Михаила Ходорковского* и бывшего главы МЕНАТЕП Платона Лебедева, пишет РИА Новости.
По данным агентства, прокуратура требует взыскать деньги со счетов компаний, принадлежащих Лебедеву и Ходорковскому. Речь идет об организациях «Рентли», «Фаргойл», «Сатурн XXV», «Ратибор», «Спецавтотранс», «Эвойл», «Менатеп лимитед», а также «Сибирской лизинговой компании» и «Восточно-сибирской сервисной компании».

Уточняется, что сумма средств, подлежащая изъятию, составляет более $1,8 млн и почти 1 млрд рублей.

16 мая стало известно об иске Генпрокуратуры к Ходорковскому* и Лебедеву, зарегистрированном в Мещанском суде Москвы. Исковые требования не были уточнены.

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#рф
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В Одинцове планируют создать тренировочные квартиры для инвалидов
20 мая 2024, 12:41

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Специальные тренировочные квартиры, где люди с ограниченными возможностями здоровья получат возможность подготовиться к самостоятельному проживанию, могут появиться в Одинцовском городском округе. Проект был предложен в ходе проведения Координационного совета по делам лиц с инвалидностью, инициативу одобрил глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Интересно было бы реализовать этот проект. Подготовить квартиры или укомплектовать всем необходимым помещения определенного центра, реконструировать дом. Дам поручение имущественному блоку искать объекты, которые бы подходили под все параметры», — сказал Иванов.
В ходе Координационного совета был также поднят вопрос о доступности для глухих людей банков, больниц и кинотеатров, а также обучения их специальностям, где не нужно активно взаимодействовать с клиентами или коллегами. Идею открыть специальное учебное заведение поддержала директор МКОУ для обучающихся с ОВЗ Одинцовской общеобразовательной школы «Надежда» Ксения Махнач. Для школы «Надежда» строят новый корпус, отделение для слабослышащих может быть открыто в этом здании.

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#одинцовский городской округ
#инвалиды
#квартиры
#андрей иванов
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Жителей посёлка Лесной пригласили на встречу в формате выездной администрации
20 мая 2024, 12:35

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

В четверг, 23 мая, в рабочем посёлке Лесной пройдёт встреча с жителями в формате выездной администрации. Об этом сообщил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
«На встрече будут присутствовать представители правительства Московской области, профильные заместители, руководители подведомственных учреждений и активисты «Единой России». Встреча состоится в ДК «Сириус» по адресу: ул. Школьная, д. 7. Предварительная запись не требуется», – написал Красноцветов в своём телеграм-канале.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что практика выездных администраций в Подмосковье отлично себя зарекомендовала, поэтому она должна быть продолжена.

Глава региона поручил профильным ведомствам регулярно проводить такие встречи с жителями, поскольку, как он считает, важно не откладывать решение насущных вопросов в долгий ящик.

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#пушкинский округ
#максим красноцветов
#жители
#московская область
#подмосковье
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В Пушкинском округе продолжаются ремонтные работы на детских площадках
20 мая 2024, 12:16

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

На детских площадках в Пушкинском продолжают появляться опознавательные стикеры. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино
На игровые элементы теперь клеят стикеры для оповещения жителей региона о дате устранения поломок на детских площадках.

«Наклейки в виде облачка или заплатки «Все знают, что я поломался. Меня скоро починят!», «На мне бегали, прыгали, играли, и я немного устал. Дайте мне отдохнуть, скоро меня починят!» сообщат родителям важную информацию. Очередные стикеры были замечены на детских площадках на улице Б. Тарасовская в Челюскинском и на улице Садовой в Софрино», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что данное нововведение помогает понять жителям, что дефект есть в плане и двор не остался без проверки и внимания со стороны ответственной организации.

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#взу
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#ремонт
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Полнолуние в Стрельце: Гороскоп с 20 по 26 мая
Астролог Лебеденко озвучила рекомендации для знаков зодиака с 20 по 26 мая
20 мая 2024, 11:57

Фото: iStock/amgun

В середине недели, 23 мая, состоится полнолуние. Полная Луна расположится в знаке зодиака Стрелец. Благоприятно прислушаться к интуиции. Не следует торопиться. Чтобы уверенно действовать, необходимо тщательно разобраться во всех деталях и ясно понимать сложившуюся ситуацию. Лучше быть терпеливыми и оптимистичными. Можно составить список желаний и целей. Хорошо навести порядок дома и на рабочем месте. Желательно избавиться от ненужных, сломанных или связанных с плохими воспоминаниями вещей.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака с 20 по 26 мая.



Овен проявит свои лучшие качества и будет доволен собой. Его жизнелюбие и энергия вдохновят не только его самого, но и его окружение.

У Тельца романтичный период. Он почувствует потребность в красивых поступках.

Близнецы будут красноречивы и общительны. Их предприимчивость возрастёт.

У Рака появится больше уверенности в себе. Его высокая самооценка и хорошее настроение обеспечат ему удачную неделю, принятие верных решений и выгоду в делах.

Лев будет переполнен идеями и планами. Ему важно уверенно смотреть в будущее и быть целеустремлённым.

У Девы поменяется круг общения. Ей легко будут даваться знакомства. У неё появятся новые интересы.

Весы ощутят взаимность. Они будут любимы. Их окружит дружелюбие и приятная атмосфера.

У Скорпиона реализуются его стремления в карьере. Его трудолюбие и упорство дадут хороший результат.

Стрелец продемонстрирует деловую хватку и планомерно достигнет цель. Ему поможет ответственность и серьёзность.

Козерог станет любознательнее. Ему надо уделить время саморазвитию. На этой неделе он может рассчитывать на выполнение обещаний.

Водолею хорошо быть доброжелательным. Много из того, что он запланировал, ему удастся выполнить.

Рыбы смогут сосредоточиться на важном. Им надо быть собранными и не отвлекаться.

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Для медучреждений Подмосковья закупят более 100 аппаратов для физиотерапии
20 мая 2024, 11:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более ста аппаратов для физиотерапии закупят для поликлиник и больниц Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В этом году мы планируем закупить 118 единиц оборудования для физиотерапии пациентов. Оно поступит в двадцать две подмосковные медицинские организации», — цитируются в сообщении слова главы Минздрава Московской области Алексея Сапанюка.
В министерстве уточнили, что планируется закупить комплексы для восстановления организма после перенесённых заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, а также для лечения различных неврологических болезней.

Современная медицинская техника закупается для больниц и поликлиник региона по поручению губернатора Андрей Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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#здравоохранение
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Доступ в леса на востоке Подмосковья ограничили из-за обработки от вредителей
20 мая 2024, 11:24

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Химическая обработка зелёных зон от непарного тутового шелкопряда началась на территории Шатурского, Луховицкого и Егорьевского лесничеств, работы проводятся с 20 мая по 7 июня, на это время доступ в леса ограничивается, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Проводится наземная обработка аэрозольная биологическим инсектицидом по технологии «сухого тумана». На время работ ограничивается пребывание людей в лесах и въезд транспорта. Кроме того, во время обработки от вредителей в лесах нельзя собирать грибы, ягоды и лекарственные травы, а также пасти скот», — говорится в сообщении.
В Комлесхозе подчеркнули, что инсектицид действует избирательно — именно на опасных для леса чешуекрылых. Он не обладает фитотоксичностью, не накапливается в плодах и растениях и при соблюдении норм распыления не токсичен для человек, теплокровных зверей и птиц, также рыб и полезных насекомых.

Доступ в лес будет закрываться на период обработки и следующие за этим семь дней. На время обработки строго рекомендуется ограничить лёт пчёл.

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#московская область
#подмосковье
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Наушники, пуховик и грабли: в электричках Подмосковья за две недели забыли более 160 вещей
20 мая 2024, 10:58

Фото: iStock/Pickone

Свыше 160 забытых вещей было обнаружено в электричках Центральной пригородной пассажирской компании за период с 27 апреля по 12 мая, чаще всего — в составах, курсирующих на Белорусском, Рижском, Курском и Казанском направлениях, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Чаще всего люди забывали в электричках рюкзаки, чемоданы и сумки, а также различные гаджеты, в основном — беспроводные наушники. Встречались и необычные находки, например, садовый шланг, зимний пуховик и грабли», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы вернуть себе забытые в электричке вещи, пассажиру следует обратиться к дежурному полицейскому на станции или в отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда. Отмечается, что если вещи были забыты в электричках МЖД, обращаться следует в контактный центр «Московский транспорт».

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#вещи
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