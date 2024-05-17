Воробьёв пожелал Иванову успехов в конкурсе на пост главы Одинцовского округа

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время встречи с главой Одинцовского городского округа Андреем Ивановым пожелал ему успехов в конкурсе на эту должность. Летом у Иванова истекает срок полномочий.
«У вас завершается пятилетний срок, 31 мая будет проведён конкурс по отбору кандидатур. Знаю, что вы хотите работать дальше. Очень важно, и это касается каждого из нас, продолжать регулярные встречи и обсуждения не достижений, а волнующих проблем. Поэтому прошу сосредоточиться на том, что мы ещё не решили. Хочу нацелить вас на активное взаимодействие с жителями для достижения результата», – сказал губернатор в завершении встречи.Совет депутатов выберет главу Одинцовского округа 3 июня.
Ранее сообщалось, что на встрече Воробьёв и Иванов подвели итоги работы в Одинцовском городском округе за пять лет и обсудили реализацию новых проектов.
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Лора Луганская