В Одинцове планируют создать тренировочные квартиры для инвалидов

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Специальные тренировочные квартиры, где люди с ограниченными возможностями здоровья получат возможность подготовиться к самостоятельному проживанию, могут появиться в Одинцовском городском округе. Проект был предложен в ходе проведения Координационного совета по делам лиц с инвалидностью, инициативу одобрил глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Интересно было бы реализовать этот проект. Подготовить квартиры или укомплектовать всем необходимым помещения определенного центра, реконструировать дом. Дам поручение имущественному блоку искать объекты, которые бы подходили под все параметры», — сказал Иванов.В ходе Координационного совета был также поднят вопрос о доступности для глухих людей банков, больниц и кинотеатров, а также обучения их специальностям, где не нужно активно взаимодействовать с клиентами или коллегами. Идею открыть специальное учебное заведение поддержала директор МКОУ для обучающихся с ОВЗ Одинцовской общеобразовательной школы «Надежда» Ксения Махнач. Для школы «Надежда» строят новый корпус, отделение для слабослышащих может быть открыто в этом здании.
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