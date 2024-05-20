В Одинцове планируют создать тренировочные квартиры для инвалидов

В середине недели, 23 мая, состоится полнолуние. Полная Луна расположится в знаке зодиака Стрелец. Благоприятно прислушаться к интуиции. Не следует торопиться. Чтобы уверенно действовать, необходимо тщательно разобраться во всех деталях и ясно понимать сложившуюся ситуацию. Лучше быть терпеливыми и оптимистичными. Можно составить список желаний и целей. Хорошо навести порядок дома и на рабочем месте. Желательно избавиться от ненужных, сломанных или связанных с плохими воспоминаниями вещей.