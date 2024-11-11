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Глава Одинцовского округа проверил работу нового детсада в квартале «Семейный»

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Детский сад №86, рассчитанный на 130 воспитанников, открылся осенью этого года в ЖК «Семейный» микрорайона «Клубничное поле» в Одинцове, работу учреждения проверил в ходе визита глава Одинцовского городского округа Андрея Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Сейчас в новом детском саду функционируют четыре группы для 111 детей от двух до семи лет. (…) Когда гуляли по территории, обратил внимание на открытый забор, это может стать проблемой в плане безопасности. Обратимся к подрядчику, чтобы здесь установили безопасные пластиковые ограждения», — сказал Андрей Иванов.
В новом детском саду оборудованы помещения для групп, физкультурный и музыкальный залы, медпункт, кабинеты логопеда и психолога. На прилегающей территории установлены игровые площадки и теневые навесы, есть зоны доя отдыха и прогулок.

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#одинцово
#андрей иванов
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#детсад
Глава Одинцовского округа вручил семье погибшего бойца СВО ключи от квартиры
11 ноября 2024, 14:55

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Ключи от новой квартиры вручил многодетной семье погибшего участника специальной военной операции Павла Тихонова глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Павел Тихонов служил в 45 гвардейской бригаде спецназа ВДВ, которая базируется в Кубинке. Он погиб в январе 2024 года. Боец награждён медалью «За отвагу».

«Павел Владимирович Тихонов отдал свою жизнь за всех нас, за нашу страну, за справедливый мир без нацизма. Решить квартирный вопрос многодетной семье Павла Владимировича помог один из подмосковных застройщиков. Передал вдове ключи от нового жилья», — сказал Андрей Иванов.
Отмечается, что в новой квартире будет жить вдова бойца и их четверо детей.

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#одинцовский городской округ
#одинцово
#андрей иванов
#сво
#квартира
#многодетная семья
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В Подмосковье с начала года дети-сироты приобрели более 600 квартир по сертификатам
11 ноября 2024, 14:26

Фото: istockphoto.com/marchmeena29

В Московской области реализуется программа по обеспечению детей-сирот собственным жильём по достижении ими совершеннолетия, особую роль в успешности этой программы играют жилищные сертификаты. Об этом рассказал в ходе совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с главами областных министерств, ведомств и городских округов министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
«У нас эта работа (по обеспечению жильём детей-сирот — прим ред.) поставлена на достойном уровне. Отмечу, что по федеральному закону норма выдачи сертификатов — с 23 лет. Мы первыми понижаем этот порог до 18 лет», — сказал Андрей Воробьёв.
В свою очередь, министр социального развития области Андрей Кирюхин отметил, что в Московской области за десять лет жильём обеспечили 8,5 тыс. детей-сирот, а также подчеркнул, что в регионе очереди на эти квартиры нет, при том что по стране очередь составляет 188 тысяч человек. Большие преимущества даёт система жилищных сертификатов.

«Какие преимущества жилищного сертификата? Прежде всего, ребёнок сам выбирает квартиру. Второе — проще оформление договора купли-продажи, что позволяет сократить срок приобретения жилья в три раза. И в-третьих, ребёнок может приобрести квартиру не только по месту жительства, но в любом округе Подмосковья», — сказал Кирюхин.
Он также добавил, что при покупке по сертификату можно добавить собственные средства и выбрать более просторное жильё.

Андрей Кирюхин сообщил, что с начала текущего года дети-сироты приобрели по жилищным сертификатам 615 квартир, из которых 35% были приобретены с добавлением собственным средств, а 7% квартир были куплены в другом муниципалитете.

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#подмосковье
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Школа в жилом квартале «Семейный» примет первых учеников в сентябре будущего года
11 ноября 2024, 13:54

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Строящаяся школа в жилом квартале «Семейный» готова на 54% и примет первых учеников в сентябре будущего года. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, который проверил ход строительства.
Возведение общеобразовательной школы на 1,1 тыс. учеников в жилом квартале «Семейный» строится в микрорайоне «Клубничное поле». Объект возводит группа компаний «Инград» в рамках проекта «Одинград».
«Новая школа должна открыть свои двери для учеников в сентябре 2025 года. Сейчас на объекте продолжаются черновые общестроительные работы, обустройство внутренних и наружных инженерных сетей, установка фасадных конструкций. До 15 декабря будет проведена канализация. На объекте задействовано порядка 150 человек и 12 единиц техники. На следующей неделе подрядчик приступит к установке индивидуального теплового пункта», – рассказал Иванов.
Как сообщалось ранее, проект «Одинград» включает три квартала – «Семейный», «Лесной» и «Центральный». В рамках комплексной застройки возводится также социальная инфраструктура, созданы благоустроенные внутренние дворы. Жители получат полный доступ к единой инфраструктуре всего проекта.

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#одинцовский городской округ
#школа
#строительство
#андрей иванов
#подмосковье
#московская область
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Подмосковье переходит на онлайн-собрания собственников жилья
11 ноября 2024, 13:47

Владислав Мурашов (Фото: пресс-служба правительства МО)

Собрания собственников жилья многоквартирных домов в Московской области переводятся в электронную форму, это позволит исключить фальсификации при голосовании и поможет оптимизировать услуги в сфере ЖКХ. Внедрение инновации обсудили на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с главами областных министерств, ведомств и городских округов.
«Сегодня крайне важно быть уверенным том, что управляющие компании отвечают на запросы жителей. (…) Мы провели большую работу с парламентом РФ (по внедрению электронных собраний собственников жилья — прим. ред.), и я очень надеюсь, что принятые решения помогут нам более оперативно, живо реагировать на вызовы от жителей», — сказал Андрей Воробьёв.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов сообщил, что в Подмосковье был реализован пилотный проект по внедрению электронных собраний. На основе его результатов провели обучение для муниципальных управляющих компаний, и сейчас проводится второй этап «пилота». Он также отметил преимущества этой системы и рассказал о способах её реализации.

«Переход на электронное голосование в системе ГИС ЖКХ исключает фальсификацию протоколов общего собрания собственников жилья и, соответственно исключает возможность незаконной смены управляющей компании. Благодаря этому уходит проблема отказов во внесении многоквартирных домов в реестр», — сказал Владислав Мурашов.
По вопросам, вынесенным на повестку электронного собрания, собственники жилья смогут проголосовать в системе ГИС ЖКХ, в мобильном приложении «Госуслуги.дом», через МФЦ или передать заполненный бланк голосования избранному администратору собраний.

Оповещение о проведении голосования собственник получит автоматически в личном кабинете на портале «Госуслуги» и на электронную почту, привязанную к порталу госуслуг. Кроме того, информация должна публиковаться в чатах домов и telegram-каналах управляющих организаций и размещаться на информационных стендах в подъездах.

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#подмосковье
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Сдать школу в жилом комплексе «Одинбург» планируют летом 2025 года
11 ноября 2024, 13:19

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход строительства школы на 825 учеников в жилом комплексе «Одинбург». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Объект возводит застройщик AFI Development. По завершении строительства его передадут муниципалитету. Как сообщил Иванов, готовность школы – уже почти 50%. Ввести её в эксплуатацию планируется летом будущего года, а торжественное открытие состоится 1 сентября.
«Сейчас завершаются работы по монолиту и инженерным сетям, рабочие монтируют кровлю и окна, внутренние перегородки. В декабре они должны полностью закрыть контур здания. Готовность объекта составляет без малого 50%. На стройплощадке работают 60 человек и четыре единицы техники. К концу года подрядчик нарастит силы до 100 рабочих, а когда приступят к внутренней отделке и основному этапу благоустройства – до 300», – сказал Андрей Иванов.
По его оценке, строительство идёт в хорошем темпе. Ввести объект в эксплуатацию планируется в июне 2025-го, чтобы в новом учебном году в школу пошли первые ученики

Новая школа возводится с учётом сложных геологических условий. Инвестор заменил грунты, обустроил мощную фундаментную плиту. Также переработан проект благоустройства территории – вместо основания из щебня рабочие делают твёрдое покрытие.

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#андрей иванов
#одинцово
#строители
#школы
#подмосковье
#московская область
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«Быть сдержанными»: Гороскоп для каждого знака зодиака с 11 по 17 ноября
11 ноября 2024, 12:48

Фото: iStock/Peach_iStock

В сфере карьеры важен оптимистический настрой. Он поможет рассеять сомнения и страхи. В любви хорошо быть сдержанными и серьёзными. Друг другу надо оказать поддержку и подарить уверенность в прочности союза. В вопросах здоровья нужно своевременно отдыхать, не допуская усталости.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака

Овну лучше не идти напролом и резко не менять свои планы. Наиболее подходящая стратегия на этой неделе - это уступчивость и доведение дел до конца.

Тельцу надо быть осторожным и серьёзным. Его чувство вкуса и стремление к гармонии помогут улучшить качество жизни.

Близнецам нужно прислушаться к своему чутью и наладить нужные контакты. Новые связи принесут пользу в реализации их идей.

Для Рака важно найти время для семьи и родных людей. Он станет в их кругу счастливее, почувствует любовь и укрепит уверенность в себе.

Льву именно интуиция подскажет, как прийти к успеху. А вдохновение придаст сил для реализации мечты.

Деве важно привести в гармонию свои слова с делами. Лишнего лучше не обещать, чтобы не потерять доверию людей.

Весам важно придерживаться правил и норм. Им необходимо исключить противоречивое поведение и делать ставку на уместность.

Скорпиону надо придерживаться прогресса и стремиться к поступательным, не резким переменам.

Стрельцу нужно развивать любознательность и проявлять любопытство. Изучение нового, знакомства значительно расширят его мировоззрение.

Козерогу нужно экономно расходовать энергию, никуда не торопиться. Трудиться следует умеренно, а на выходных устроить себе отдых.

Водолею важно резко не менять свою точку зрения и не делать быстрых выводов. Эксцентричности лучше предпочесть скромность.

Рыбам благоприятно стремиться к гармонии: прислушаться к интуиции и быть в тоже время очень рассудочными.

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Киберэксперт раскрыл схемы мошенников в «чёрную пятницу»
Киберэксперт Иванов о чёрной пятнице: мошенники всегда переводят общение в мессенджеры
11 ноября 2024, 12:40

Фото: istockphoto/Deagreez

Наступило время традиционной ноябрьской распродажи. В «чёрную пятницу» особенно оживают мошенники, ведь это очередной повод обмануть увлекшихся покупками россиян.
Директор по развитию компании «Актив», эксперт по кибербезопасности Владимир Иванов в беседе с «Радио 1» дал несколько рекомендаций, как не попасть на удочку мошенников во время распродаж.
«Нужно поумерить жадность — это самое главное. Дальше стоит обращать внимание на цены: если слишком низкие, значит, либо плохой товар, либо мошенники. Причем многие злоумышленники стремятся перейти на общение со своими жертвами с торговых площадок куда-то в мессенджеры — это делать не стоит, потому что там практически гарантировано будут поддельные ссылки на оплату. Еще нужно смотреть, куда и кому вы переводите деньги. У мошенников это будет либо карта частного лица, либо по номеру телефона через СБП», — объяснил эксперт.

По его словам, первое, чем пользуются аферисты при обмане — жадность людей.
«Скидки, низкие цены всегда притягивают. Если человек переходит уже в более близкое общение, то его будут обязательно торопить сделать сделку, говоря, что уже осталось мало товара. А это лишает человека критичности мышления, и он совершает необдуманные действия», — сказал Владимир Иванов.

Он добавил, что «черная пятница» — это своего рода легализованное мошенничество, когда продавец намеренно повышает цену, а потом делает скидку, поэтому следует следить за ценами задолго до распродажи.

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Молодёжный форум «МЫ – РОССИЯ» собрал в Подмосковье более 1,5 тыс. участников
11 ноября 2024, 12:34

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Подмосковье стартовал межрегиональный молодёжный форум «МЫ – РОССИЯ». Этот форум проходит второй год. В 2023-м его принял Наро-Фоминский округ, теперь – Сергиево-Посадский. В четырёхдневном образовательном интенсиве участвуют более 1,5 тыс. юношей и девушек.
«В прошлом году при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы впервые провели молодёжный фестиваль «МЫ — РОССИЯ». Приехали ребята со всех уголков Подмосковья, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В этом году мы также рады видеть ещё и гостей из Белоруссии. Мы постарались придумать такую программу, чтобы каждый мог найти то, что ему ближе. Пригласили интересных спикеров и экспертов», – рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Основная программа разбита на пять блоков: ораторское искусство, информационная безопасность, медиашкола, организация мероприятий и социальные навыки. Среди спикеров – филолог, блогер, тренер по эффективной коммуникации Мария Смолина. Она раскроет алгоритм создания блога, покажет, как делать посты, чтобы они находили отклик у любой аудитории.

Телеведущий и тренер-эксперт по публичным выступлениям Павел Смелов поделится знаниями о том, как с помощью речевой гибкости и навыков импровизации уверенно выступать в любых ситуациях. А корреспондент телеканала «360», актёр кино Дмитрий Степанищев расскажет, как найти призвание и выстроить коммуникацию с окружающими.

Форум завершится в среду концертом, на котором выступят молодые музыканты.

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#андрей воробьёв
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Распродажа 11 ноября: что это, сколько длится, в каких магазинах и какая скидка
11 ноября 2024, 12:30

Фото: istockphoto/oatawa

Сегодня, 11 ноября, мир погружается в атмосферу грандиозной распродажи 11.11, которая стала настоящим праздником для шопоголиков и любителей выгодных покупок.
В этом году множество известных магазинов, таких как Озон, М.Видео, Эльдорадо и многие другие, предлагают невероятные скидки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Что такое распродажа 11 ноября

Распродажа 11.11, также известная как «День холостяка», — это ежегодное событие, которое проходит 11 ноября и изначально было создано в Китае как праздник для одиноких людей. Однако со временем оно превратилось в крупнейшую распродажу в мире, когда многие онлайн-ритейлеры предлагают значительные скидки на широкий ассортимент товаров.

Почему распродажа начинается 11.11

В 1993 году 11 ноября впервые был отмечен как День холостяков. Идея возникла у студентов, которые хотели отпраздновать независимость одиночек. Позже специалисты одной китайской компании решили воспользоваться этой датой для организации распродаж.

Когда начинается распродажа

Распродажа начинается в полночь 11 ноября по местному времени. Однако многие магазины и онлайн-платформы начинают предлагать акции и скидки за несколько дней или даже недель до этой даты, чтобы привлечь покупателей. Таким образом, лучше следить за акциями заранее, чтобы не упустить выгодные предложения.

Фото: istockphoto/Deagreez

Размеры скидок в магазинах

Размеры скидок в день распродажи 11.11 могут варьироваться в зависимости от магазина, категории товаров и конкретных акций. Обычно можно встретить следующие диапазоны скидок:

  • Электроника: Скидки на электронику могут составлять от 10% до 50% и более, особенно на старые модели смартфонов, телевизоров и бытовой техники.
  • Одежда и обувь: В этой категории скидки часто колеблются от 20% до 70%. Некоторые бренды могут предлагать специальные акции, где скидки достигают 80%.
  • Косметика и парфюмерия: Обычно скидки составляют от 15% до 50%, но в некоторых случаях можно найти наборы со скидками до 70%.
  • Игрушки и товары для детей: Скидки могут варьироваться от 20% до 60%, особенно на популярные бренды.
  • Спортивные товары: Скидки в этой категории могут составлять от 20% до 50%, а иногда и больше на сезонные товары.
  • Домашний текстиль и декор: Как правило, скидки составляют от 20% до 60%.
  • Книги и канцелярия: Скидки обычно находятся в пределах 10% до 30%, но на некоторые товары могут быть предложены более значительные скидки.
  • Автотовары: Скидки могут варьироваться от 10% до 40%.

Важным моментом является то, что многие магазины также предлагают дополнительные промокоды и купоны, которые могут увеличивать размер скидок.

Что можно купить 11.11 с большой скидкой

В день распродажи 11.11 можно найти множество товаров с большими скидками, охватывающими различные категории. В первую очередь, электроника всегда привлекает внимание покупателей. Смартфоны и их аксессуары, ноутбуки и планшеты, телевизоры и аудиосистемы, а также бытовая техника, включая пылесосы и кофемашины, часто предлагаются по сниженным ценам.

Одежда и обувь также становятся популярными товарами в этот день. Осенние и зимние коллекции, спортивная одежда и разнообразная обувь, включая ботинки, кроссовки и сапоги, могут быть приобретены со значительными скидками.

Фото: istockphoto/Rohappy

Косметика и парфюмерия — еще одна категория, которая пользуется спросом. Наборы косметики, парфюмерные наборы и средства по уходу за кожей часто предлагаются по привлекательным ценам.

Не забывайте о домашнем текстиле и декоре. Постельное белье, пледы и покрывала, а также декоративные подушки могут стать отличным дополнением к вашему интерьеру и обретут новую жизнь благодаря распродажам.

Книги и канцелярия также не остаются без внимания. Новинки литературы, учебные материалы и канцелярские принадлежности могут стать отличным подарком или полезным приобретением для себя.

Фото: istockphoto/Nadya So

Для детей предлагаются игрушки и товары, которые способствуют обучению и развитию. Образовательные игрушки, конструкторы и одежда для детей — все это можно найти по выгодным ценам.

Спортивные товары, включая оборудование для фитнеса, спортивную одежду и велосипеды с аксессуарами, также часто попадают в списки лучших предложений на распродаже.

Товары для дома, такие как кухонные принадлежности, мебель и предметы интерьера, а также уборочные средства, могут сделать вашу жизнь более комфортной и уютной.

Автотовары тоже заслуживают внимания. Аксессуары для автомобилей и автохимия могут быть полезными для автолюбителей.

Наконец, не упустите возможность приобрести билеты на мероприятия или туры и путевки, если такие предложения доступны.

Фото: istockphoto/FTiare

В день распродажи 11.11 важно следить за акциями и скидками на различных платформах. Многие магазины предлагают ограниченные по времени предложения и специальные коды на скидку. Обязательно проверяйте отзывы и сравнивайте цены перед покупкой, чтобы убедиться, что вы получаете лучшее предложение!

Какие магазины участвуют в акции

В этом году многие популярные магазины и маркетплейсы предложат значительные скидки и специальные акции.

OZON

Маркетплейс OZON объявил о распродаже, которая пройдет с 28 октября по 14 ноября. Это отличная возможность приобрести товары с хорошими скидками.

AliExpress

Торговая площадка AliExpress проводит акцию в два этапа. С 29 октября до 11 ноября пользователи могут выполнять задания, которые помогут им получить дополнительные преимущества на распродаже. Основная часть распродажи начнется 11 ноября и продлится до 18 ноября, предлагая широкий ассортимент товаров по сниженным ценам.

Яндекс.Маркет

Яндекс.Маркет уже с 24 октября начал распродажу в честь 11.11, сосредоточив внимание на товарах для здоровья. Это отличная возможность обновить свой арсенал полезных товаров.

Эльдорадо и М.Видео

Эти крупные ритейлеры проводят акцию «Черная пятница» в честь Всемирного дня шопинга с 5 по 18 ноября. Покупатели смогут найти множество выгодных предложений на электронику и бытовую технику.

DNS

Маркетплейс DNS также не остался в стороне и проводит акцию с 5 по 14 ноября. Здесь можно будет найти хорошие скидки на различные товары.

МегаМаркет

С 11 по 12 ноября на маркетплейсе МегаМаркет пройдет распродажа «Зеленый день», предлагая скидки на разнообразные товары.

Л’Этуаль

Сеть Л’Этуаль запускает ШОК-Sale с 7 по 12 ноября, где покупатели смогут найти выгодные предложения на косметику и парфюмерию.

Lamoda

Lamoda анонсировала акцию к 11.11, начиная с 5 ноября. На сайте будут действовать скидки на верхнюю одежду и сумки, а также часовые акции с уникальными предложениями в сам день распродажи.

Перекресток

Сеть супермаркетов Перекресток уже предлагает скидки в честь 11 ноября, что делает этот день еще более привлекательным для покупателей.

Tefal

Бренд Tefal анонсировал скидки, но только для авторизованных пользователей. Программа стартовала 29 октября, предоставляя возможность выгодно приобрести посуду и кухонные принадлежности.

Издательство «Альпина Паблишер»

Издательство объявило о распродаже со скидками, которая будет действовать до 14 ноября. Это отличная возможность пополнить свою библиотеку новыми книгами.

Gloria Jeans

Акция от Gloria Jeans стартовала еще 8 октября, предлагая покупателям возможность приобрести стильную одежду по сниженным ценам.

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