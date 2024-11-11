Глава Одинцовского округа проверил работу нового детсада в квартале «Семейный»

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Детский сад №86, рассчитанный на 130 воспитанников, открылся осенью этого года в ЖК «Семейный» микрорайона «Клубничное поле» в Одинцове, работу учреждения проверил в ходе визита глава Одинцовского городского округа Андрея Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сейчас в новом детском саду функционируют четыре группы для 111 детей от двух до семи лет. (…) Когда гуляли по территории, обратил внимание на открытый забор, это может стать проблемой в плане безопасности. Обратимся к подрядчику, чтобы здесь установили безопасные пластиковые ограждения», — сказал Андрей Иванов.В новом детском саду оборудованы помещения для групп, физкультурный и музыкальный залы, медпункт, кабинеты логопеда и психолога. На прилегающей территории установлены игровые площадки и теневые навесы, есть зоны доя отдыха и прогулок.
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