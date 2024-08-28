Глава Одинцовского округа принял участие в благоустройстве школы в Звенигороде

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
В Звенигороде завершили капитальный ремонт школы №2 им. Героя Советского Союза М.А. Пронина, расположенной на Спортивной улице, в благоустройстве пришкольной территории принял участие глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Внутри здания все работы закончены. Подрядная организация усилила конструкции, дверные проёмы, пол и стены. Рабочие также привели в порядок кровлю и фасад, отремонтировали входную группу, выполнили внутреннюю отделку и проложили новые инженерные коммуникации. В классах уже установлены новая мебель и учебное оборудование. Сейчас завершается благоустройство территории», — отметил Андрей Иванов.В благоустройстве пришкольной территории приняли участие председатель муниципальной Общественной палаты Марианна Кристалинская, члены Совета депутатов Одинцовского округа Дмитрий Александров, Олег Цуцков и Станислав Улитин, а также директор Звенигородской спортшколы Владимир Любовицкий. В ходе экологической акции её участники высадили рядом со школой свыше 70 деревьев — туй и лип.
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