Волейболистки команды «Заречье-Одинцово» завоевали серебро чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряные медали выиграли спортсменки из подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» на десятом этапе чемпионата России по пляжному волейболу, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Волейболистки Дарья Павлова и Анастасия Барсук из команды «Заречье-Одинцово» успешно прошли все этапы турнира и только в финале уступили дуэту из столичного «Динамо» — Надежде Макрогузовой и Светлане Холоминой.
Он добавил, что серебряные медали — тоже достойный результат, а также выразил уверенность, что в следующий раз подмосковные волейболистки поднимутся на высшую ступень пьедестала.
Читайте также:
Рузская «Карусель» выиграла чемпионат России по софтболу
В Московской области в 2024 году планируют ввести 24 объекта спорта
Сборная Подмосковья стала лучшей на чемпионате ЦФО по боксу
«Наши девочки под чутким руководством Натальи Урядовой в очередной раз показали высокое мастерство, профессионализм и стремление к победе. Боролись до конца, но удача, к сожалению, оказалась не на нашей стороне», — прокомментировал результаты турнира депутат Госдумы Сергей Колунов.
Он добавил, что серебряные медали — тоже достойный результат, а также выразил уверенность, что в следующий раз подмосковные волейболистки поднимутся на высшую ступень пьедестала.
Читайте также:
Рузская «Карусель» выиграла чемпионат России по софтболу
В Московской области в 2024 году планируют ввести 24 объекта спорта
Сборная Подмосковья стала лучшей на чемпионате ЦФО по боксу
Лев Каштанов