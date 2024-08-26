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Волейболистки команды «Заречье-Одинцово» завоевали серебро чемпионата России

26 августа 2024, 16:15
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Серебряные медали выиграли спортсменки из подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» на десятом этапе чемпионата России по пляжному волейболу, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Волейболистки Дарья Павлова и Анастасия Барсук из команды «Заречье-Одинцово» успешно прошли все этапы турнира и только в финале уступили дуэту из столичного «Динамо» — Надежде Макрогузовой и Светлане Холоминой.

«Наши девочки под чутким руководством Натальи Урядовой в очередной раз показали высокое мастерство, профессионализм и стремление к победе. Боролись до конца, но удача, к сожалению, оказалась не на нашей стороне», — прокомментировал результаты турнира депутат Госдумы Сергей Колунов.


Он добавил, что серебряные медали — тоже достойный результат, а также выразил уверенность, что в следующий раз подмосковные волейболистки поднимутся на высшую ступень пьедестала.

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#волейбол
#одинцовский городской округ
#чемпионат россии
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#медали
#минспорта мо
Рузская «Карусель» выиграла чемпионат России по софтболу
26 августа 2024, 13:47

Команда из Рузского городского округа «Карусель» стала победителем чемпионата России по софтболу. Финальный этап соревнований проходил в подмосковном посёлке Тучково с 17 по 25 августа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В полуфинале за награды боролись четыре команды – «Карусель», «Московия», ОСШОР и «Индианс». В финальном матче рузские девушки играли с московской командой «Индианс». За пять иннингов они разгромили соперниц со счётом 10:3. Второе место заняла команда «Индианс», третье – ОСШОР», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, впереди – финал Кубка России, который пройдёт в посёлке Тучково Рузского городского округа с 4 по 12 сентября.

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#московская область
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#софтбол
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В Московской области в 2024 году планируют ввести 24 объекта спорта
26 августа 2024, 13:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2024 году в Подмосковье рассчитывают ввести 24 объекта спорта.
Такие данные привёл министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
«У нас на сегодняшний день 33 объекта спорта строятся, находятся на стадии реконструкции или капитального ремонта. В их числе – 21 стадион и семь бассейнов. В этом году планируется ввести 24 объекта спорта. Новыми объектами спорта будут обеспечены пять городских округов. В 18 муниципалитетах появятся спортивные объекты после капремонта», – сказал министр на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами правительства и главами городских округов Подмосковья.
Абарёнов добавил, что были проанализированы запросы жителей. Порядка 610 тыс. человек живут в шаговой доступности от этих объектов спорта.
«На сегодняшний день три объекта – в стадии строительной готовности свыше 80%, в том числе ФОК «Можайский», который уже открыт, готовность 11 объектов составляет от 40% до 80%, готовность трёх объектов – менее 40%», – добавил глава подмосковного Минспорта.
Дмитрий Абарёнов добавил, что ФОК в Можайске, которого особенно ждали самбисты, был открыт 17 августа.

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Сборная Подмосковья стала лучшей на чемпионате ЦФО по боксу
26 августа 2024, 12:54

Фото: пресс-служба Минспорта МО

22 медали завоевали представители Московской области на чемпионате Центрального Федерального округа по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет, такой результат обеспечил подмосковной сборной первые места в общекомандном зачёте, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
На счету мужской сборной Подмосковья шесть золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей. Женщины завоевали пять золотых, одну серебряную и две бронзовые награды.

«Золото подмосковной сборной принесли Глеб Мурашов, Даниил Хоружий, Тигран Мнацаканян, Леон Курчиев, Андрей Егоров, Михаил Усов, Дарья Калачёва, Полина Спирина, Светлана Макарова, Дарья Панова и Евгения Турчина. Серебряных наград удостоились Матвей Разживин, Сергей Оганисян, Андрей Воеводин и Любовь Макеева. А бронзовые медали завоевали Борис Шикунов, Арцруни Хачатрян, Кирилл Ерофеев, Андрей Максименко, Владислав Комаров, Таисия Бородина и Гульнара Каримжанова», — говорится в сообщении.
Кроме того, подмосковных спортсменов Михаила Усова и Полину Спирину признали лучшими боксёрами турнира, Глеб Мурашов получил награду «За лучшую технико-тактическую подготовку», а спортсмен Андрей Егоров — спецприз «За волю к победе».

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#чемпионат
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#минспорта мо
#московская область
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Битва за бензопилы: в Кашире провели турнир по силовым видам спорта
26 августа 2024, 10:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Турнир по силовым видам спорта «Каширский Дракон» состоялся на набережной Каширы, призовой фонд соревнований составил 70 тысяч рублей, кроме того, среди участников разыгрывали бензопилы, сотовый телефон и другие призы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Соревнования проводились в таких силовых видах спорта, как становая тяга, жим лёжа, кроссфит, строгий подъём на бицепс, ягодичный мост и армрестлинг в категориях 75 килограммов, 90 килограммов и выше», — говорится в сообщении.
В рамках турнира также состоялись показательные выступления бодибилдеров и было организовано перетягивание каната. Кроме того, специальный гость турнира — абсолютный чемпион России и Москвы по бодибилдингу Иван Водянов — провёл мастер-класс для всех желающих.

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#кашира
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#турнир
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Гольфисты из Подмосковья завоевали пять медалей Спартакиады учащихся
26 августа 2024, 10:42

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль выиграли спортсмены из Московской области на XII летней Спартакиаде учащихся России, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В личном первенстве золотую медаль завоевала представительница Подмосковья Елизавета Кошкина, а серебряную — ещё одна спортсменка из Московской области Алиса Молоканова. Кроме того, подмосковная сборная девушек в составе Алины Герман, Елизаветы Кошкиной и Алисы Молокановой поднялась на высшую ступень пьедестала в командных соревнованиях», — говорится в сообщении.
Ещё две медали Спартакиады — на счету подмосковных юношей-гольфистов. Их сборная, за которую сыграли Глеб Сотников, Марк Пучков и Кирилл Дунаев, завоевала серебряную медаль в командном зачёте. Кроме того, Марк Пучков занял третье место в личном зачёте.

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#московская область
#минспорта мо
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Петржела раскрыл обязанность «Зенита»
Петржела: «Зенита» должен побеждать без бразильцев
23 августа 2024, 19:54

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что команда должна научиться одерживать победы и без бразильских игроков.
«Клуб должен продлевать соглашения со своими лидерами, здесь вопросов нет. Но команде крайне важно научиться играть и без бразильцев. Нужно доверять своим молодым ребятам, иначе зачем клубу академия, на которую тратят большие деньги?», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Петржела.

Напомним, соглашения со спортсменами Вендела и Клаудиньо с петербургским клубом рассчитаны до конца сезона-2027/28.

Ранее бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявлял, что в матче 6-ого тура РПЛ «Спартак» - «Зенит», который состоится в Санкт-Петербурге, одержать победу могут первые.

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Колыванов заявил о европейском уровне «Спартака»
23 августа 2024, 19:45

Фото: iStock/Dziurek

Бывший нападающий «Динамо» и сборной страны Игорь Колыванов заявил, что «Спартак» начинает достигать уровня европейских команд.
Так он прокомментировал ожидания от предстоящего матча «Зенита» и «Спартака».

«В этом туре непросто будет и «Зениту» со «Спартаком». Но варианты возможны всякие. Последний матч «Зенита» с «Химками» это показал. На игру со «Спартаком» настраивать никого в «Зените» не надо, на стадионе будет аншлаг. Но и «Спартак» сейчас на ходу, в последних матчах видно, что ребята выходят, бьются, стараются. Видно, что «Спартак» становится такой европейской командой — появилась и сила, и дух, все выкладываются», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Колыванов.

Ранее бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой заявил, что интрига в РПЛ появится в том случае, если «Спартак» одержит победу в матче с «Зенитом».

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Крачковский назвал Акинфеева профессионалом с большой буквы
23 августа 2024, 19:36

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Центральный полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский заявил о высоком уровне профессионализма голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
«Акинфеев всегда первым приходил в зал вместе с Марио Фернандесом. Я долгое время жил на базе ЦСКА. Когда шёл на завтрак в восемь утра, его машина уже стояла на парковке у базы. Он профессионал с большой буквы», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Крачковский.

Напомним, Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА на протяжении всей карьеры с 2002 года.

Ранее учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский заявлял о том, что Артём Дзюба является гениальным футболистом, и клубу было бы интересно пригласить его. Он также отмечал гениальность спортсмена.

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Мостовой озвучил условие интриги в РПЛ
23 августа 2024, 19:28

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой заявил, что интрига в РПЛ появится в том случае, если «Спартак» одержит победу в матче с «Зенитом».
«Сейчас «Спартак» в порядке и на кураже, а у «Зенита» вскрылась проблема, и матч с «Химками» это подтвердил. Кажется, москвичи выглядят поприличнее, но у «Зенита» есть 15 человек на замене, которые могут выйти и хорошо сыграть. Если «Спартак» покажет хорошую игру и победит, то в чемпионате будет интрига», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Мостовой.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Виктор Ноздрин комментировал изменения команды с появлением в ней главного тренера Деян Станковича. Он отмечал, что при Станковиче команда стала бодрее.

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#футбол
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