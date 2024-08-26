Готовность капремонта школы №2 в Голицыне достигла 99%

Фото: Никита Сморкалов
Завершается капитальный ремонт Голицынской школы №2 в Одинцовском городском округе, ведётся активная подготовка помещений и пришкольного стадиона к началу учебного года, передаёт корреспондент Никита Сморкалов.
«Управление образования завозит мебель, а учителя обживают свои новые кабинеты. Внутренняя отделка полностью завершена, строители вносят последние штрихи и проводят уборку. На сталион завозим спортивный инвентарь, делаем сборку трибун. Искусственная трава уже на объекте, скоро будем её выкладывать», — сообщил руководитель проекта Герман Поповицкий.В рамках капитального ремонта школу полностью обновили — от утепления фасадов и внутренней перепланировки до благоустройства прилегающей территории. И даже вода, поступающая в колу, будет проходить дополнительную очистку.
Школа откроется с началом учебного года.
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