Глава округа Кашира Шувалов провёл выездной приём жителей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В ходе встречи был поднят вопрос о восстановлении участка тротуара в деревне Горки. Кроме того, решено оборудовать пандус через теплотрассу, которая находится на повороте с 1-й Больничной улицы в сторону Новосёлок. Пандус сделает более удобной путь жителей в поликлинику и детский сад.
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