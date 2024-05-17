В Подмосковье для благоустройства отобрали более 50 территорий

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
Для проведения благоустройства в 2025 году в Московской области отобрали более 50 общественных пространств. Отбор проходил по итогам всероссийского онлайн-голосования, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
«В этом году за объекты для благоустройства проголосовали около 850 тыс. жителей Подмосковья. Это рекорд за все четыре года проведения всероссийского голосования. Из предложенных для выбора 220 объектов в результате было отобрано 53. Работы планируем начать в следующем году», – пояснил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.Как заявили и в министерстве, в числе выбранных пространств - 34 cквера и 19 крупных общественных территорий.
Голосование проходило с 15 марта по 30 апреля этого года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
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