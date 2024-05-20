В Электрогорске провели забег, посвящённый Году семьи

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Пятый юбилейный Городской легкоатлетический забег состоялся в Электрогорске Павлово-Посадского городского округа, спортивное мероприятие было посвящено Году семьи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участникам забега пожелал успеха глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов.
Юбилейный забег был организован на базе школы №14, в нём приняли участие юные спортсмены и их родители.
Ранее сообщалось, что парке «Пехорка-лес» в Балашихе 29 мая пройдёт летний фестиваль ГТО. Участниками тестирования смогут стать команды школьников в возрасте от 12 до 15 лет, которые стали победителями на муниципальных этапах.
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«Этим мероприятием мы ещё раз подчеркиваем наше единство, силу духа и готовность преодолевать вместе любые преграды», — сказал Семёнов.
Юбилейный забег был организован на базе школы №14, в нём приняли участие юные спортсмены и их родители.
Ранее сообщалось, что парке «Пехорка-лес» в Балашихе 29 мая пройдёт летний фестиваль ГТО. Участниками тестирования смогут стать команды школьников в возрасте от 12 до 15 лет, которые стали победителями на муниципальных этапах.
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Лев Каштанов