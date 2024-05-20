В Павловском Посаде были подведены спортивные итоги по прошедшему году

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Спортивные итоги 2023 года подвели в Павловском Посаде. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Подведение итогов состоялось в Доме культуры «Октябрь» городского округа Павловский Посад.
В прошлом году свыше 52 тысяч жителей округа активно участвовали в спортивной жизни региона. Стоит отметить, что на базах муниципальных учреждений физической культуры и спорта функционируют 72 спортивные секции по 24 видам спорта.
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«Претендентов на победу в номинациях сегодня было много, ведь в нашем округе живут талантливые и спортивные ребята. Конечно, за каждым из них стоит человек, вложивший в воспитание спортсмена душу — это его тренер.Спасибо каждому, кто прославляет наш округ! Желаю Вам удачи и новых красивых побед!», — подчеркнул глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.
В прошлом году свыше 52 тысяч жителей округа активно участвовали в спортивной жизни региона. Стоит отметить, что на базах муниципальных учреждений физической культуры и спорта функционируют 72 спортивные секции по 24 видам спорта.
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Мира Полтева