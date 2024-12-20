Глава округа Северный в Петербурге убирал снег с помощью огнемёта

Фото: iStock/WDnet
Глава муниципального округа Северный Калининского района Санкт-Петербурга Юрий Куликов опубликовал видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте»: он убирает снег с помощью огнемёта. Данный ролик, по словам Куликова, снят для того, чтобы призвать коммунальные службы работать слаженно.
«<…> мы бы хотели убрать весь снег и лёд в нашем городе с помощью вот такого огнемёта. Но это фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан», — цитирует слова главы округа РИА Новости.На видео Куликов появляется под музыку из фильма «Охотники за привидениями». Затем под то же музыкальное сопровождение на уборку выходят волонтёры и другие чиновники. Они вместе очищают улицы от снега традиционном способом — с помощью лопат.
Видео: официальная страница Юрия Куликова в соцсети «ВКонтакте»
Пост Куликова собрал множество комментариев пользователей, большинству видео понравилось.
Читайте также:
В Дубне приводят в порядок улицы после снегопада
В Киселёвске выпал чёрный снег
По заявкам жителей Подмосковья от снега и грязи убрали около 100 подъездов
Анастасия Ларина