В Киселёвске выпал чёрный снег

Фото: iStock/I'm love photography and art. This is me.
В Киселёвске в Кемеровской области снова выпал чёрный снег, у многих жителей такое «чудо природы» не вызывает удивление – город, расположенный в южной части Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса), часто накрывает облако угольной пыли.
Как пишет портал Vse42.ru, то, что выпал чёрный снег, свидетельствует об ухудшении экологической обстановки в Киселёвске. По наблюдениям местных жителей, источником выбросов является обогатительный комбинат в районе Афонино.
С таким явлением, как чёрный снег, также часто сталкиваются жители Ленинска-Кузнецкого и Прокопьевска, где немало шахт и разрезов. Сажей покрыты не только дороги, тротуары, она оседает и на подоконниках квартир. Выбросы в атмосферу происходят круглый год, но зимой результаты работы горных предприятий особенно очевидны.
Читайте также:
В Карелии жители остались без воды из-за аварии на сетях
Рабочий погиб на шахте в Свердловской области
В московской квартире школьник взорвал петарду
Анастасия Ларина