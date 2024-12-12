Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Киселёвске выпал чёрный снег

В Киселёвске выпал чёрный снег

Жители Киселёвска жалуются на экологию: облако угольной пыли снова накрыло город
Фото: iStock/I'm love photography and art. This is me.

Фото: iStock/I'm love photography and art. This is me.

В Киселёвске в Кемеровской области снова выпал чёрный снег, у многих жителей такое «чудо природы» не вызывает удивление – город, расположенный в южной части Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса), часто накрывает облако угольной пыли.


Как пишет портал Vse42.ru, то, что выпал чёрный снег, свидетельствует об ухудшении экологической обстановки в Киселёвске. По наблюдениям местных жителей, источником выбросов является обогатительный комбинат в районе Афонино.

С таким явлением, как чёрный снег, также часто сталкиваются жители Ленинска-Кузнецкого и Прокопьевска, где немало шахт и разрезов. Сажей покрыты не только дороги, тротуары, она оседает и на подоконниках квартир. Выбросы в атмосферу происходят круглый год, но зимой результаты работы горных предприятий особенно очевидны.

Читайте также:

В Карелии жители остались без воды из-за аварии на сетях

Рабочий погиб на шахте в Свердловской области

В московской квартире школьник взорвал петарду
#снег
#город
#жители
#экология
#кемерово
Заключенный из «Черного дельфина» признался в убийстве, совершенном в 2002 году
12 декабря 2024, 17:45

Фото: iStock/ gorbondarenko

Следственный комитет в Санкт-Петербурге предъявил мужчине обвинение за изнасилование и убийство 11-летней девочки в 2002. Он более десяти лет отбывает пожизненное лишение свободы за убийство экс-супруги и её сына в 2011 году. Фигуранта доставили в Санкт-Петербург из колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, он полностью признал вину в преступлениях, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по городу.
«Сегодня следователями фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал вину в совершенном преступлении. С ним проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств, а также выявление возможного совершения аналогичных преступлений», — говорилось в сообщении.

Следствие полагает, что в ночь на 24 сентября 2002 года ныне заключённый Виталий Шевцов напал на 11-летнюю девочку и много раз ударил её по голове тупым предметом, а потом изнасиловал. Из-за полученных травм ребёнок скончался на месте инцидента, а мужчина скрылся с места преступления.

В сентябре 2002 года возбудили уголовное дело по факту убийства малолетней, сопряженном с изнасилованием. Установить причастность Виталия Шевцова к преступлению получилось из-за слаженной работы следователей и криминалистов.

Читайте также:

«Я ж не садист»: исповедь людоеда на пожизненном, ставшего кошмаром Пензенской области

Изнасиловал и вколол наркотики: педофилу, издевавшемуся 3 часа над 9-летней девочкой, вынесли приговор

Житель Хабаровского края, убивший свою двухлетнюю дочь, получил срок
#ребёнок
#дело
#уголовное дело
#ночь
#обвинение
#следствие
#мужчина
#изнасилование
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные росгвардейцы задержали вора, четырежды обокравшего один и тот же магазин
Подмосковные росгвардейцы задержали вора, четырежды обокравшего магазин
12 декабря 2024, 17:22

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в серии краж из одного и того же магазина. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Стражи порядка прибыли по сигналу тревоги в охраняемый торговый центр. Как выяснилось, сотрудник службы безопасности магазина заметил мужчину, спрятавшего под верхней одеждой свитер. Не оплатив его, неизвестный пытался скрыться, но был задержан росгвардейцами. При просмотре записей камер видеофиксации стало понятно, что злоумышленник совершил уже три кражи из того же супермаркета», – говорится в сообщении.
Правонарушителем оказался ранее судимый 31-летний мужчина, который привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Читайте также:

Победу на турнире силовиков в Серебряных Прудах одержала команда полиции

Росгвардия задержала находящегося в федеральном розыске мужчину в Москве

Любители дорогих товаров «забыли» оплатить их на кассе гипермаркета Одинцова
#росгвардия
#подмосковье
#московская область
#воры
#магазин
#супермаркет
#ленинский городской округ
#преступление
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В московской квартире школьник взорвал петарду
12 декабря 2024, 16:30

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Одиннадцатилетний Федя взорвал петарду дома в Москве.
Как пишет Telegram-канал SHOT, ночью, когда мама уснула в соседней комнате, пятиклассник достал петарду и в 23 часа поджёг её.

Петарда взорвалась прямо в руках у школьника, также пострадали ноги мальчика. Врачи госпитализировали его с ожогами I и II степени.

Ранее в Санкт-Петербурге девочке зажало пальцы на эскалаторе в метро.

Читайте также:

Жительнице Хабаровска по ошибке удалили 16 зубов

Детям показали порно в детской поликлинике

Жительница Вологодчины избила мужа кочергой
#врачи
#петарда
#москва
#школьник
#инцидент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отказавшийся петь гимн Австрии украинец не получил гражданство
Kurier: украинцу отказали в выдаче гражданства Австрии из-за отказа петь гимн
12 декабря 2024, 15:56

Фото: istockphoto/Teka77

В Австрии украинец получил отказ в выдаче гражданства из-за того, что не исполнил государственный гимн во время церемонии вручения. Об этом сообщает газета Kurier.
По информации издания, правительство земли Нижняя Австрия отозвало ранее принятое решение о предоставлении мужчине гражданства, так как он, предположительно, заранее заявил о своей неготовности исполнять гимн на официальном мероприятии.

Представители местной администрации, представляющие Австрийскую партию свободы (АПС), указали на статью закона о присвоении гражданства, которая требует, чтобы процедура проходила в «торжественной обстановке» и сопровождалась исполнением гимна у флагов Австрии, соответствующей земли и Евросоюза.

Сербский доброволец СВО Дарио Ристич получил российское гражданство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Путина просят дать Кустурице гражданство России

Украинцы массово возвращаются в вошедшие в состав России регионы

Стало известно, какие две обязательные отметки должны быть в паспорте РФ
#гражданство
#австрия
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Стерлитамаке ученик избил сверстника из-за 15 тысяч рублей
12 декабря 2024, 15:49

Фото: iStock/ monkeybusinessimages

В Башкирии в городе Стерлитамак ученик школы избил сверстника из-за 15 тысяч рублей. Видео драки опубликовал Телеграм-канал Mash Batash.
На опубликованных кадрах видно, как подросток оскорбляет сверстника, требуя у него деньги. Мальчик несколько раз получил кулаками по лицу. По информации канала, потерпевший уточнял, что у него нет такого количества денег. За избиением спокойно наблюдали иные учащиеся образовательного учреждения и не пытались помешать обидчику.

Работники правоохранительных органов ещё не комментировали ситуацию.

«Будем разбираться. Все ответят, кто есть на этом видео, сделаю все возможное. Написал в прокуратуру, сообщил в полицию, виновные будут привлечены к уголовной ответственности, а руководство школы и учителя понесут ответственность за это. Пострадавшего защитим», — подчеркнул юрист Дмитрий Черкасов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Читайте также:
Семь школьниц в Подмосковье избили одноклассницу в туалете

В Санкт-Петербурге студенты похитили сверстника и вымогали у него 600 тысяч

Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после избиения подростка в Крыму
#подросток
#деньги
#школы
#соцсети
#юрист
#видео
#вконтакте
#учителя
#работники
#мальчик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лучший продавец «Доширака» загадочно погиб на съезде компании в Екатеринбурге
12 декабря 2024, 15:34

Фото: istockphoto/Wako Megumi

Двукратный лучший продавец «Доширака» в России загадочно погиб на съезде компании в Екатеринбурге. Предполагается, что смерть его наступила после жестокой драки с завистливыми коллегами из других регионов.
Тело 45-летнего Виталия было обнаружено во дворе гостиницы «Московская горка» накануне, 11 декабря, сообщает телеграм-канал Mash. Вдове сообщили, что причиной смерти стал несчастный случай, но она этому не верит. Коллеги предпринимателя уверены, что её супруга избили сотрудники «Доширака» из других регионов. Они завидовали его профессиональным успехам — Виталий два года подряд признавался лучшим работником отрасли в России.

Обстоятельства смерти торгового представителя в области продаж лапши быстрого приготовления до сих пор расследуются. «Доширак» пообещал вдове оплатить все расходы на транспортировку тела на родину, в Улан-Удэ, и похороны, но только после завершения проверки, которую проводят правоохранители.

Читайте также:

Мигрант погиб после выполнения трюка в ТЦ «Афимолл» в Москве

Рабочий погиб на шахте в Свердловской области

Ревнивый житель Екатеринбурга вбил гвозди в голову и грудь соперника
#проверки
#похороны
#гостиницы
#расходы
#горка
#сотрудники
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК возбудил дело против начальника СИЗО-5 в Перми за превышение должностных полномочий
СК возбудил дело против начальника женского СИЗО в Перми за присвоение премий
12 декабря 2024, 15:30

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против начальника женского изолятора СИЗО-5 в Перми Арсена Шихрагимова по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление СК.
По информации, представленной Properm, Шихрагимов, который занимает свою должность с мая 2022 года, вместе с заместителем был задержан в ходе оперативных мероприятий, проведенных совместно с управлением собственной безопасности ГУФСИН по Пермскому краю. Операция выявила факты неправомерного распределения премий: руководство выписывали повышенные выплаты своим подчиненным, часть которых затем присваивалась ими.

В ранние часы 11 декабря сотрудники следственных органов провели обыски в служебных кабинетах руководства СИЗО-5. Задержанные были доставлены на допрос для дачи показаний.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге хирурги Педиатрического медицинского университета успешно провели сложную операцию по спасению руки двухлетней девочки, пальцы которой зажало на эскалаторе в метро.

Читайте также:

В Петербурге девочке зажало пальцы на эскалаторе в метро

У жительницы Волгоградской области началась гидрофобия после заражения бешенством

Семь школьниц в Подмосковье избили одноклассницу в туалете
#подмосковье
#сизо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мигрант погиб после выполнения трюка в ТЦ «Афимолл» в Москве
12 декабря 2024, 15:16

Фото: iStock/ Gal2007

35-летний выходец из Таджикистана не выжил после выполнения трюка в торговом центре «Афимолл» в Москве, сообщил Телеграм-канал «MK: срочные новости».
По данным канала, мужчина хотел выполнить кульбит при прыжке с одного этажа столичного торгового центра на другой, и в результате упал с высоты шестого этажа.

«Смерть была страшной и мгновенной», — говорилось в сообщении.

Медицинские работники не смогли помочь пострадавшему.

Ранее сообщалось, что жительница Хабаровска стала жертвой оказания некачественной медицинской помощи. Ей удалили 16 здоровых зубов при отсутствии показаний для этого. В октябре 2023 года женщина обратилась в одну из стоматологических клиник города для лечения и протезирования зубов. После осмотра и рентгена врач принял решение об удалении у пациентки 16-ти зубов. Взамен женщине были установлены протезы. Однако новые искусственные зубы не соответствовали её физиологическим особенностям.

Читайте также:

В Петербурге девочке зажало пальцы на эскалаторе в метро

Рабочий погиб на шахте в Свердловской области

В ЯНАО задержаны два таджика с накладной лысиной и линзами для смены цвета глаз
#смерть
#мужчина
#работники
#москва
#тц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Карелии жители остались без воды из-за аварии на сетях
12 декабря 2024, 15:05

Фото: iStock/ Vyacheslav Dumchev

В Карелии жители города Питкяранта остались без воды из-за аварийной ситуации, сообщили окружные власти в своей группе «Вконтакте».
Водоснабжение в карельском городе отключили из-за аварии на сетях. Управляющая компания проводила работы по обслуживанию сетей, из-за которых установили технологическую колонку для забора воды. Произошел несанкционированный наезд автотранспортного средства на колонку, из-за чего она была повреждена.

«Уважаемые собственники, в связи с аварийной ситуацией на сетях водопровода 12.12.2024 года с 12:00 часов до устранения аварии будет остановлена подача водоснабжения на весь город», — обратила пресс-служба администрации Питкяранты.

Местным жителям посоветовали запастись водой. Согласно информации из открытых источников, население Питкяранты на 2023 год составляло 8094 человека.

В пресс-службе добавили, что устранением аварии занимается МУП «УК Питкяранта». Согласно предварительной информации, возобновление водоснабжения в карельском городе планируется до 18.00 часов.

Читайте также:

Штрафы за перевозку и сброс стройотходов в Подмосковье превысили 122 млн рублей

Россиянам посоветовали рассыпать у подъезда гранитную крошку

Жительнице Хабаровска по ошибке удалили 16 зубов
#управляющая компания
#город
#аварии
#водоснабжение
#население
#собственники
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате