В Дубне приводят в порядок улицы после снегопада

Фото: пресс-служба города Дубна
После сильных снегопадов в Дубне специалисты МБУ «ЖКУ» приводят в порядок городские дороги, тротуары и детские площадки, сообщила пресс-служба города Дубна.
В городе проводят работы по вывозу снега. Для очищения снега используют технику, с последствиями непогоды помогают справиться специалисты городской коммунально-хозяйственной компании и силы подрядных организаций.
49 человек и 30 единиц техники задействованы в работе с утра воскресенья. Уборку проводят и сотрудники управляющих компаний Дубны, которые начали работать во дворах жилых домов. На данный момент снег и наледи убирают вручную и с помощью специальной техники на улице Мира, улице Большеволжская, Боголюбова, Мучирина, Векслера, Строителей, Советская, площадь Мира. Снегоуборочные работы продолжаются во всех частях города.
49 человек и 30 единиц техники задействованы в работе с утра воскресенья. Уборку проводят и сотрудники управляющих компаний Дубны, которые начали работать во дворах жилых домов. На данный момент снег и наледи убирают вручную и с помощью специальной техники на улице Мира, улице Большеволжская, Боголюбова, Мучирина, Векслера, Строителей, Советская, площадь Мира. Снегоуборочные работы продолжаются во всех частях города.
Ранее сообщалось, что в Подмосковные коммунальщики с начала декабря убрали от снега и грязи около 100 подъездов по заявкам жителей.
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Ольга Енгалычева