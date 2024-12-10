По заявкам жителей Подмосковья от снега и грязи убрали около 100 подъездов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковные коммунальщики с начала декабря убрали от снега и грязи около 100 подъездов по заявкам жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В условиях зимних снегопадов подъезды быстро загрязняются. Вода и снег, которые жильцы приносят на обуви, а также техническая соль с тротуаров создают неудобства. Управляющие компании обязаны каждый день проводить влажное подметание лестничных площадок и маршей на нижних этажах, поддерживать чистоту в лифтах», – говорится в сообщении.Для этажей выше второго уборка проходит раз в неделю, мытьё полов – минимум раз в месяц. Окна моют раз в год.
Также нужно ежегодно делать влажную протирку стен, подоконников, плафонов, шкафов для счётчиков и почтовых ящиков, отопительных приборов и чердачных лестниц.
Как отметили в ведомстве, если уборка проводится некачественно или вовсе отсутствует, нужно сообщить об этом в территориальный отдел Минчистоты.
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Лора Луганская