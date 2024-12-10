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По заявкам жителей Подмосковья от снега и грязи убрали около 100 подъездов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Подмосковные коммунальщики с начала декабря убрали от снега и грязи около 100 подъездов по заявкам жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В условиях зимних снегопадов подъезды быстро загрязняются. Вода и снег, которые жильцы приносят на обуви, а также техническая соль с тротуаров создают неудобства. Управляющие компании обязаны каждый день проводить влажное подметание лестничных площадок и маршей на нижних этажах, поддерживать чистоту в лифтах», – говорится в сообщении.
Для этажей выше второго уборка проходит раз в неделю, мытьё полов – минимум раз в месяц. Окна моют раз в год.



Также нужно ежегодно делать влажную протирку стен, подоконников, плафонов, шкафов для счётчиков и почтовых ящиков, отопительных приборов и чердачных лестниц.

Как отметили в ведомстве, если уборка проводится некачественно или вовсе отсутствует, нужно сообщить об этом в территориальный отдел Минчистоты.

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#подмосковье
#московская область
В российском регионе раскритиковали упразднение сельсоветов
Спикер Госсовета РТ Мухаметшин выступил против упразднения сельсоветов в России
10 декабря 2024, 22:40

Фото: iStock/androsov58

Спикер Госсовета республики Татарстан Фарид Мухаметшин выступил против реализации федерального законопроекта об упразднении сельсоветов. По его словам, это приведет к усложнению жизни в селах и деревнях.
«Мы категорически выступили против, общественность нас поддерживает, селяне тоже поддерживают. <…> Ликвидировать этот институт, мы считаем, несправедливо. Я считаю, что этот институт — самый низовой, самый близкий к людям, наш базовый. Он должен работать и остаться в депутатском корпусе. Через них мы работаем с населением», — приводит «Татар-информ» слова Мухаметшина.
Председатель республиканского Госсовета пояснил, что большинство жителей деревень — это пенсионеры, которым придется ездить в районные центры, чтобы обсудить проблемы своих поселений с руководством.

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#село
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Российский аналог Starlink запустят в 2027 году
10 декабря 2024, 22:31

Фото: iStock/Tarcisio Schnaider

Российский разработчик аналога спутниковой системы Starlink, которая обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет, планируют запустить в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба компании «Бюро 1440». Качество интернета, как отмечается, будет сопоставимо с показателями наземных сетей.
«Формирование низкоорбитальной группировки Бюро 1440 и запуск коммерческого сервиса запланированы на 2027 год. Пользователи смогут получить доступ к цифровым услугам с качеством интернета, сопоставимым с наземными сетями благодаря работе Бюро 1440 с операторами мобильных и локальных сетей, а также напрямую от Бюро 1440», — сообщила пресс-служба компании в беседе с «Татар-информ».
Ранее о разработке аналога Starlink сообщали в Белоруссии. Отмечалось, что белорусские военные разрабатывают комплект мобильной связи, который был представлен президенту страны Александру Лукашенко в 2023 году.

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«Давайте еще газету и радио»: Милонов раскритиковал коллег за идею о молодежном телеканале
Депутат Милонов раскритиковал коллег за идею о молодежном телеканале
10 декабря 2024, 21:44

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал коллег за идею о создании патриотического моложеного телеканала для продвижения семейных ценностей. По его словам, с таким же успехом можно было предложить создать газету или радио для молодежи.
«Телеканал — это здорово, но сегодня фокус смещается все более в сторону Интернета. Те, кому предстоит создавать семьи, вряд ли будут так же смотреть телевизор, как это происходило 40 лет назад, когда иных массмедиа не существовало», — пояснил парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.
Напомним, с предложением создать подобный телеканал ранее выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее мнению, таким образом удастся укрепить институт семьи среди молодого поколения, наделить детей моральными ориентирами и вдохновить их.

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#депутат
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Педагог рассказала о секретах подготовки к ЕГЭ
Педагог Подсухина: после пробных экзаменов следует проанализировать результаты
10 декабря 2024, 21:09

Фото: iStock/Chinnapong

После пробных экзаменов следует сразу проанализировать результаты и, если они оказались не такими, как ожидалось, следует провести работу над ошибками и доработать слабые места. Об этом рассказала педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина. По ее словам, важно определить, что именно привело к неудаче, при этом не расстраиваясь и не обобщая ошибки.
«После выявления ошибок нужно постараться понять, почему школьник эти ошибки допустил. Это недостаток знаний теории или непонимание темы? Если ошибки были из-за невнимательности, это проблема тайм-менеджмента — ученик не умеет распределить время грамотно, чтобы успеть перечитать задания и проверить их на наличие ошибок. Когда ребенок понимает четкую причину, он может выработать более целенаправленный план подготовки», — отметила преподаватель в беседе с «Известиями».
В то же время эксперты рассказали и о другой немаловажной проблеме, напрямую влияющей на процесс обучения. Диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар и психолог пищевого поведения Нурия Дианова обратила внимание на вредные предпочтения в еде у подростков в школах. В беседе с Общественной Службой Новостей специалист подчеркнула, что, оставаясь без родительского контроля, дети делают выбор в пользу мучных изделий, сладостей и снеков.
«Их нужно подсадить [на полезные перекусы]. Сформировать у ребенка, в течение месяца-двух, устойчивую привычку, вместе с ним выбрать то, что подойдет для него по вкусовым предпочтениям. Родитель должен предлагать варианты — это ключевое, чтобы ребенок всегда чувствовал, что он делает выбор», — предложила решение диетолог.
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На церемонии «Гордость Подмосковья» наградили лучшие семьи региона
10 декабря 2024, 20:34

Фото: пресс-служба Минсельсхозпрода МО

Более 200 семей со всего региона приняли участие в ежегодной торжественной церемонии награждения лучших семей и детей «Гордость Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Мы традиционно в преддверии Нового года встречаемся на этом добром мероприятии. К нам приехали более 200 семей – приёмные и многодетные семьи, дети с ограниченными возможностями здоровья и детки из семейных центров, семьи бойцов СВО. Мы отметили их успехи и достижения, высокие результаты в учёбе, спорте и творчестве», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
На мероприятии наградили 66 взрослых и детей-жителей региона. Самыми маленькими участниками церемонии стали шестилетний Вася Лобанов и его пятилетняя сестра Вика. Они занимаются бальными танцами, являются призёрами регионального турнира «Кубок Максимум» и победителями регионального фестиваля по спортивным и современным танцам «Весенние ритмы. В гостях у сказки».
«Мы встречаемся здесь уже семь лет, и за это время число ребят, участвующих в конкурсах и соревнованиях, значительно увеличилось. А количество победителей и призёров международных мероприятий возросло в полтора раза. Нам важны ваши успехи, и мы рады отметить их наградами», – отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Благодарностью губернатора Подмосковья были награждены и целые семьи. Среди них – семья военнослужащней дивизии Дзержинского Натальи Почип из Балашихи, семья Грек из Подольска, где супруг Владимир находится в зоне спецоперации, а супруга Кристина с детьми занимается гуманитарной помощью для бойцов, беженцев и семей погибших.

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В Мособлпожспасе перечислили опасности ледяного дождя
10 декабря 2024, 18:09

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Первый обильный снегопад в Подмосковье сменился дождём, что привело к обледенению дорожного полотна, налипанию наледи на ветках деревьев и проводах. В последние годы такое природное явление всё чаще наблюдается в Подмосковье. Оно приводит к ДТП на дорогах и авариям в коммунальной сфере, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Ледяной дождь нарушает привычную жизнь в городах и сельской местности, создавая гражданам трудности. Для безопасности спасатели рекомендуют жителям региона следить за прогнозами синоптиков и заранее готовиться к неблагоприятным погодным явлениям», – посоветовал начальник территориального управления №6 Мособлпожспаса Александр Квашнёв.
По его словам, первым делом нужно оценить собственную обувь. Подошва должна иметь нескользящую основу. Следует также отказаться от высоких каблуков.
«Передвигаясь по скользкой дороге, нужно смотреть под ноги и обходить опасные места. Подходя к проезжей части, нельзя торопиться и бежать. Если по ходу движения дорога приобретает уклон, лучше обойти это место, ухватиться за ветки деревьев или выступающие на поверхность предметы», – отметил Квашнёв.
Тем, кто поскользнулся и падает, он порекомендовал сгруппироваться и перевернуться на бок, чтобы смягчить удар. Особенно опасны падения на спину и удары головой о лёд. Они приводят к серьёзным травмам.

Чтобы избежать ущерба автомобилям, рекомендуется не ставить их под обледеневшими деревьями. Стоит заранее продумать, как обезопасить себя и свое имущество от непогоды.

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#мособлпожспас
#ледяной дождь
#непогода
#подмосковье
#московская область
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Московские и подмосковные отделения СФР назначили единое пособие для 370,5 тысяч детей
10 декабря 2024, 17:53

Фото: istockphoto / Denis Vostrikov

В 2024 году Московской области единое пособие получают 218,5 тысячи родителей, что охватывает 370,5 тысячи детей, сообщает пресс-служба отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области.
С начала года выплаты были установлены более 11 тысячам беременным женщинам. При назначении пособия проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается трудовая занятость родителей. Для получения выплаты доходы семьи не должны превышать региональный прожиточный минимум на человека. В 2024 году в Москве он составляет 22 662 рубля, а в Московской области — 18 296 рублей.

В 2024 году вступили в силу поправки, согласно которым для получения выплат самозанятыми лицами, чей единственный источник дохода связан с их деятельностью, в отчётном периоде необходимо иметь доход не менее двух минимальных размеров оплаты труда.
«С июня текущего года изменился и порядок учета алиментов в доходах семьи при назначении единого пособия. Если между родителями есть устная договоренность или нотариальное соглашение, алименты учитываются в том объеме, который указал родитель в заявлении. Данная сумма не должна быть ниже 25% минимального размера оплаты труда на одного ребенка, 35% МРОТ на двух детей, 50% МРОТ на трех и более детей. Если алименты установлены по решению суда, то будет учитываться фактическое поступление платежей», — сообщил заместитель управляющего Отделения СФР по г. Москве и Московской области Алексей Путин.

Расчёт алиментов происходит следующим образом:

  • ¼ МРОТ на одного ребёнка составляет 4 810,50 рублей в месяц, умноженное на количество месяцев, входящих в расчётный период;
  • ⅓ МРОТ на двух детей равна 6 414,00 рублей в месяц, умноженным на количество месяцев, входящих в расчётный период;
  • ½ МРОТ на трёх детей составляет 9 621,00 рублей в месяц, умноженных на количество месяцев, входящих в расчётный период.
В этом году также был расширен список доходов, которые не учитываются при расчёте выплат: проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей, выплаты за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава», а также доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет во время обучения в образовательных учреждениях. Однако это не относится к доходам подростков от самозанятости.

Единое пособие в Москве и Московской области выплачивается органами социальной защиты населения.

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#пособие
#выплаты
#алименты
#семьи
#занятость
#мрот
#доходы
#прожиточный минимум
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В Кремле составили топ-10 вопросов, волнующих россиян
Песков сообщил о составлении рейтинга основных проблем к прямой линии Путина
10 декабря 2024, 17:46

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

К прямой линии с президентом России Владимиром Путиным уже составлен топ-10 проблем, которые волнуют россиян. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, больше всего обращений поступает от женщин.
«Мы уже имеем представление о возрастных параметрах тех, кто обращается. Мы имеем представление о рейтинге из десяти основных проблем», – цитирует слова Пескова РИА Новости.

При этом топ-10 вопросов варьируется от региона к региону, добавил пресс-секретарь президента.

Он отметил, что сбор обращений идёт по разным каналам, специалисты работают круглосуточно, помогают им волонтёры Народного фронта, «Ростелеком» обеспечивает инфраструктуру.

Прямая линия с Владимиром Путиным, которую проведут вместе с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Для сбора обращений от граждан был создан колл-центр, он начал работать в ночь с 7 по 8 декабря.

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«Лента добрых дел» исполнит новогодние желания боеле 2,5 тысяч детей Московской области
10 декабря 2024, 17:35

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Компания «Лента» уже 9 лет проводит благотворительную акцию и помогает детям со всей страны осуществить свои мечты. Покупатели розничной сети смогут подарить волшебство более чем 2500 воспитанников подмосковных детских домов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ребята описали свои новогодние желания на специальных открытках, которые украсили ёлки в гипермаркетах. Чтобы мечта осуществилась, нужно выбрать одну из открыток, купить подарок и оставить его на стойке информации магазина. Презенты будут бережно доставлены адресатам.

В акции участвуют 13 магазинов сети и продлится до 27 декабря.

Новогодние подарки получат ребята из таких городов Московской области, как Балашиха, Сергиев Посад, Пушкино, Ленинский, Дмитров, Химки, Истра, Домодедово, Реутов, Серпухов, Наро-Фоминск и Мытищ Истры, Домодедово, Реутова, Серпухова, Наро-Фоминск и Мытищи.

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