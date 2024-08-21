Шесть школ округа Химки вошли в список лучших в России

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Химкинский лицей, а также лицеи №10, №12, №15, школа №14 и школа «Триумф» городского округа Химки вошли в число лучших учебных заведений страны, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Такие высокие результаты — это усердная работа педагогического состава, а также успехи наших юных химчан. Поздравляю коллективы учителей, учеников и родителей!» — написал в своем Telegram-канале глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.Отмечается, что при составлении рейтинга учитывалась конкурентоспособность учебного заведения, а также количество выпускников, которые поступили в престижные вузы.
В администрации также напомнили, что школы Химко ежегодно входят в число лучших образовательных учреждений России.
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