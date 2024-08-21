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Шесть школ округа Химки вошли в список лучших в России

21 августа 2024, 15:07
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Химкинский лицей, а также лицеи №10, №12, №15, школа №14 и школа «Триумф» городского округа Химки вошли в число лучших учебных заведений страны, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Такие высокие результаты — это усердная работа педагогического состава, а также успехи наших юных химчан. Поздравляю коллективы учителей, учеников и родителей!» — написал в своем Telegram-канале глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Отмечается, что при составлении рейтинга учитывалась конкурентоспособность учебного заведения, а также количество выпускников, которые поступили в престижные вузы.



В администрации также напомнили, что школы Химко ежегодно входят в число лучших образовательных учреждений России.

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#химки
#школы
#дмитрий волошин
#рейтинг
Дело актёра Панина* об оправдании терроризма поступило в прокуратуру
21 августа 2024, 15:03

Фото: istockphoto/seb_ra

Завершено следствие по уголовному делу в отношении актёра Алексея Панина*, заочно обвинённому в публичном оправдании терроризма. Материалы дела для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступили в прокуратуру.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале столичного надзорного ведомства. Панин обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета») УК РФ.

Как установили следователи, в октябре 2022 года актёр разместил в сети сообщения, в которых по совокупности лингвистических и психологических признаков было обнаружено оправдание совершения террористического акта на Крымском мосту. Панин* в своих постах также давал положительную оценку этому преступлению. В настоящее время актёр заочно арестован и находится в международном розыске.

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* Признан иноагентом, а также террористом и экстремистом в РФ
#следователи
#ук
#рф
#актёр
#прокуратура
#уголовное дело
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Ozon и «‎Авито» запускают акции поддержки пострадавших жителей Курской области
21 августа 2024, 14:52

Фото: iStock/G0d4ather

Крупнейшие российские цифровые компании, Ozon и «Авито», объявили о запуске акций поддержки жителей Курской области, пострадавших от недавних событий. Об этом компании сообщили в своих Telegram-каналах.
«Авито» представил новые сервисы, направленные на быстрое расселение граждан, вынужденно покинувших свои дома. Пользователи платформы смогут предложить бесплатное жилье тем, кто нуждается в помощи. В ближайшее время на сайте будет доступен специальный раздел для поиска временного жилья, где объявления будут помечены специальным значком #яПомогаю. Также «Авито» предложит помощь в поиске временной работы и трудоустройства в различных регионах.

Компания Ozon в свою очередь начислит всем пострадавшим по 3000 баллов (1 балл = 1 рубль), которые можно будет использовать для покупок на специальной витрине маркетплейса. Кроме того, клиенты смогут приобрести сертификаты номиналом в 500 рублей для поддержки жителей Курской области. Эти средства будут направлены на покупку необходимых товаров.

Wildberries также реализует программу помощи. Компания подготовила теплые вещи для взрослых и детей, постельные принадлежности, товары первой необходимости и детское питание. Клиенты маркетплейса в Курской области смогут бесплатно продлить срок хранения своих заказов, а партнеры получат возможность приостановить работу пунктов выдачи в случае необходимости.

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#пользователи
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Бело-сине-красный: 22 августа в России отметят День государственного флага
21 августа 2024, 14:44

Фото: iStock/rarrarorro

День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа, указ о создании этого праздника был подписан в 1994 году — спустя ровно три года после того, как триколор официально признали флагом РСФСР.
Согласно историческим данным, впервые бело-сине-красный флаг был поднят в конце XVII века на корабле «Орёл», спущенном на воду по приказу Петра I. При этом флагом военного флота стал Андреевский влаг, а триколор использовался на торговых судах.

Государственным флагом России нынешний триколор стал в 1896 году — он сменил чёрно-жёлто-белый флаг, но в 1917 году он вновь потерял свой статус и на долгие годы флагом России, а потом Советского Союза стало красное знамя. И лишь в конце ХХ века Россия вернулась к бело-сине-красному флагу.

Значения цветов триколора также менялись со временем. Если изначально белый цвет значил свободу, синий символизировал покровительницу России Богородицу, а красный — державность. Сегодня белый цвет флага трактуется как символ чистоты и благородства, синий — цвет верности и чести, а красный — крови, пролитой за Родину.

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#россия
#флаг
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В России поддержат закон о выплатах супругам за долгий стаж в браке
Госдума продержит проект о выплатах супругам за долгий стаж в браке
21 августа 2024, 14:21

Фото: iStock/fufupix

Госдума поддержит доработанный проект закона о выплатах супругам за стаж в браке от 20 лет. Об этом сообщила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«Законопроект, который вносили депутаты, он отклонен, поэтому сейчас будет вноситься новый законопроект. Он попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит. Поддержка авторам законопроекта нужна, и в моем лице они ее найдут», – прокомментировала Останина РИА Новости.

Ранее о доработке законопроекта в поддержку семей говорил Ярослав Нилов – председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он отметил, что в проекте пока не хватает четкого механизма, кому и как переводить выплаты – на общий счет супругов или каждому отдельно.

Также Нилов сообщал, что депутаты планируют поддерживать не только долгие непрерывные браки, но и поощрять вступление в брачный союз. Законопроект обещали доработать к осенней сессии.

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В Ступине завершили строительство школы на 825 мест
21 августа 2024, 13:55

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство школы, рассчитанной на 825 учеников, завершили в микрорайоне Юго-Западный городского округа Ступино, учебное заведение откроется 2 сентября, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время ведётся пусконаладка инженерных систем, объект готовят к вводу в эксплуатацию», — уточнили в министерстве.
Общая площадь новой школы составляет свыше 16 тысяч квадратных метров. В здании обустроены универсальные и специализированные кабинеты, есть два спортивных зала, актовый зал, административные и вспомогательные помещения.

На пришкольной территории обустроена детская площадка с горками, качелями и спортивными снарядами, а также парковка на 200 машин.

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#ступино
#министерство строительного комплекса мо
#школа
#строительство
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На подмосковную горячую линию для курян поступило около 2 тысяч звонков
21 августа 2024, 13:38

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около двух тысяч звонков поступило на открытую в Подмосковье горячую линию для оказания помощи жителям Курской области и их близким, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Операторы уже успели обработать значительное количество обращений — около 2000 звонков. Главными запросами было получение выплаты в размере 10 тысяч рублей и просьбы о гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.
Кроме того, операторы горячей линии оказывают звонящим психологическую поддержку и помогают найти родственников в пунктах временного размещения. Отмечается также, что на горячей линии принимают звонки от неравнодушных людей, готовых предоставить нуждающимся жильё или вещи. Кроме того, звонящим предоставляется информация о процедурах эвакуации и контактные номера курских оперативных служб.

Из Московской области на горячую линию можно позвонить по номеру 122, добавочный 6, затем 1. Телефон для звонков из других регионов 8-800-550-50-30.

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#горячая линия
#московская область
#подмосковье
#минсоцразвития мо
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В тире в подмосковном Реутове подросток случайно застрелил своего отца
21 августа 2024, 13:35

Фото: istockphoto/SolidMaks

Трагедия произошла в подмосковном Реутове. В тире подросток случайным выстрелом из винтовки убил своего отца.
Мужчина часто упражнялся здесь в стрельбе, сообщает телеграм-канал «НовостиМосквы/Москвир». На этот раз он решил арендовать полностью стрелковую галерею, чтобы им с сыном никто не мешал. В тот момент, когда мальчик был в наушниках и держал в руках винтовку, его отец вошёл в небезопасную зону. Подросток произвёл случайный выстрел, и попал в папу. Мужчина скончался на месте.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Задержан администратор тира. Как установили следователи, несовершеннолетний был допущен к стрельбе без заключения договора. Кроме того, сотрудник тира покинул помещение, не контролируя соблюдение правил безопасности.

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В Москве умер бывший замначальника тыла Вооруженных сил генерал Древаль
21 августа 2024, 13:17

Фото: istockphoto/Diy13

В Москве скончался бывший заместитель начальника тыла Вооружённых сил РФ, генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль. Ему было 68 лет.
Военачальник скончался в своей квартире на улице Академика Анохина, сообщает РБК. Он внезапно почувствовал себя плохо, супруга вызвала скорую помощь. Врачи пытались реанимировать генерала, но спасти не смогли. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.

Дмитрий Древаль служил в Вооружённых силах РФ 37 лет. В 2018 году он занимал должность заместителя начальника тыла ВС РФ. Позже генерал работал в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, возглавлял управление организационного обеспечения. В марте этого года у офицера возник конфликт с таксистом из-за того, что он опаздывал на футбольный матч. В результате водитель выстрелил ему в ногу из травматического пистолета.

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В Лыткарине построят четырёхэтажный паркинг с магазинами
21 августа 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Многоуровневый паркинг на 100 автомобилей с офисами и магазинами построят на улице Набережная в подмосковном Лыткарине, облик здания одобрил Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Согласно проекту, паркинг представляет собой четырёхэтажное здание, его общая площадь составит около четырёх тысяч квадратных метров. На автостоянке можно будет разместить 100 автомобилей, а на первом этаже предусмотрены офисные и торговые помещения», — сообщил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Отмечается, что въезд в паркинг будет расположен с западной стороны здания, а вход в магазины и офисы — с восточной.

Построить объект планируется в четвёртом квартале 2027 года.

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