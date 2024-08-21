В Химках прошёл муниципальный чемпионат по водно-моторному спорту

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
На Канале имени Москвы прошёл чемпионат городского округа Химки по водно-моторному спорту, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Спортсмены соревновались на мотолодках классов PR-3 и PR-4 с двигателями мощностью от 60 до 140 лошадиных сил.
«Результаты и успехи наших спортсменов говорят сами за себя. Желаю ребятам не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым победам и свершениям. Мы очень гордимся вами, вы большие молодцы», – сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.Весь пьедестал заняли воспитанники мастера спорта России, тренера-преподавателя спортшколы «Интеграл» Владимира Выгузова. Золото завоевал Александр Барменков, серебро – Артемий Половинкин, бронзу – Андрей Панюшкин.
Чемпионат приурочили к важной исторической дате. В рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений» собравшимся рассказали, что в августе 1977 года советский атомный ледокол «Арктика» первым в истории мореплавания достиг Северного полюса.
«На мероприятиях проекта химчане могут узнать много новых и интересных фактов из истории нашей страны, о героях, выдающихся соотечественниках», – рассказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.Как напомнил депутат Совета депутатов Глеб Демченко, с момента старта патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений» в округе уже провели более 150 мероприятий. Тематические встречи регулярно проходят в парках и скверах, на территории общественных пространств, в домах культуры и школах.
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