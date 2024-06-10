Глава округа Волошин вместе с химчанами проверил ход благоустройства

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с жителями, старшими по домам и депутатами провел обход в Новых Химках. Там идёт благоустройство двора дома №54 на Молодёжной улице. Суммарная площадь работ превышает 6 тыс. кв. м., сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Вместе с химчанами выяснили, чего не хватает, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Благоустройство дворов - очень важный момент для нас. В этом году обновим 20 дворовых территорий», – сказал Волошин.Так, во дворе дома №54 в рамках комплексного благоустройства появится детский игровой городок с резиновым покрытием. Специалисты заменят тротуары, асфальтобетонное покрытие и бордюрный камень. По периметру площадок проведут озеленение, установят новые опоры освещения со светодиодными фонарями, информационный стенд, камеры видеонаблюдения, скамейки и урны.
Также в этом году в Химках капитально отремонтируют семь участков дорог. Волошин проверил качество работ на улицах Дружбы и в Молодёжном проезде. Далее ремонт дорог начнут вблизи деревень Покров, Веревское и Клушино, а также на улице Пролетарской.
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Лора Луганская