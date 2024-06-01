В Химках завершился международный детский турнир по мини-футболу «Кубок Флагов»

Известная артистка, влюбившая в себя миллионы зрителей, скончалась после продолжительной борьбы с раком мозга — глиобластомой. О том, как прошла церемония прощания с Анастасией Заворотнюк, и кто пришел проводить ее в последний путь расскажет редакция «Радио 1».

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Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк





Очередной удар: Петра Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк настигла новая беда

Кто посетил церемонию прощания с Заворотнюк





Семья Заворотнюк запретила фотографировать гроб

Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая. Уже с утра семья актрисы с прискорбием сообщила об этом поклонникам в социальных сетях. Долгие пять лет она сражалась со смертельной болезнью. Рядом всегда были мама, дети и супруг Петр Чернышев, который держал ее за руку и в последние минуты.Прощание с актрисой прошло в Покровском монастыре — месте паломничества верующих. Именно сюда они приезжают, чтобы поклониться мощам святой Матроны Московской. Официально церемония прощания должна была начаться в 11 утра, но уже с 9 часов к месту отпевания выстроилась очередь из поклонников, пришедших проститься с артисткой.Первыми на церемонию прощанию с Заворотнюк прибыли члены ее семьи: супруг Петр Чернышев, дети Анна и Майкл, мать покойной. Дочь Анастасии Заворотнюк пришла на похороны с мужем, личность которого прежде держала в тайне.Прежде она рассказывала, что знакома с избранником восемь лет. Они встретились в Нью-Йорке во время учебы, а поженились два года назад. Своего избранника девушка не показывала в социальных сетях, так как, по ее словам, он не хотел медийности.Попрощаться с коллегой по сцене пришли известный дизайнер Игорь Гуляев, певица Лолита, артист Геннадий Хазанов, дрессировщик Эдгард Запашный, фигурист Илья Авербух, продюсер Александр. В числе тех, кто возложил цветы к гробу актрисы были также фигуристка Татьяна Навка, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, тренер Татьяна Тарасова, актер Денис Матросов с супругой Ольгой и многие другие.Татьяна Навка в беседе с журналистами рассказала, что Заворотнюк была невероятной женой, матерью, подругой и светлая энергия актрисы всегда останется в памяти зрителей и тех, кто ее любит. Воспоминаниями об актрисе поделился Эдгар Запашный. В беседе с MSK1.RU он рассказал, что Анастасия — очень хороший, светлый человек, большая труженица и замечательная артистка.Фигурист Илья Авербух вспоминал об Анастасии Заворотнюк с теплой улыбкой на лице. Он рассказал, что знает актрису очень давно.Молча к монастырю прошел Григорий Лепс. Позже он с трудом произнес, что сейчас все россияне могут вспомнить добрым словом актрису и достойно проводить ее.





Семья Анастасии Заворотнюк обратилась к журналистам и поклонникам артистки, которые пришли на церемонию прощания, с просьбой не фотографировать гроб с телом актрисы.





По словам журналистов, лицо Заворотнюк очень осунулось и особенно в глаза бросилось большое количество посмертного грима. В монастыре актриса лежала в белом открытом гробу.





Погребение актрисы Заворотнюк

Тело Анастасии Заворотнюк привезли на Троекуровское кладбище, где состоялось захоронение тела артистки. Ее похоронили рядом с советским кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым и актрисой Ниной Руслановой на аллее знаменитостей.





Наследство Анастасии Заворотнюк

Сообщается, что дом в элитном посёлке Подмосковья Заворотнюк вместе с Чернышёвым приобрела ещё в 2012-м, а переехала в элитный 700-метровый коттедж в 2015-м. Его стоимость оценивают в 160 млн рублей.Кроме того, у Анастасии есть квартира в центре Москвы, которая стоит около 50 млн. Также с ней связывают ещё две квартиры в столице, суммарная стоимость которых доходит до 100 млн, а также загородный дом в другой части Подмосковья.





СМИ говорят, что семья не будет делить наследство, потому что все в хороших отношениях и устраивать скандалы и склоки никто не собирается.





Однако известно, что у семьи актрисы появились долговые обязательства. В последние месяцы семья была сильно погружена в лечение Заворотнюк и перестала следить за финансовыми обязательствами, из-за чего них образовался долг по налогам на сумму почти в 500 тысяч рублей.

В Москве завершилось прощание с Анастасией Заворотнюк