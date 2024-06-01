В Химках завершился международный детский турнир по мини-футболу «Кубок Флагов»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Международный детский турнир по мини-футболу «Кубок Флагов» прошел в городском округе Химки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В мероприятии приняли участие 300 юных спортсменов в составе 28 команд. В этом году турнир проходит уже в восьмой раз. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поблагодарил всех, кто принял участие в турнире.
Участие в турнире по мини-футболу на поле стадиона «Новые Химки» приняли также спортсмены из Луганска и белорусского Гродно. Главный приз турнира — Кубок флагов, завоевала команда из химкинской школы №31. Эта победа стала для ребят третьей подряд.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
По итогам турнира ученики школы — Богдан и Руслан Мордановы признаны лучшими нападающим и бомбардиром. Лучший вратарь — юный футболист из белорусской команды «Неман» Георгий Цибуль.
Участие в торжественной церемонии открытия приняли: заместитель министра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Кокурин, первый заместитель главы округа Родион Левочка, депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, химчанин, популярный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Прежде сообщалось, что глава Химок Дмитрий Волошин вручил первые паспорта юным химчанам. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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«Сегодня мы сделали все, для того чтобы подарить настоящий праздник нашим химчанам и гостям из других городов. Благодарю всех, кто принял участие в турнире, — юных спортсменов, гостей и, конечно, болельщиков», —заявил Волошин.
Участие в турнире по мини-футболу на поле стадиона «Новые Химки» приняли также спортсмены из Луганска и белорусского Гродно. Главный приз турнира — Кубок флагов, завоевала команда из химкинской школы №31. Эта победа стала для ребят третьей подряд.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
«Мы одержали победу на турнире в прошлом году и повторили результат уже в этом году. К победе шли целый год. Достойные соперники и замечательный турнир», — сказал футболист команды из школы №31 Михаил Поляков.
По итогам турнира ученики школы — Богдан и Руслан Мордановы признаны лучшими нападающим и бомбардиром. Лучший вратарь — юный футболист из белорусской команды «Неман» Георгий Цибуль.
Участие в торжественной церемонии открытия приняли: заместитель министра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Кокурин, первый заместитель главы округа Родион Левочка, депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, химчанин, популярный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Прежде сообщалось, что глава Химок Дмитрий Волошин вручил первые паспорта юным химчанам. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова