Глава Орска ответил на расследование о недвижимости сына в Дубае

Мэр Орска Василий Козупица заявил, что его сын Николай добился успехов самостоятельно. Он с отличием окончил университет по специальности инженер-геолог и работал десять лет на Сахалине в тяжелых условиях, после чего уехал работать в Саудовскую Аравию.