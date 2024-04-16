Глава Орска ответил на расследование о недвижимости сына в Дубае

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
Мэр Орска Василий Козупица заявил, что его сын Николай добился успехов самостоятельно. Он с отличием окончил университет по специальности инженер-геолог и работал десять лет на Сахалине в тяжелых условиях, после чего уехал работать в Саудовскую Аравию.
Так глава города прокомментировал расследование соратников Алексея Навального о его сыне, видео с комментарием публикует Телеграм-канал «Урал56.Ру».
До этого выяснилось, что у семьи мэра затопленного Орска есть элитное жилье в Дубае. Примерная стоимость оценивается 33 миллиона рублей. Николай Козупица переехал с семьей за границу в 2022 году после начала частичной мобилизации в России.
Напомним, 5 апреля в Орске прорвало дамбу. По данным на 15 апреля в Оренбургской области оказались подтоплены более 14 тысяч жилых домов и 21 тысяч участков.
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«Мой сын уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мёд. Там очень жарко и очень сложный климат. Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами», — заявил чиновник.
До этого выяснилось, что у семьи мэра затопленного Орска есть элитное жилье в Дубае. Примерная стоимость оценивается 33 миллиона рублей. Николай Козупица переехал с семьей за границу в 2022 году после начала частичной мобилизации в России.
Напомним, 5 апреля в Орске прорвало дамбу. По данным на 15 апреля в Оренбургской области оказались подтоплены более 14 тысяч жилых домов и 21 тысяч участков.
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Алина Юрчак