WP: Нетьяху приказал ЦАХАЛ найти цели для атаки по Ирану, чтобы «послать сигнал»

Фото: iStock/barbaraaaa
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ЦАХАЛ найти варианты для ответа на нападение Ирана и выбрать соответствующие цели. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на информированные источники.
Он подчеркнул, что при этом нужно постараться не допустить жертв. В публикации говорится, что для этого рассматривают объекты Тегерана и кибератака.
Авторы отмечают, что израильская сторона хочет ответить таким образом, чтобы не разозлить международных союзников, с которыми планируют строить альянс против Ирана.
Читайте также:
В США заявили, что не хотят войны с Ираном
Шольц предостерег Иран от новой атаки на Израиль
Макрон призвал изолировать Иран после атаки на Израиль
«Израильский военный кабинет в понедельник обсуждал, как ответить на беспрецедентную воздушную атаку Ирана. Нетаньяху попросил ЦАХАЛ представить варианты целей. Израиль ищет варианты, которые «пошлют сигнал», но не вызовут жертв. Такие варианты включают возможный удар по объекту в Тегеране или кибератаку», — говорится в публикации.
Авторы отмечают, что израильская сторона хочет ответить таким образом, чтобы не разозлить международных союзников, с которыми планируют строить альянс против Ирана.
Читайте также:
В США заявили, что не хотят войны с Ираном
Шольц предостерег Иран от новой атаки на Израиль
Макрон призвал изолировать Иран после атаки на Израиль
Диана Аванесян