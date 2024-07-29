Глава Парижа Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпиады

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Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр и считает, что это мероприятие рассказало о Франции все. Ее слова передает France Bleu.
«Гений заключался в том, чтобы придать много сил, юмора и эмоций и привлечь всех на борт. Не только парижан, но и весь мир. Многие люди говорили мне, как это было великолепно и по-французски. Эта церемония сказала о нас все», — заявила Идальго.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
Ранее греческий портал pronews.gr писал, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе — трансвеститы изображали тайную вечерю. Уточняется, что на торжественном мероприятии помимо трансвеститов присутствовала обезглавленная Мария-Антуанетта, унижение республиканской гвардии и другие непристойные действия. Депутат Европарламента Марион Марешаль выразила свое негодование по поводу церемонии.
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Элина Позднякова