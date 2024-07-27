Маск назвал церемонию открытия Игр проявлением вопиющего неуважения к христианам

Фото: istockphoto/Alexandros Michailidis
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже является проявлением вопиющего неуважения ко всем христианам. Такое мнение высказал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Его, как и многих, возмутила пародийная миниатюра трансвеститов и представителей ЛГПТ* на «Тайную вечерю». Например, греческие СМИ назвали это крахом цивилизации и христианской культуры.
Кроме отвратительной пародии на христианский сюжет, на церемонии открытия Игр произошли ещё два казуса. Олимпийский флаг вывесили вверх ногами, а представителей делегации Южной Кореи диктор назвал спортсменами из КНДР.
Читайте также:
В Греции назвали крахом христианской культуры открытие Олимпиады в Париже
Пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за транспортных проблем
Итальянский журналист попросил убежища в России после открытия Олимпиады-2024
* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — написал в своей социальной сети X владелец компаний SpaceX и Tesla.
Кроме отвратительной пародии на христианский сюжет, на церемонии открытия Игр произошли ещё два казуса. Олимпийский флаг вывесили вверх ногами, а представителей делегации Южной Кореи диктор назвал спортсменами из КНДР.
Читайте также:
В Греции назвали крахом христианской культуры открытие Олимпиады в Париже
Пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за транспортных проблем
Итальянский журналист попросил убежища в России после открытия Олимпиады-2024
* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Александр Бойцов