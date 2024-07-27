Итальянский журналист попросил убежища в России после открытия Олимпиады-2024

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Итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано попросил убежища в России. Такую эмоциональную реакцию у него вызвала церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже.
Впервые в истории церемония открытия Игр прошла за пределами стадиона. Делегации стран-участниц проплыли по Сене мимо всех достопримечательностей французской столицы, а зрители размещались на набережных и мостах.
При этом журналист не уточнил, что именно стало причиной такой реакции. Возможно, его гнев вызвало представление миниатюры «Тайная вечеря» в исполнении трансвеститов и трансгендеров. В греческих СМИ это назвали крахом цивилизации и христианской культуры.
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«Прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», — написал Джулиано.
При этом журналист не уточнил, что именно стало причиной такой реакции. Возможно, его гнев вызвало представление миниатюры «Тайная вечеря» в исполнении трансвеститов и трансгендеров. В греческих СМИ это назвали крахом цивилизации и христианской культуры.
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Александр Бойцов