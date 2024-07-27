«Жуткая мерзость»: Вяльбе об открытии Олимпийских игр — 2024

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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, комментируя церемонию открытия летних Олимпийских игр — 2024, призналась, что не хочет даже комментировать произошедшее. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Вяльбе, все торжественная церемония является «жуткой мерзостью». Глава Федерации лыжных гонок упомянула инцидент с перевернутым флагом, а также то, что организаторам Олимпиады–2024 было все равно на недочеты.
Вяльбе назвала европейцев безбожниками, а также заключила, что они «потеряли рассудок».
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Вяльбе назвала европейцев безбожниками, а также заключила, что они «потеряли рассудок».
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Екатерина Коршунова