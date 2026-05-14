Глава Петербурга Беглов представил план развития города

14 мая 2026, 12:49

Депутат ГД Боярский: Петербург продолжит обновляться, сохраняя самобытность

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе ежегодного отчета о работе местного правительства подвел итоги развития города за год, а также представил обширный спектр планов на предстоящий период. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Боярский.





Он отметил, что стратегия развития города разделена на 10 приоритетов, что упрощает восприятие, анализ и оценку процесса в динамике. Так, по словам депутата, Петербург устремлен в будущее.





«Мы знаем, что слова Беглова не расходятся с делом. Поскольку нынешний год выборный, я уверен, что через год обновленный состав Законодательного собрания соберется для того, чтобы услышать о реализации планов, озвученных сегодня», — приводит «Петербургский дневник» слова Боярского.