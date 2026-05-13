В Петербурге продолжается прием заявок на участие в шоу «Алые паруса»

13 мая 2026, 15:28

В Санкт-Петербурге объявили о начале конкурсного отбора участников шоу «Алые паруса». Об этом сообщили в Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями города.





По данным «Петербургского дневника», подать заявку до 31 мая может любой желающий в возрасте от 16 до 35 лет. Отмечается, что к участию допускаются не только профессионалы с консерваторским образованием, но и самородки, чья энергия и искренность могут зажечь многотысячную толпу.





«Мы ищем искренние лица и уникальные номера. "Алые паруса" — это визитная карточка Петербурга, и мы хотим, чтобы в ней звучали голоса нашей талантливой молодежи. Это не шоу одного дня, это старт большой сцены для ребят», — уточнили в комитете.