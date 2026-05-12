В Петербурге на теплоходе «Чайка» в акватории Невы провели концерт ко Дню Победы

12 мая 2026, 17:20

Фото: iStock/Oleg Shuldiakov

Издание «Петербургский дневник» совместно с движением «Бессмертный полк России» уже четвертый год подряд организует праздничный концерт, посвященный Дню Победы.





По словам главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова, за прошлые годы мероприятия устраивали на сценах форта Константин, уличного амфитеатра ДК Кирова и культурного квартала «Брусницын». В 2026 году концерт провели на теплоходе «Чайка» в акватории Невы.





«Песни в исполнении Михаила Гаврилова и его ансамбля соединили все: любовь, верность, боль утраты, солдатский долг, радость Победы и память о тех, кто ее приближал», — приводит «Петербургский дневник» слова Смирнова.