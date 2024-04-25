Глава подмосковного Главгосстройнадзора Гарибян ответил на вопросы студентов на выставке «Россия»

Министр по государственному надзору в строительстве Московской области Артур Гарибян выступил в деловой программе Дня открытых дверей Национального исследовательского Московского государственного строительного университета на Международной выставки-форуме «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.