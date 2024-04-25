Глава подмосковного Главгосстройнадзора Гарибян ответил на вопросы студентов на выставке «Россия»

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Министр по государственному надзору в строительстве Московской области Артур Гарибян выступил в деловой программе Дня открытых дверей Национального исследовательского Московского государственного строительного университета на Международной выставки-форуме «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Гарибян стал почётным гостем встречи «Диалог без галстуков». Он ответил на вопросы студентов и абитуриентов главного строительного вуза страны, поделился личным опытом и назвал важные, по его мнению, качества, которые пригодятся молодым людям для развития карьеры», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Подмосковный Главгосстройнадзор и МГСУ – давние партнёры. В феврале 2019 года они подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках более 100 студентов прошли практику в одном из самых цифровизированных надзорных ведомств Московской области.
Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Специалисты Главгосстройнадзора также участвуют в учебном процессе вуза, курируют лучших студентов и выступают в университете с лекциями.
Читайте также:
Подмосковный Центр занятости представит на выставке «Россия» молодёжную программу
На стенде Подмосковья выставки-форума «Россия» прошёл День спорта
Форум-выставку «Россия» посетили 11 миллионов человек
Лора Луганская