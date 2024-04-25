Подмосковный Центр занятости представит на выставке «Россия» молодёжную программу

Фото: пресс-служб Минсоцразвития МО
Московская область представит в пятницу программу Центра занятости населения, посвящённую трудоустройству и обучению молодёжи. Презентация пройдёт на площадке Минтруда страны на Международной выставке-форуме «Россия», рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Посетителей ждёт много полезной информации о возможностях карьерного и личностного роста, которые предлагают ведущие работодатели и образовательные учреждения Подмосковья. Также пройдут мастер-классы от Центра занятости населения, викторины с призами для самых эрудированных и активных участников», – говорится в сообщении.В числе участников программы - Центр занятости населения Московской области, РКК «Энергия» им. С. П. Королёва», Московское речное пароходство, Российские студенческие отряды, ООО «Ратеп-инновация», Московский политехнический университет, Московский экономический институт, НПО «АСТА» и другие.
Они расскажут о своей деятельности, образовательных программах и доступных для молодёжи вакансиях, в том числе о вариантах временного трудоустройство на период летних каникул.
Программа состоится 26 апреля с 14:45 до 17:00 в павильоне ВДНХ «С1».
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Лора Луганская