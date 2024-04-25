На стенде Подмосковья выставки-форума «Россия» прошёл День спорта

Фото: пресс-служба Минспорта МО
На подмосковном стенде международной выставки-форума «Россия» провели День спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«На нашем стенде были представлены достижения физкультуры и спорта. Гости выставки насладились показательными выступлениями и мастер-классами как от именитых профессиональных спортсменов, так и от учащихся спортшкол», – рассказал министр физической культуры и спорта региона Алексей Перов.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
На стенде проходили презентации спортивных обществ и учебных заведений Подмосковья: гандбольного клуба «Звезда», команды по хоккею на траве «Динамо-Электросталь», регбийного клуба «ВВА-Подмосковье», спортшкол по хоккею, лёгкой атлетике, боксу, училища олимпийского резерва №3 и спортивного училища №5 «Мастер-Сатурн».
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Представители команд рассказали о своих видах спорта, клубах, провели мастер-классы по фехтованию, футбольному фристайлу, акробатическому рок-н-роллу, метанию диска, толканию ядра, хоккею с шайбой, хоккею на траве, гандболу, регби, боксу и стрельбе из лазерного пистолета. Желающие могли получить автограф и сделать фото со спортсменами и тренерами.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Представители дома юных техников «Интеграл» из Химок рассказали о секции спортивного пилотирования дронов и перспективах детского центра по обучению управления БПЛА. Гости изучили беспилотники, выставленные в ходе презентации.
«На выставке вместе с традиционными видами спорта была представлена новая дисциплина – «гонки дронов». Соревнования по этому молодому виду спорта были включены в программу прошедших недавно «Игр будущего» в Казани. Мы видим рост популярности киберспортивных дисциплин, фиджитал-спорта. Будем уделять им огромное внимание», – отметил Алексей Перов.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Также на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялось пленарное заседание «Спорт. Возможности будущего» с участием министра спорта России Олега Матыцина. Обсуждали стратегии развития спорта до 2030 года и ближайшие международные соревнования – Игры стран БРИКС и Всемирные игры дружбы. Спортсмены из Московской области активно готовятся к стартам.
Выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го. Стенд Подмосковья находится в 75-м павильоне.
Читайте также:
Команда школьников из Балашихи победила в школьной лиги по шахматам
Подмосковные гребцы завоевали золото всероссийских соревнований «Донская регата»
В каширском фестивале ГТО приняли участие около 120 школьников
Лора Луганская