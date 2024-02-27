Глава Подольска Артамонов доложил губернатору Воробьёву о старте модернизации системы ЖКХ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подольске в этом году приступят к модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом глава городского округа Григорий Артамонов сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи. Темами стали обновление системы теплоснабжения, благоустройство, строительство и капремонт социальных объектов.
«Городской округ Подольск пережил весьма сложный период этой зимой. Мы с вами работали в микрорайоне Климовск, взяли на себя обязательства, связанные с модернизацией системы ЖКХ. Знаю, что вы регулярно встречаетесь с жителями, разъясняете всё, что касается ремонта дворов, подвалов и сетей. То, о чем мы договаривались, обязательно нужно исполнить. И, конечно, важно подготовится к следующей зиме. Котельная в Климовске теперь в нашей собственности, отвечаем за неё мы», – сказал глава региона.Он напомнил, что давал Артамонову поручение отдельно заняться системой ЖКХ и наладить оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации.
«Знаю, что вы эту работу налаживаете. Расскажите, как обстоят дела. И самое главное для нас – довести до жителей, где и какие работы мы будем производить в весенне-летний период, потому что это тоже вызовет неудобства, поскольку мы будем менять сети», – сказал Воробьёв.В планах на этот год – заменить пять участков магистральной теплосети в Климовске, котёл действующей котельной, модернизировать котельное оборудование. Также будет заменена вышедшая из строя запорная арматура, установлены новые индивидуальные тепловые пункты.
«Уже принята программа, сейчас она проходит уточнение по фактическому выполнению работ. Она предусматривает замену внутридомовых коммуникаций, капремонт многоквартирных домов, модернизацию сетей и котельной КСПЗ, строительство большой новой ветки через Климовск. Всё это мы должны сделать в текущем году», – перечислил Артамонов.По его словам, также будут реализованы программы в самом Подольске.
«Переложим теплосети в микрорайоне Шепчинки, выведем из эксплуатации несколько устаревших котельных и модернизируем две существующие, которые перекроют потребности всего микрорайона. Совместно с Фондом капитального ремонта будем синхронизировать работы с перекладкой внутридомовых коммуникаций. Также модернизируем сети в микрорайоне Силикатная», – поделился планами Артамонов.Он напомнил, что, когда они вместе с губернатором работали в Климовске, от жителей ежедневно поступало по 5-6 тысяч звонков с жалобами.
«Мы не могли справиться с таким количеством, люди были недовольны. Сейчас же вне зависимости от аварийных ситуаций каждый может дозвониться и оставить заявку. Мы запустили Единую диспетчерскую службу, которая в автоматическом режиме принимает более 200 звонков в минуту», – рассказал глава Подольска.Сейчас в госпрограмму на 2024-2026 годы включена модернизация двух котельных на улицах Победы и Ульяновых в городском округе Подольск, а также реконструкция теплосетей в микрорайонах Межшоссейный, Шепчинки, Парковый, Центральный и Силикатная в Ново-Сырове.
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