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Глава Подольска Артамонов доложил губернатору Воробьёву о старте модернизации системы ЖКХ

27 февраля 2024, 17:45
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подольске в этом году приступят к модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом глава городского округа Григорий Артамонов сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи. Темами стали обновление системы теплоснабжения, благоустройство, строительство и капремонт социальных объектов.
«Городской округ Подольск пережил весьма сложный период этой зимой. Мы с вами работали в микрорайоне Климовск, взяли на себя обязательства, связанные с модернизацией системы ЖКХ. Знаю, что вы регулярно встречаетесь с жителями, разъясняете всё, что касается ремонта дворов, подвалов и сетей. То, о чем мы договаривались, обязательно нужно исполнить. И, конечно, важно подготовится к следующей зиме. Котельная в Климовске теперь в нашей собственности, отвечаем за неё мы», – сказал глава региона.
Он напомнил, что давал Артамонову поручение отдельно заняться системой ЖКХ и наладить оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации.

«Знаю, что вы эту работу налаживаете. Расскажите, как обстоят дела. И самое главное для нас – довести до жителей, где и какие работы мы будем производить в весенне-летний период, потому что это тоже вызовет неудобства, поскольку мы будем менять сети», – сказал Воробьёв.
В планах на этот год – заменить пять участков магистральной теплосети в Климовске, котёл действующей котельной, модернизировать котельное оборудование. Также будет заменена вышедшая из строя запорная арматура, установлены новые индивидуальные тепловые пункты.
«Уже принята программа, сейчас она проходит уточнение по фактическому выполнению работ. Она предусматривает замену внутридомовых коммуникаций, капремонт многоквартирных домов, модернизацию сетей и котельной КСПЗ, строительство большой новой ветки через Климовск. Всё это мы должны сделать в текущем году», – перечислил Артамонов.
По его словам, также будут реализованы программы в самом Подольске.
«Переложим теплосети в микрорайоне Шепчинки, выведем из эксплуатации несколько устаревших котельных и модернизируем две существующие, которые перекроют потребности всего микрорайона. Совместно с Фондом капитального ремонта будем синхронизировать работы с перекладкой внутридомовых коммуникаций. Также модернизируем сети в микрорайоне Силикатная», – поделился планами Артамонов.
Он напомнил, что, когда они вместе с губернатором работали в Климовске, от жителей ежедневно поступало по 5-6 тысяч звонков с жалобами.
«Мы не могли справиться с таким количеством, люди были недовольны. Сейчас же вне зависимости от аварийных ситуаций каждый может дозвониться и оставить заявку. Мы запустили Единую диспетчерскую службу, которая в автоматическом режиме принимает более 200 звонков в минуту», – рассказал глава Подольска.
Сейчас в госпрограмму на 2024-2026 годы включена модернизация двух котельных на улицах Победы и Ульяновых в городском округе Подольск, а также реконструкция теплосетей в микрорайонах Межшоссейный, Шепчинки, Парковый, Центральный и Силикатная в Ново-Сырове.

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В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента
В Херсонской области прошел первый день досрочного голосования на выборах
27 февраля 2024, 18:32

Фото: istock / nemchinowa

Первый день предварительного голосования на выборах президента России 2024 года в Херсонской области завершился успешно, сообщила председатель избирательной комиссии Марина Захарова.
«Мы успешно завершили первый этап предварительного голосования в Херсонской области. Хочу еще раз напомнить, что это предварительное голосование предоставлено для наших избирателей, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах», — цитирует Захарову РИА Новости.
Первый период предварительного голосования продлится с 27 по 29 февраля 2024 года, второй период — с 1 по 3 марта 2024 года.

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В Подольске в 2024 году благоустроят несколько общественных территорий
27 февраля 2024, 18:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подольске в этом году планируют завершить II этап благоустройства Дубровицкого леса, III этап реконструкции парка им. Виктора Талалихина и приведут в порядок ещё несколько территорий. Об этом глава городского округа Григорий Артамонов сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«В этом году мы продолжаем благоустраивать наш лесопарк в Дубровицах, лыжероллерную трассу. Сейчас часть, благоустройство которой завершили в прошлом году, пользуется большой популярностью. Наши задачи – оборудование освещённой тропиночной сети для прогулок и установка детской и смотровой площадки на берегу реки Пахры. Также планируем благоустройство набережной Певческого поля в Дубровицах», – рассказал о планах Артамонов.
Он также напомнил, что в прошлом году по указу президента Подольску было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Осенью 2024-го в честь этого будет установлена стела.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#григорий артамонов
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#благоустройство
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В Подольске в этом году стартуют шесть проектов расселения ветхого жилья
27 февраля 2024, 18:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подольске разработали шесть проектов расселения ветхого жилья. Об этом глава городского округа Григорий Артамонов сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи. Глава региона назвал это важным запросом жителей муниципалитета.
«Безнадёжно устаревший жилой фонд – где-то бараки, где-то двухэтажные дома – нужно включить в программу реновации, чтобы предоставить людям современное жильё», – поставил задачу Воробьёв.
Артамонов ответил, что сейчас в проработке находятся шесть площадок в микрорайонах Шепчинки, Северный и Южный, которые можно использовать под строительство новых многоквартирных домов для переселения жителей из ветхого жилья.
«У нас на сегодня шесть проектов подготовлено. В течение текущего года уже можно приступать к реализации. Сейчас прорабатываем этот вопрос с Минжилполитики и рядом застройщиков, которые работают на территории нашего региона», – рассказал глава муниципалитета.
Касаясь развития экономики городского округа, он отметил, что в прошлом году общий объём инвестиций в основной капитал в Подольска превысил 60 млрд рублей, было создано около 9,5 тысяч рабочих мест.

На территории округа появились четыре индустриальных парка – Валищево, Ориентир-Юг, Сынково и Южный. Резиденты этих парков создали более 7,6 тысяч рабочих мест. Часть инвестпроектов реализуют по программе импортозамещения.

Сейчас в стадии реализации находятся 55 инвестпроектов с суммарным объёмом инвестиций свыше 66,5 млрд рублей. Будет создано около 15 тыс. рабочих мест. В этом году запустят более 20 проектов.

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#андрей воробьёв
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Ветеран Афганистана из Каширы рассказал о службе в армии
27 февраля 2024, 18:02

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Житель Каширы Юрий Архипов принял участие в нескольких военных кампаниях, в качестве военного инженера он восстанавливал мосты, а после увольнения с военной службы работал в Росавиации и купных дорожных организациях, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Я мечтал стать военным летчиком. Но не сложилось, и я поступил в Московское высшее командное училище дорожных инженерных войск. Полученное образование позволило мне после увольнения в запас найти себя на гражданке», — поделился Архипов.
Он добавил, что главное в армии — это слаженность, когда каждый на своём месте и каждый приносит пользу для общего дела.

После окончания вуза Архипова отправили Сибирский военный округ, а после — в Афганистан, где до вывода советских войск он служил командиром роты на перевале Саланг. На его счету также участие в обеих Чеченских кампаниях. В Каширу Юрий Архипов попал в 1996 году — был распределён в мостовую бригаду. Под его руководством восстанавливались мосты по всей стране.

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#кашира
#армия
#военные
#афганистан
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Прокурор запросил от пяти лет до 21 года иностранным наемникам «Азова»*
Прокурор запросил от 5 до 21 года колонии пятерым иностранным наемникам «Азова»
27 февраля 2024, 17:56

Фото: istock / Tomas Ragina

В Ростове-на-Дону прошло заседание Южного окружного военного суда по делу иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях в Донбассе в составе националистической бригады «Азов».
Как передает РИА Новости, прокурор запросил для них наказание от 5 до 21 года колонии.

Прокурор предложил назначить Матиасу Густавссону, Векославу Пребегу и Джону Хардингу по 21 году, Дилану Хили — 5 лет лишения свободы, а Эндрю Хиллу — 6 лет лишения свободы.

Также было подано ходатайство об объявлении их в розыск и заочном аресте. Следующее заседание назначено на 14.00 мск 9 апреля.

Уголовное дело в отношении пятерых иностранных наемников было передано в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в апреле 2023 года. На первом заседании в конце мая, суд, по ходатайству прокурора, обратился в главное управление военной полиции Минобороны России для установления местонахождения подсудимых.

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На Земле зафиксировали первую магнитную бурю в этом году
На Земле началась магнитная буря после трех мощнейших вспышек на Солнце
27 февраля 2024, 17:46

Фото: iStock/rasslava

Три мощные вспышки на Солнце спровоцировали магнитную бурю на Земле. Об этом сообщили специалисты центра «Фобос».
По прогнозам синоптиков, космическая активность перестанет оказывать влияние на людей уже в ближайшее время. С начала 2024 года это первая магнитная буря, сообщили в центре исследований. Магнитной буре присвоен класс G1. Она не является сильной, однако метеозависимым людям рекомендуется снизить физические нагрузки и сократить время пользования техникой.

Магнитной буре предшествовали несколько вспышек на Солнце, сильнейшая из которых была зафиксирована 23 февраля.

О том, как защититься от влияния космической активности и чего не следует делать метеозависимым людям, читайте в материале «Радио 1».

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#солнце
#космос
#здоровье
#люди
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В Кашире собрали новую партию гуманитарной помощи для военных
27 февраля 2024, 17:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ещё одна партия гуманитарной помощи, собранная в городском округе Кашира, была отправлена в зону СВО, отправка состоялась в преддверии Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Собрали всё самое необходимое. Здесь же и посылки от родственников наших бойцов. И, конечно же, письма с рисунками, которые подготовили для участников СВО наши дети», — цитируются в сообщении слова главы городского округа Михаила Шувалова.
В очередную партию гуманитарной помощи вошли продукты, различные хозяйственные предметы, технические средства и генераторы. Специально для доставки гуманитарных грузов был куплен автомобиль — грузопассажирский фургон марки FIAT. Средства на покупку машины собрали жители округа. Груз везут представители организации «Боевое братство».

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#кашира
#михаил шувалов
#сво
#гуманитарная помощь
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Подмосковным коммунальщикам напомнили правила складирования и вывоза снега
27 февраля 2024, 17:45

Фото: ГУСТ МО

Работникам городских хозяйств напомнили правила складирования и вывоза снега в преддверии весны. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Сотрудники ГУСТ МО напомнили коммунальным службам о правилах вывозах снега с территорий и рассказали о некоторых исключениях.

«Еще в преддверии зимы муниципалитеты определили общие места складирования снега, которых в области примерно 256 штук. Если снег чистый, без примеси противогололедных материалов, то его складируют на местах временного хранения, которые определены в каждом дворе. Загрязненный снег в первую очередь убирается с мест, где весной происходят скопления талых вод, в низинах и вблизи подвалов многоквартирных домов», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что к сезону потепления городские хозяйства начинают готовиться заблаговременно. Для этого сотрудники отчищают от мелкого мусора ливневые стоки, лотки и колодцы, а также при необходимости проводится ремонт решеток ливневой канализации.

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#снег
#муниципалитеты
#правила
#сотрудники
#густ
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Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки
Мэр Приходько сообщил о ранении женщины при обстреле Горловки
27 февраля 2024, 17:33

Фото: istock / gorodenkoff

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что мирная жительница поселка Солидарность в ДНР была ранена в результате обстрела украинскими вооруженными силами.
В сообщении отмечается, что это произошло в рамках украинской вооруженной агрессии против Калининского района Горловки.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации по вопросам, связанным с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщило об обстреле украинскими войсками трех снарядов калибром 152 миллиметра по этому району в 15:25.

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