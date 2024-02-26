Губернатор Воробьёв почтил память погибших воинов дивизии имени Дзержинского

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв возложил цветы к памятнику военнослужащим Отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) имени Дзержинского, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Сегодня особый день — день, когда мы вспоминаем наших бойцов, Героев, которые, выполняя боевые задачи, государственные задачи, сложили свои жизни. Я хочу сказать особые слова благодарности командирам, потому что в разных ситуациях, когда и где бы они не находились, всегда проявляли профессионализм, заботу и внимание — это отличает нашу дивизию», — сказал Воробьёв.Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что тот вернул дивизии название имени Дзержинского.
«Героических и одновременно трагических подвигов наших воинов немало. Дзержинцы спасли тысячи граждан, но для многих бойцов ценной успеха была жизнь. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах», — сказал Кузнецов.Андрей Воробьев также пообщался с семьями погибших героев. Во встрече приняли участие Анастасия Потапова — вдова старшего лейтенанта Алексея Потапова, погибшего под обстрелом в Изюме, а также вдова Леонида Махонина Наталья чей супруг погиб под шквальным огнём в 2022 году. Женщины привели на встречу и своих детей.
«Хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы сегодня здесь, с детьми. Мы стараемся уделять внимание, помогать, сопровождать, чтобы малыши чувствовали, в том числе, нашу поддержку. Поэтому, если к нам есть какие-то вопросы, предложения, идеи — мы открыты», — заверил глава региона.Наталья Махонина поблагодарила губернатора и командование дивизии за поддержку.
«Мы очень это чувствуем. И с самого начала, когда случилось это горе, и сейчас знаем, что можем обратиться в любой трудный для нас момент, и нам сразу помогут. В области огромная поддержка семей погибших, мобилизованных», — подчеркнула Махонина.Она добавила, что является руководителем комитета семей воинов Отечества и поэтому ежедневно убеждается в том, что людям не перестают помогать.
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Лев Каштанов