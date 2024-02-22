Воробьёв поздравил молодых на первой свадьбе в Доме правительства региона

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал на первой свадьбе, сыгранной в Доме правительства региона. Бракосочетание прошло накануне Дня защитника Отечества.
«Рад был поприсутствовать на церемонии у Дмитрия и Любови. Дмитрий – военнослужащий, на днях он возвращается на передовую. Супруги хотели сыграть свадьбу ещё год назад, но получилось только сейчас», – написал губернатор в своём телеграм-канале.
Как рассказал Воробьёв, молодые познакомились в 2020-м году, когда молодой человек пришёл на приём к стоматологу – будущей супруге. Признался, что влюбился в Любовь с первого взгляда.
Глава региона пожелал молодым крепкой любви и взаимопонимания.
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Как рассказал Воробьёв, молодые познакомились в 2020-м году, когда молодой человек пришёл на приём к стоматологу – будущей супруге. Признался, что влюбился в Любовь с первого взгляда.
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Лора Луганская