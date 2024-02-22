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Воробьёв поздравил молодых на первой свадьбе в Доме правительства региона

22 февраля 2024, 20:57
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал на первой свадьбе, сыгранной в Доме правительства региона. Бракосочетание прошло накануне Дня защитника Отечества.
«Рад был поприсутствовать на церемонии у Дмитрия и Любови. Дмитрий – военнослужащий, на днях он возвращается на передовую. Супруги хотели сыграть свадьбу ещё год назад, но получилось только сейчас», – написал губернатор в своём телеграм-канале.

Как рассказал Воробьёв, молодые познакомились в 2020-м году, когда молодой человек пришёл на приём к стоматологу – будущей супруге. Признался, что влюбился в Любовь с первого взгляда.


Глава региона пожелал молодым крепкой любви и взаимопонимания.

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#андрей воробьёв
#губернатор
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#семья
#подмосковье
#московская область
#дпмо
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Гендиректор КПО «Восток» Крицкий рассказал о новшествах в разделении мусора
22 февраля 2024, 22:22

Фото: Виталий Сид

Студенты обсудили в Егорьевске разделение мусора на стекло, пластик, дерево и другие материалы с гендиректором комбината по переработке отходов «Восток» Игорем Крицким. Молодёжь и представители бизнеса обменялись знаниями в рамках мероприятия «Открытый микрофон».
«Раздельный сбор мусора – достаточно новое направление для нас, так как до 2016 года всё просто скидывали в один контейнер. Разделение на семь или шесть фракций – сложная модель, и она не нужна. Есть люди, которые трепетно относятся к раздельному сбору мусора и отдельно собирают кассовые чеки, чтобы потом отвезти их на утилизацию, но большая часть населения об этом не задумывается», – рассказал Крицкий.
Сегодня существует разделение мусора на смешанные и перерабатываемые отходы.
«Многие люди перед тем, как выбросить в контейнер для раздельного сбора полезную фракцию, моют её. Они понимают, что, если она будет загрязнена, перерабатывающее предприятие будет вынуждено тратить больше ресурсов, чтобы её подготовить и отмыть», – отметил Крицкий.
На предприятии КПО «Восток» разработаны технологии, с помощью которых в компьютер водятся данные по тому типу отходов, который нужно отобрать. Тогда, например, пластик можно будет легко обнаружить и отделить от остальных. Это работающее на спектральном анализе устройство называется оптический сепаратор.
«Мы первые в России, кто начал извлекать из потока мусора упаковочные пакеты типа «тетрапак». Их переработки как таковой не было, и это была проблема. Теперь с нашей помощью появилось направление его переработки», – подчеркнул генеральный директор КПО «Восток».
Он напомнил, что человек, заметивший, как мусорные контейнеры для раздельного сбора загружают в мусоровоз вместе, он может отправить фото с жалобой на сайт регионального перевозчика. За это предусмотрено получить крупное вознаграждение.

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#раздельный сбор мусора
#кпо
#эколог
#московская область
#подмосковье
#студенты
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Участники «Активного долголетия» поделились секретами здоровой жизни на форуме «Россия»
22 февраля 2024, 22:08

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Число участников подмосковного проекта «Активное долголетие» достигло 315 тысяч. Об этом заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева на выставке «Россия» на ВДНХ. Там прошёл Форум национальных достижений, где участники проекта губернатора представили свои практики.
«С начала года число участников проекта губернатора «Активное долголетие» возросло на 15 тысяч и сейчас проект насчитывает 315 тысяч пенсионеров. Сегодня в проекте множество направлений для досуга и экскурсий, поэтому нам важно поделиться своим опытом на Форуме с другими участниками», – рассказала министр.
Как отметили в Минсоцразвития Подмосковья, участники из Королёва провели мастер-класс по нейрогимнастике. Это комплекс упражнений по активизации работы мозга через движения, которые улучшают память, внимание и интеллект, помогают восстановить здоровье и снизить уровень стресса.
«Молодым людям, как и пожилым, нейрогимнастика необходима. Занятия проходят в среднем 45 минут, но этого достаточно, чтобы активизировать работу мозга. Показать свои навыки на форуме – прекрасная возможность рассказать о пользе этого метода большему количеству людей», – отметила инструктор клуба «Активное долголетие» города Королёв Валерия Миронова.
Также на форуме специалисты проекта из Солнечногорска провели викторину на знание Подмосковья и мастер-класс по мокрому валянию из шерсти.

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#минсоцразвития мо
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#московская область
#подмосковье
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Проектирование дублёра Щёлковского шоссе через Балашиху приостановили
22 февраля 2024, 21:20

Фото: телеграм-канал Сергея Юрова

Проект строительства дублёра Щёлковского шоссе через центр Балашихи решено заморозить. Об этом объявил глава городского округа Сергей Юров.
«Создали инициативную группу для своевременного информирования. Это поможет нам вместе обсуждать и принимать решения о дальнейшей судьбе шоссе», – написал Юров в своём телеграм-канале.
В ноябре была утверждена планировка дублёра Щёлковского шоссе, которая предполагала прохождение трассы через территорию Балашихи, включая Горенский лесопарк, парк «Пехорка» и Озёрный лесопарк.
«Вопрос прохождения дублёра через центр Балашихи доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву. Он поручил найти другое решение, исключив неудобства для жителей – в частности, рассмотреть возможность модернизации Щёлковского шоссе в существующем створе. Такая позиция направлена в Росавтодор», – сообщал Юров.
В среду глава муниципалитета встретился с жителями для обсуждения этого вопроса.

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#подмосковье
#московская область
#балашиха
#строительство
#шоссе
#сергей юров
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Психиатр Шуров рассказал об основных признаках депрессии
22 февраля 2024, 20:57

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров подчеркнул, что признаками депрессии – психиатрического диагноза – являются пониженное настроение и уход в негатив.
Он отметил, что отличие депрессивного состояния от просто плохого настроения, которое может быть у каждого, состоит в долговременности.

«По диагностическим критериям: не менее двух недель большую часть времени должен быть пониженный фон настроения, ангедония, то есть утрата удовольствия от привычных вещей, сниженная физическая активность, сниженная психическая активность. Всё уходит в негатив. Я бы ещё от себя добавил очень тяжёлые мысли», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.

Он подчеркнул, что при таких симптомах необходимо обращаться к врачу, который поможет диагностировать заболевание и назначит лечение.

Ранее врач-психиатр Виктор Рудов заявил, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), проявляющийся в расстройстве поведения, лечится с помощью препаратов различных групп.

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#лечение
#врач
#психиатр
#депрессия
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Жители Авдеевки после освобождения города начали подавать документы на паспорта РФ
Волк: жители освобожденной Авдеевки подают документы на получение паспортов РФ
22 февраля 2024, 20:37

Фото: iStock/JessAerons

Жители Авдеевки, освобожденной российскими силами от ВСУ, начали подавать в МВД документы на получение российских паспортов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Сотрудники мобильного паспортно-визового сервиса Министерства внутренних дел Российской Федерации приняли документы на получение российских паспортов у 29 жителей освобожденной Авдеевки», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что сотрудники миграционного подразделения МВД по ДНР посетили людей, которые сейчас временно проживают в пунктах временного размещения. Там им помогли оформить документы для получения российского гражданства.

Также сотрудникам МВД придется провести процедуры установления личности, так как многие документы местных жителей сильно повреждены или утеряны.

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#мвд
#документы
#сотрудники
#волк
#днр
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В Подмосковье подали более 680 заявлений на переселение из ветхих домов
22 февраля 2024, 20:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Жители Московской области подали с начала года более 680 заявлений на получение жилищных сертификатов для переселения из аварийных домов. Такие данные привела пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.
«От проживающих в аварийных домах семей поступило 682 заявления на получение подобной меры социальной поддержки. Больше всего написали собственники аварийного жилья в Шатуре, Коломне, Воскресенске, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском округах. Сертификат позволяет быстро переехать из аварийного жилья в новую квартиру, не дожидаясь завершения строительства дома», – уточнили в министерстве.
Переселение ведётся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». По сертификату стоимость квадратного метра аварийного жилья составляет 130 тыс. рублей. С помощью сертификата можно оплатить квартиру на первичном или вторичном рынке в любом городском округе Подмосковья.

Получить сертификат может собственник жилья, признанного аварийным после 2017 года и включённого в подмосковную программу переселения.

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#подмосковье
#московская область
#переселение
#сертификат
#строительство
#дома
#жильё
#аварийное жильё
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В Московской области стартовало ещё 12 проектов реновации для 7 тысяч человек
22 февраля 2024, 19:12

Фото: пресс-служба Минжилполитики

В Подмосковье стартовали ещё 12 проектов реновации – переселения из ветхого и аварийного жилья за счёт инвестора в рамках комплексного развития территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«Речь идёт о Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королёве, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. Проект позволит переселить более 7 тысяч человек в современное новое жильё. До конца года будет запущено ещё 27 проектов, по которым расселят 16 тысяч жителей», – отметили в пресс-службе.
В министерстве добавили, что в планах – привести в порядок 540 га заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий. Благодаря более рациональному использованию на их месте жители Подмосковья получат городские кварталы со сбалансированной застройкой.

Первые проекты в регионе были запущены в 2021 году в Мытищах и Раменском. Цель реновации – сократить ветхий и аварийный фонд, создать комфортные условия проживания со всей необходимой инфраструктурой и качественно обновить городские территории.

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#минжилполитики мо
#московская область
#подмосковье
#строительство
#реновация
#переселение
#аварийное жильё
#ветхое жильё
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Психолог Токарчук заявила о пользе колыбельных песен
22 февраля 2024, 18:38

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук заявила, что пение колыбельных песен очень полезно для установления эмоциональной связи между ребёнком и родителями.
«Пение колыбельных песен для малыша — особый вид эмоциональной связи. Колыбельные песни звучат в спокойном темпе с особой интонацией и растягиванием гласных звуков, позволяющем ребёнку расслабиться и подготовиться ко сну. Ритм колыбельных соотносится с биологическими ритмами», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Токарчук.

Процесс укачивания ребёнка под колыбельные песни, по словам Токарчук, создаёт у младенца чувство единения, безопасности и доверия.

Ранее поделился кандидат психологических наук, психолог, писатель Михаил Хорс рассказал «Радио 1», что, когда родители дают имя в честь известного человека, скорее всего, они хотят, чтобы ребёнок был на него похож.

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#психолог
#родители
#дети
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Путин проехался по трассе М-12 «Восток» за рулём КАМАЗа
22 февраля 2024, 18:30

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин проехался по новой трассе М-12 «Восток» за рулём КАМАЗа, об этом сообщили на официальном сайте Кремля.
«Владимир Путин проводит встречу с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузовых транспортных средств», — рассказали на кремлёвском сайте.

Уточняется, что на эту встречу глава государства приехал за рулём КАМАЗа. Само же мероприятие проходит в кафе многофункциональной зоны трассы М-12.

За сегодняшний день Владимир Путин также успел совершить полёт на сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике Ту-160М. Президент 40 минут летал на боевом самолёте, который не имеет себе равных по скорости по сей день.

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