Губернатор Воробьёв дал поручения заместителям главы правительства Подмосковья

Фото: сайт правительства и губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл оперативное совещание с заместителями председателя правительства региона. По его итогам был дан ряд поручений и назначены ответственные за их исполнение.
В целом совещание было посвящено вопросам информирования населения Подмосковья о ходе различных работ в городских округах, сроках ввода в эксплуатацию различных хозяйственных, транспортных, строительных и социальных объектов. Понятно, что одним из основных ответственных за исполнение поручений губернатора была назначена министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
Главам городских округов и руководителям профильных департаментов было поручено обеспечить проактивное информирование жителей о сроках планируемых работ и открытия социальных объектов, объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и объектов сферы ЖКХ на территории городских округов с целью снижения жалоб жителей и доложить по исполнении.
В частности, губернатор поручил проинформировать жителей Ленинского городского округа о сроках окончания работ по строительству транспортной развязки на пересечении Каширского и Володарского шоссе и реконструкции Володарского шоссе. По этому дорожному объекту глава региона распорядился сделать фотоотчёт.
Фото: сайт правительства и губернатора Московской области
Жители городского округа Дзержинский должны быть проинформированы о сроках завершения работ по капитальному ремонту и строительству образовательных учреждений, а также по благоустройству сквера им. Б.К. Громцева в округе.
Одним из поручений губернатора стало также предоставление согласованного плана-графика по погашению в 2024 году задолженности предприятий ЖКХ городского округа Шатура перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.
Наряду с министром информации Екатериной Швелидзе и главами городских округов и профильных комитетов, наблюдать и контролировать выполнение своих поручений Андрей Воробьёв поручил вице-губернатору и министру энергетики Московской области Евгению Хромушину.
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Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
В частности, губернатор поручил проинформировать жителей Ленинского городского округа о сроках окончания работ по строительству транспортной развязки на пересечении Каширского и Володарского шоссе и реконструкции Володарского шоссе. По этому дорожному объекту глава региона распорядился сделать фотоотчёт.
Фото: сайт правительства и губернатора Московской области
Жители городского округа Дзержинский должны быть проинформированы о сроках завершения работ по капитальному ремонту и строительству образовательных учреждений, а также по благоустройству сквера им. Б.К. Громцева в округе.
Одним из поручений губернатора стало также предоставление согласованного плана-графика по погашению в 2024 году задолженности предприятий ЖКХ городского округа Шатура перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.
Наряду с министром информации Екатериной Швелидзе и главами городских округов и профильных комитетов, наблюдать и контролировать выполнение своих поручений Андрей Воробьёв поручил вице-губернатору и министру энергетики Московской области Евгению Хромушину.
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Александр Бойцов