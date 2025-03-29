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Глава Подольска Артамонов представил губернатору ключевые направления работ в округе

Глава Подольска Артамонов представил ключевые направления работ в округе
Андрей Воробьёв и Григорий Артамонов (Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск)

Андрей Воробьёв и Григорий Артамонов (Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск)

Глава Подольска Григорий Артамонов встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Они обсудили ключевые направления работы на текущий год.
В планах властей городского округа масштабные проекты в самых разных сферах: развитие системы водоснабжения, строительство новых школ и детских садов, благоустройство дворов и общественных пространств, улучшение транспортной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

«Работа предстоит серьёзная. Решение каждой из этих задач, безусловно, скажется на повышении качества жизни наших жителей. Будем последовательно двигаться вперёд — с фокусированием внимания на результат и реальные потребности людей», — сказал Артамонов.

В округе в текущем году модернизируют две котельные, расширят дорогу в Дубровицах, откроют реанимационное отделение в областной больнице, благоустроят ряд общественных пространств.

Руководитель администрации Подольска сообщил, что в нынешнем году в сфере теплоснабжения запланировано провести 28 мероприятий по капитальному ремонту. По семи из них ремонтные и строительно-монтажные работы начались досрочно — это микрорайоны Парковый, Шепчинки и Климовск. Все 28 контрактов с подрядчиками уже заключены. Они предусматривают обязательное благоустройство территорий, на которых будут проводиться работы. На каждом участке работ устанавливают специальные стенды для информирования жителей во время выездных администраций.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Также главы округа и области обсудили обеспечение жителей муниципального образования качественной водой. В Подольске планируется построить комплекс сооружений водоподготовки Деснинского ВЗУ вблизи деревни Армазово. Его производительность составит 46 тысяч кубометров в сутки, он снабжает чистой водой 220 тысяч жителей, а это более половины населения округа.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В 2025 году будут проведены подготовительные мероприятия, частично приобретено новое оборудование. Основной этап работ запланирован на 2026 год, а завершат проект в первом квартале 2027-го. Помимо этого, в текущем году модернизируют три больших участка водовода. Готовится также проектная документацию по строительству ливневых канализаций, которые пока есть не в каждом районе городского округа.

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#григорий артамонов
В России БПЛА впервые пролетел между регионами по правилам гражданской авиации
29 марта 2025, 16:33

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Российский беспилотный летательный аппарат впервые в истории совершил межрегиональный перелёт по правилам гражданской авиации. БПЛА перелетел с Сахалина на материк.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области. Уточняется, что беспилотник «Аист», произведённой компанией «Аврора — Беспилотные авиационные системы», был запущен из сахалинского города Оха. Приземлился он в Николаевске-на-Амуре. Дальность перелёта составила 162 километра, которые БПЛА преодолел за два с половиной часа.

«Полет прошел по расписанию, по нормам. Эти нормы исполнены, как это делают регулярные гражданские воздушные суда - по всем законам авиации, по всем правилам. Это исторический момент для авиации, <...> в стране еще никто такую работу не выполнял», — сказал генеральный директор компании «Аврора» Константин Сухоребрик.

Этот исторический перелёт открывает новые возможности для развития беспилотной авиации в регионе и в стране. Беспилотные авиационные системы смогут выполнять самый широкий спектр задач, включая доставку грузов, мониторинг и обеспечение связи между удалёнными населёнными пунктами.

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#мониторинг
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В России появился новый вирус, вызывающий кашель с кровью
29 марта 2025, 15:46

Фото: iStock/Choreograph

В России зафиксировали новый вирус, симптомами которого являются кашель с кровью и высокая температура. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на сведения заразившихся.
Данные о числе заболевших и госпитализированных не приводятся, однако известно, что речь идёт не о единичных случаях.

Отмечается, что заболевшие наблюдают одинаковые симптомы: сначала ощущаются слабость и ломота в теле, а через несколько дней становится невозможно встать с кровати. Всё это сопровождается температурой до 39 градусов и сильнейшим кашлем с кровью.

При этом, назначаемые врачами тесты на грипп и COVID показывают отрицательные результаты, а в больничных заключениях медики пока ставят диагноз ОРВИ. Однако врачи всё же советуют вызывать скорую при ухудшении самочувствия.

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#медики
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Роскачество: Мошенники стали угрожать россиянам изъятием домашних питомцев
29 марта 2025, 12:30

Фото: istockphoto/Chalabala

Телефонные мошенники изобретают всё новые способы обмана и разорения доверчивых либо недостаточно подготовленных россиян. Теперь аферисты представляются сотрудниками жилищной инспекции и угрожают изъять домашних животных в случае превышения какого-то загадочного лимита.
О новой схеме мошенничества рассказали РИА Новости сотрудники АНО «Российская система качества» (Роскачество). Злоумышленники звонят гражданам, представляясь инспекторами из Жилищного комитета, и выясняют количество домашних животных, проживающих в квартире. Если питомцев оказывается больше одного, они тут же начинают вымогать деньги, угрожая изъять домашних любимцев, «превышающих лимит», который якобы установлен несуществующим законом.

«Если вам позвонили, представились сотрудниками государственной организации и требуют деньги за содержание ваших питомцев, не сомневайтесь — это мошенники», — сказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Он подчеркнул, что никаких «сборов», «компенсаций и платежей за «официальное разрешение» на содержание домашних животных сверх нормы не существует. Равно как и самой нормы, добавил специалист.

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#деньги
#роскачество
#мошенники
#сотрудники
#новости
#животные
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Названа причина бунта заключённых в свердловской исправительной колонии
РИА Новости: Бунт в свердловской колонии возник из-за изъятых телефонов
29 марта 2025, 12:08

Фото: istockphoto/konstantin71

В исправительной колонии № 46, расположенной в городе Невьянске Свердловской области, восемь заключённых устроили бунт. Причиной стало то, что администрация изъяла у них сотовые телефоны.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда, имеющиеся в распоряжении агентства. Инцидент произошёл 25 сентября 2019 года. Взбунтовавшиеся заключённые разгромили свои камеры, посбивали со стен громкоговорители, сломали мебель и информационные стенды. Один из зачинщиков бунта 1960 года рождения угрожал сотруднику колонии молотком и монтировкой. Изначально причины вспыхнувших беспорядков не уточнялись.

Как выяснилось в ходе суда и следствия, во время обыска в помещениях отряда колонии сотрудники администрации обнаружили и изъяли сотовые телефоны, которые осуждённым запрещено иметь при себе. В тот же день заключённый по фамилии Касимов, выражая недовольство обыском, конфискацией телефонов и общими условиями содержания, подбил других осуждённых к участию в массовых беспорядках. Таким образом он хотел оказать давление на администрацию колонии с целью смягчения условий и режима отбывания наказания.

В итоге бунт был подавлен. Все зачинщики и участники беспорядков получили дополнительные сроки лишения свободы от трёх до 12 лет.

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Илон Маск продал соцсеть Х своему собственному стартапу в области ИИ xAI
29 марта 2025, 11:40

Фото: istockphoto/FotografieLink

Американский предприниматель, миллиардер, а с недавних пор ещё и государственный деятель Илон Маск продал принадлежавшую ему социальную сет Х (бывший Twitter). Новым владельцем соцсети стало другое детище эксцентричного бизнесмена стартап — xAI, занимающийся разработками в области искусственного интеллекта (ИИ).
В ходе сделки социальную сеть оценили в 33 миллиарда долларов без учёта долга, сообщает РБК. Интересно, что Twitter Маск приобрёл в 2022 году за 44 миллиарда долларов. Что касается стартапа xA, то его стоимость, по оценкам экспертов, составляет 80 миллиардов долларов.

«Будущее xAI и X тесно связано», — написал Маск, комментируя продажу одного своего актива другому.

Он считает, что эта сделка поможет раскрыть огромный потенциал, так как объединит передовые возможности и опыт xAI в сфере искусственного интеллекта с огромным охватом аудитории, которой обладает соцсеть Х.

По мнению американских СМИ, Илон Маск пытается утвердиться в качестве лидера в области всего, что связано с искусственным интеллектом, и в этом также заинтересована администрация Белого дома.

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