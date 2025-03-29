В Подольске в этом году благоустроят три сквера, лесопарк и набережную

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В этом году в Подольске благоустроят три сквера и лесопарк, завершат проекты на набережной и в парке, а также благоустроят другие общественные территории. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Глава округа добавил, что программы благоустройства территорий реализуются при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва с опорой на запросы жителей.
«Создаём комфорт в каждом уголке Подольска – вместе с вами и для вас. В 2025-м планируем ещё больший объём работ, в том числе благоустроим лесопарк «Берёзки», скверы Пушкина, Папирова, Спасателей, территорию на улице Юбилейной. Завершим двухгодичные проекты на набережной реки Пахры и в парке «Дубрава», – сообщил глава г.о. Подольск Григорий Артамонов.
Анастасия Чинкова